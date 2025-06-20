Трендовые летние укладки для волос, как у звезд — легко сделать дома

Девушка со стильной укладкой. Фото: Freepik

Лето — это о свободе. В мыслях, в планах, в том, как мы выглядим и чувствуем себя. Меньше стресса, меньше одежды, меньше времени на сборы — и больше солнца, воздуха и легкости. В этом сезоне хочется, чтобы прически тоже не требовали лишних усилий, но при этом были стильные.

Новини.LIVE собрали пять идей, которые легко воплотить, даже когда жара не оставляет шансов на сложные эксперименты.

Реклама

Читайте также:

Идеальные варианты укладки, которые сочетают комфорт и характер

Bubble ponytail

Этот хвост не простой — он имеет характер. Все просто: делаешь обычный низкий или высокий хвост, а дальше добавляешь резинки через каждые 5-7 см. Затем аккуратно растягиваешь каждую секцию, чтобы получились "пузыри". Это выглядит игриво, немного футуристично и очень по-летнему.

Вирусный пучок из TikTok

Это та самая прическа, которую сейчас носят все. Кажется, будто вы просто небрежно закрутили волосы и закололи их заколкой. Но вся суть в правильном объеме и высоте. Потренируйтесь несколько раз и получите тот самый effortless стиль, который идеально подходит к белой майке и джинсам.

Вирусный пучок из TikTok. Фото из Instagram

Пляжные волны

Это не о четких локонах, а о текстуре. Лучше всего сделать на ночь косы или использовать спрей с морской солью. Утром просыпаешься и уже будто только вернулась с побережья. Такая прическа выглядит непринужденно, но точно добавляет шарма.

Пляжные волны. Фото из Instagram

Bouncy blowout

Это тот объем, который ассоциируется с супермоделями 90-х. Если есть фен и круглая щетка — попробуйте сделать. Объем у корней, мягкие волны — и не нужно даже идти в салон.

Half-updo с украшениями

Это когда половину волос закалываете вверх, а остальные остаются распущенными. Секрет в деталях. Маленькие кольца, заколки с жемчужинами, минималистичные обручи — выбирайте то, что вам по душе.

Украшения в волосах. Фото из Instagram

Такой вариант идеально подходит для свиданий, вечерних прогулок или просто когда хочется "немножко больше".

Ранее мы писали о том, какая стрижка является настоящей находкой этого года.

Также мы сообщали о модных стрижках, которые внезапно вернулись из 90-х.