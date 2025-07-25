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Головна Свята Місячний календар на серпень 2025 — коли дні успіху та прибутків

Місячний календар на серпень 2025 — коли дні успіху та прибутків

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 08:13
Місячний календар справ на серпень 2025 — коли та що планувати, сприятливі дні
Дівчина навпроти Місяця читає щоденник. Фото: shutterstock.com

Серпень 2025 року обіцяє бути насиченим на події. Але саме фази Місяця відіграватимуть ключову роль у нашому самопочутті, рішучості та результативності. Тож, важливо знати, коли варто діяти активно, а коли краще зменшити темп. Місячний календар допоможе правильно розподілити сили, обрати найкращі дні для фінансів, любові, подорожей і здоров'я.

Новини.LIVE підготував для вас місячний календар на серпень 2025 року, який підкаже сприятливі та несприятливі дні останнього місяця літа та допоможе спланувати важливі справи та події. 

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Фази Місяця у серпні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 8 серпня;
Повня у знаку Водолія — 9 серпня;
Місяць, що спадає — з 10 по 22 серпня;
Молодик у знаку Діва — 23 серпня;
Місяць, що зростає — з 24 по 31 серпня;
Сонячне затемнення — немає;
Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у серпні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар на серпень 2025 — які дні найсприятливіші

Найкращі дні серпня, коли варто діяти активно, приймати важливі рішення, укладати угоди, розпочинати проєкти чи вирушати в подорожі:
3, 13, 14, 20, 27 серпня.

У ці дати зростає життєва енергія, посилюється інтуїція, легше реалізовуються плани та задумане дається з меншими зусиллями. Також це чудовий період для творчості, оздоровлення та побудови нових стосунків.

 

Місячний календар на серпень 2025 — які дні найсприятливіші
Повний Місяць у руці. Фото: freepik.com

Коли несприятливі дні у серпні 2025 року

Є дні, коли астрологи радять діяти обережно:
2, 5, 8, 16, 23, 26, 28 серпня.

У ці періоди можливе емоційне виснаження, збільшення конфліктності, зниження концентрації. Варто уникати важливих переговорів, фінансових рішень і перевантажень — краще присвятити ці дати відпочинку та рутинним справам.

 

Коли несприятливі дні у серпні 2025 року
Дівчина з макетом Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар справ на серпень 2025 — які дні сприятливі за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 6, 10, 17, 24, 27 серпня.

Найкращі дати для планування бюджету, покупок, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27 серпня.

Сприятливі дні для поїздок та подорожей: 3, 13, 20, 27 серпня.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 5, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27, 28 серпня.

Ідеальні дати для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні: 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21 серпня.

Найкращі дні для одруження: 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21 серпня.

Сприятливі дні для походу до лікаря, косметичних процедур: 5, 7, 9, 10, 17, 21, 24, 27 серпня.

Раніше астрологи розповіли, як різним знакам Зодіаку примножити гроші у серпні 2025 року.

Астрологія поради серпень місячний календар Молодий Місяць повня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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