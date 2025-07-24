Вінтажна коротка стрижка — головний б’юті-тренд осені-2025

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Зверніть увагу на боб-каре — стрижку, яка не просто актуальна, а має свою довгу історію. Ця вінтажна класика вперше з'явилася ще у 1920-х роках, коли жінки почали сміливо кидати виклик стандартам краси й обирати коротке волосся як символ свободи. Саме боб-каре тоді стала символом нової, емансипованої жінки — незалежної, сміливої й з характером.

Новини.LIVE розповість більше про цю трендову зачіску.

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Раніше боб носили з ідеально рівним зрізом і фірмовим хвилястим укладанням у стилі "флаперів". Його носили культові ікони — Луїза Брукс, Коко Шанель, Клара Боу. У 1960-х боб знову пережив бум: Відуал Сасун модернізував його для модниць Лондона, і зачіска отримала геометричні обриси й чисті лінії. Згодом боб-каре адаптувався під кожне десятиліття — від грайливого у 90-х до сьогоднішнього з акцентом на асиметрію, текстуру та натуральність.

Боб-каре. Фото з Instagram

Цей варіант точно варто спробувати, якщо хочеться оновити зовнішність, але не втратити звʼязок із класикою. Зробіть акцент на різній довжині з боків. Тобто прядки з одного боку можуть бути видовженими, з іншого — коротшими. Це буде мати ефектний та сучасний вигляд залежно від ракурсу.

Коротка стрижка. Фото з Instagram

Косий пробір — ще один штрих до стилю: додає образу легкості й живості. Така зачіска ідеальний має вигляд як у діловому образі, так і в повсякденному вбранні. А ще вона дарує ілюзію обʼєму й допомагає врівноважити риси обличчя.

Гарна укладка. Фото з Instagram

До того ж така стрижка не потребує щоденного укладання — достатньо трохи текстуруючого спрею або легкого фена. А ще вона:

додає густоти волоссю;

пом’якшує грубі риси обличчя;

підкреслить вилиці.

Одним словом, боб-каре — це поєднання минулого й сьогодення. Воно може бути стриманим або зухвалим, класичним або креативним. І в цьому вся магія: ви самі вирішуєте, яким буде ваш образ. Тож цієї осені спробуйте вінтажну класику у сучасному виконанні.

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