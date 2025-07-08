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Главная Мода Модные стрижки для волнистых волос — лучшие варианты

Модные стрижки для волнистых волос — лучшие варианты

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 16:04
Культовые стрижки для волнистых волос — идеи, не требующие укладки
Девушка с кудрявыми волосами. Фото: Freepik

Волнистые волосы — это не просто тип, а характер. Они живут своей жизнью: иногда получаются роскошные волны, а иногда — "буря в пустыне". Но есть секрет: правильная стрижка может укротить эту стихию без жертв и плоек.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этом.

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Волнистые слои

Это как подсветка для естественной красоты. Слои разной длины добавляют объема, убирают тяжесть и не дают волосам слипаться в "треугольник". Удачно будет смотреться на средней и длинной длине. Еще и отрастает красиво — не надо бежать к мастеру каждые три недели.

Хвилясті шари ідеально підійдуть на літо
Волнистые слои. Фото из Instagram

Французский боб

Если хочется короче, но стильно — это именно он. Боб с внутренними слоями дает волосам возможность свободно спадать, ничего не торчит и не "пушится" как одуванчик. Плюс минимум усилий с укладкой, максимум — шика.

Боб - ідеальна зачіска на усі часи
Французский боб. Фото из Instagram

Шегги

Это уже не просто тренд — это любовь. Наслоенные кончики, немного хаоса и много объема. Шегги выглядит легко, непринужденно. С этой прической складывается впечатление, будто вы проснулись, махнули головой и уже готовы покорять этот мир. Особенно классно "работает" на средней длине.

Шеггі набирає все більшої популярності
Шегги. Фото из Instagram

Главное — не бороться с естественной текстурой, а поддерживать ее. Выберите стрижку, которая подчеркивает ваши волны, и они точно поблагодарят вас зеркальным отражением. К тому же, каждая из этих стрижек подойдет женщинам любого возраста, а на их укладку, как вы уже поняли, времени много не нужно.

Ранее мы писали о том, какая стрижка и омолаживает, и добавляет густоты волосам.

Также мы сообщали, какая стрижка из 90-х актуальна и сегодня.

мода стрижки прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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