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Главная Мода Летние укладки для волос, которые легко сделать дома за минуты

Летние укладки для волос, которые легко сделать дома за минуты

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 16:01
Трендовые летние укладки для волос, как у звезд — легко сделать дома
Девушка со стильной укладкой. Фото: Freepik
Ключові моменти Идеальные варианты укладки, которые сочетают комфорт и характер

Лето — это о свободе. В мыслях, в планах, в том, как мы выглядим и чувствуем себя. Меньше стресса, меньше одежды, меньше времени на сборы — и больше солнца, воздуха и легкости. В этом сезоне хочется, чтобы прически тоже не требовали лишних усилий, но при этом были стильные.

Новини.LIVE собрали пять идей, которые легко воплотить, даже когда жара не оставляет шансов на сложные эксперименты.

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Идеальные варианты укладки, которые сочетают комфорт и характер

Bubble ponytail

Этот хвост не простой — он имеет характер. Все просто: делаешь обычный низкий или высокий хвост, а дальше добавляешь резинки через каждые 5-7 см. Затем аккуратно растягиваешь каждую секцию, чтобы получились "пузыри". Это выглядит игриво, немного футуристично и очень по-летнему.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Minnie 🪬 (@minnieme.x)

Вирусный пучок из TikTok

Это та самая прическа, которую сейчас носят все. Кажется, будто вы просто небрежно закрутили волосы и закололи их заколкой. Но вся суть в правильном объеме и высоте. Потренируйтесь несколько раз и получите тот самый effortless стиль, который идеально подходит к белой майке и джинсам.

Ця зачіска вже давно завірусилась в мережі
Вирусный пучок из TikTok. Фото из Instagram

Пляжные волны

Это не о четких локонах, а о текстуре. Лучше всего сделать на ночь косы или использовать спрей с морской солью. Утром просыпаешься и уже будто только вернулась с побережья. Такая прическа выглядит непринужденно, но точно добавляет шарма.

Пляжні хвилі легко зробити вдома
Пляжные волны. Фото из Instagram

Bouncy blowout

Это тот объем, который ассоциируется с супермоделями 90-х. Если есть фен и круглая щетка — попробуйте сделать. Объем у корней, мягкие волны — и не нужно даже идти в салон.

Half-updo с украшениями

Это когда половину волос закалываете вверх, а остальные остаются распущенными. Секрет в деталях. Маленькие кольца, заколки с жемчужинами, минималистичные обручи — выбирайте то, что вам по душе.

Прикраси у волоссі набули нової форми
Украшения в волосах. Фото из Instagram

Такой вариант идеально подходит для свиданий, вечерних прогулок или просто когда хочется "немножко больше".

Ранее мы писали о том, какая стрижка является настоящей находкой этого года.

Также мы сообщали о модных стрижках, которые внезапно вернулись из 90-х.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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