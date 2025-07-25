Місячний календар справ на серпень 2025 — коли та що планувати, сприятливі дні

Дівчина навпроти Місяця читає щоденник. Фото: shutterstock.com

Серпень 2025 року обіцяє бути насиченим на події. Але саме фази Місяця відіграватимуть ключову роль у нашому самопочутті, рішучості та результативності. Тож, важливо знати, коли варто діяти активно, а коли краще зменшити темп. Місячний календар допоможе правильно розподілити сили, обрати найкращі дні для фінансів, любові, подорожей і здоров'я.

Новини.LIVE підготував для вас місячний календар на серпень 2025 року, який підкаже сприятливі та несприятливі дні останнього місяця літа та допоможе спланувати важливі справи та події.

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Фази Місяця у серпні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 8 серпня;

Повня у знаку Водолія — 9 серпня;

Місяць, що спадає — з 10 по 22 серпня;

Молодик у знаку Діва — 23 серпня;

Місяць, що зростає — з 24 по 31 серпня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар на серпень 2025 — які дні найсприятливіші

Найкращі дні серпня, коли варто діяти активно, приймати важливі рішення, укладати угоди, розпочинати проєкти чи вирушати в подорожі:

3, 13, 14, 20, 27 серпня.

У ці дати зростає життєва енергія, посилюється інтуїція, легше реалізовуються плани та задумане дається з меншими зусиллями. Також це чудовий період для творчості, оздоровлення та побудови нових стосунків.

Повний Місяць у руці. Фото: freepik.com

Коли несприятливі дні у серпні 2025 року

Є дні, коли астрологи радять діяти обережно:

2, 5, 8, 16, 23, 26, 28 серпня.

У ці періоди можливе емоційне виснаження, збільшення конфліктності, зниження концентрації. Варто уникати важливих переговорів, фінансових рішень і перевантажень — краще присвятити ці дати відпочинку та рутинним справам.

Дівчина з макетом Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар справ на серпень 2025 — які дні сприятливі за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 6, 10, 17, 24, 27 серпня.

Найкращі дати для планування бюджету, покупок, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27 серпня.

Сприятливі дні для поїздок та подорожей: 3, 13, 20, 27 серпня.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 5, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27, 28 серпня.

Ідеальні дати для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні: 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21 серпня.

Найкращі дні для одруження: 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21 серпня.

Сприятливі дні для походу до лікаря, косметичних процедур: 5, 7, 9, 10, 17, 21, 24, 27 серпня.

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