Трендові літні укладки для волосся, як у зірок — легко зробити вдома

Дівчина зі стильною укладкою. Фото: Freepik

Літо — це про свободу. У думках, у планах, у тому, який ми маємо вигляд і відчуваємо себе. Менше стресу, менше одягу, менше часу на збори — і більше сонця, повітря та легкості. У цьому сезоні хочеться, щоб зачіски теж не вимагали зайвих зусиль, але при цьому були стильні.

Новини.LIVE зібрали пʼять ідей, які легко втілити, навіть коли спека не залишає шансів на складні експерименти.

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Bubble ponytail

Цей хвіст не простий — він має характер. Все просто: робиш звичайний низький або високий хвіст, а далі додаєш резинки через кожні 5–7 см. Потім акуратно розтягуєте кожну секцію, щоб вийшли "бульбашки". Це має грайливий, трохи футуристичний й дуже літній вигляд.

Вірусний пучок з TikTok

Це та сама зачіска, яку зараз носять усі. Здається, ніби ви просто недбало закрутили волосся і закололи його шпилькою. Але вся суть у правильному об’ємі та висоті. Потренуйтеся кілька разів і отримаєте той самий effortless стиль, який ідеально пасує до білої майки й джинсів.

Вірусний пучок з TikTok. Фото з Instagram

Пляжні хвилі

Це не про чіткі локони, а про текстуру. Найкраще зробити на ніч коси або використовувати спрей з морською сіллю. Вранці прокидаєшся і вже ніби тільки повернулася з узбережжя. Така зачіска має невимушений вигляд, але точно додає шарму.

Пляжні хвилі. Фото з Instagram

Bouncy blowout

Це той об’єм, який асоціюється з супермоделями 90-х. Якщо маєте фен і круглу щітку — спробуйте зробити. Об’єм біля коренів, м’які хвилі — і не потрібно навіть йти до салону.

Half-updo з прикрасами

Це коли половину волосся заколюєте вгору, а решта залишається розпущеною. Секрет у деталях. Маленькі кільця, шпильки з перлинами, мінімалістичні обручі — обирайте те, що вам до душі.

Прикраси у волоссі. Фото з Instagram

Такий варіант ідеально підходить для побачень, вечірніх прогулянок або просто коли хочеться "трошки більше".

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