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Головна Мода Наймодніша стрижка осені-2025 — повернулась через десятки років

Наймодніша стрижка осені-2025 — повернулась через десятки років

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 16:01
Вінтажна коротка стрижка — головний б’юті-тренд осені-2025
Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Зверніть увагу на боб-каре — стрижку, яка не просто актуальна, а має свою довгу історію. Ця вінтажна класика вперше з'явилася ще у 1920-х роках, коли жінки почали сміливо кидати виклик стандартам краси й обирати коротке волосся як символ свободи. Саме боб-каре тоді стала символом нової, емансипованої жінки — незалежної, сміливої й з характером.

Новини.LIVE розповість більше про цю трендову зачіску.

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Раніше боб носили з ідеально рівним зрізом і фірмовим хвилястим укладанням у стилі "флаперів". Його носили культові ікони — Луїза Брукс, Коко Шанель, Клара Боу. У 1960-х боб знову пережив бум: Відуал Сасун модернізував його для модниць Лондона, і зачіска отримала геометричні обриси й чисті лінії. Згодом боб-каре адаптувався під кожне десятиліття — від грайливого у 90-х до сьогоднішнього з акцентом на асиметрію, текстуру та натуральність.

Боб-каре набирає все більшої популярності
Боб-каре. Фото з Instagram

Цей варіант точно варто спробувати, якщо хочеться оновити зовнішність, але не втратити звʼязок із класикою. Зробіть акцент на різній довжині з боків. Тобто прядки з одного боку можуть бути видовженими, з іншого — коротшими. Це буде мати ефектний та сучасний вигляд залежно від ракурсу.

Стрижка, що має всі шанси стати хітом цієї осені
Коротка стрижка. Фото з Instagram

Косий пробір — ще один штрих до стилю: додає образу легкості й живості. Така зачіска ідеальний має вигляд як у діловому образі, так і в повсякденному вбранні. А ще вона дарує ілюзію обʼєму й допомагає врівноважити риси обличчя.

Зачіска, що завжди має ідеальний вигляд
Гарна укладка. Фото з Instagram

До того ж така стрижка не потребує щоденного укладання — достатньо трохи текстуруючого спрею або легкого фена. А ще вона:

  • додає густоти волоссю;
  • пом’якшує грубі риси обличчя;
  • підкреслить вилиці.

Одним словом, боб-каре — це поєднання минулого й сьогодення. Воно може бути стриманим або зухвалим, класичним або креативним. І в цьому вся магія: ви самі вирішуєте, яким буде ваш образ. Тож цієї осені спробуйте вінтажну класику у сучасному виконанні.

Раніше ми писали про те, які стрижки більше неактуальні у 2025 році.

Також ми повідомляли, яка стрижка здатна освіжити обличчя і ще й додати густоти волоссю. 

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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