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Головна Мода Як у серіалі "Династія" — модні зачіски у стилі 70-х

Як у серіалі "Династія" — модні зачіски у стилі 70-х

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 16:01
Які зачіски з 70-х знову популярні у 2025 році — натхнення на літо
Дівчина із зачіскою з минулого. Фото: Freepik

Таке враження, що хтось натиснув кнопку "назад у минуле" і ми опинились у 1970-х. Але не на дискотеці, а в стрічці Instagram. Стиль тієї епохи повернувся у всьому: в сукнях, сонцезахисних окулярах, і, звісно ж, у зачісках.

Про це написало видання Who What Wear.

В моді все, що м’яке, трохи безладне, трохи романтичне і дуже жіночне. А головне те, що легко відтворити вдома.

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Косинка

Гумки і шпильки краще залиште у косметичці. У моді косинки, як у мами на старих фото. Зав’язуйте її ззаду чи під підборіддям і от вам вийде готовий лук, який одразу дає вайб 70-х. Ідеально як для відпустки, так і для походу на каву.

Косинка стала мегапопулярною цього сезону
Косинка у дівчини. Фото з Instagram

Shag — зачіска, яка завжди має ідеальний вигляд

Це стрижка для тих, хто не любить витрачати час на укладку. Трохи рвані кінчики, трохи хаосу, трохи об’єму зверху — і от вже складається таке враження, ніби щойно з’їздили у Лос-Анджелес у 1975-му. Серйозно, просто загугліть героїнь "Династії" — там суцільне натхнення.

Популярна стрижка цього сезону
Shag. Фото з Instagram

Широкі пов’язки наче з фільму про Бріджит Бардо

Об’ємна укладка і стрічка чи пов’язка на голову — ось той гламур, який зараз на піку. Це красиво, жіночно і додає образу нотки французького шику. А ще дуже зручно: волосся тримається, навіть коли надворі вітер.

Широкі пов'язки знову в моді
Широкі пов’язки. Фото з Instagram

Будь-яка ця зачіска буде викликати захват в інших, тому будьте відкриті до експериментів і сміливо пробуйте щось нове.

Раніше ми писали про те, яку універсальну стрижку варто розглянути усім.

Також ми повідомляли про стрижки з 90-х, що зараз активно демонструють навіть зірки.

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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