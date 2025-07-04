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Главная Мода Как в сериале "Династия" — модные прически в стиле 70-х

Как в сериале "Династия" — модные прически в стиле 70-х

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:01
Какие прически из 70-х снова популярны в 2025 году — вдохновение на лето
Девушка с прической из прошлого. Фото: Freepik

Такое впечатление, что кто-то нажал кнопку "назад в прошлое" и мы оказались в 1970-х. Но не на дискотеке, а в ленте Instagram. Стиль той эпохи вернулся во всем: в платьях, солнцезащитных очках, и, конечно же, в прическах.

Об этом написало издание Who What Wear.

В моде все, что мягкое, немного беспорядочное, немного романтичное и очень женственное. А главное то, что легко воспроизвести дома.

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Косынка

Резинки и заколки лучше оставьте в косметичке. В моде косынки, как у мамы на старых фото. Завязывайте ее сзади или под подбородком и вот вам получится готовый лук, который сразу дает вайб 70-х. Идеально как для отпуска, так и для похода на кофе.

Косинка стала мегапопулярною цього сезону
Косынка у девушки. Фото из Instagram

Shag — прическа, которая всегда выглядит идеально

Это стрижка для тех, кто не любит тратить время на укладку. Немного рваные кончики, немного хаоса, немного объема сверху — и вот уже складывается такое впечатление, будто только что съездили в Лос-Анджелес в 1975-м. Серьезно, просто загуглите героинь "Династии" — там сплошное вдохновение.

Популярна стрижка цього сезону
Shag. Фото из Instagram

Широкие повязки как из фильма о Бриджит Бардо

Объемная укладка и лента или повязка на голову — вот тот гламур, который сейчас на пике. Это красиво, женственно и добавляет образу нотки французского шика. А еще очень удобно: волосы держатся, даже когда на улице ветер.

Широкі пов'язки знову в моді
Широкие повязки. Фото из Instagram

Любая эта прическа будет вызывать восторг у других, поэтому будьте открыты к экспериментам и смело пробуйте что-то новое.

Ранее мы писали о том, какую универсальную стрижку стоит рассмотреть всем.

Также мы сообщали о стрижках из 90-х, которые сейчас активно демонстрируют даже звезды.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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