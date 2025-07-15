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Головна Мода Стрижка, яка молодить і додає густоти волоссю після 45 років

Стрижка, яка молодить і додає густоти волоссю після 45 років

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 16:04
Омолоджуюча стрижка після 45 — мінус кілька років і гарний обʼєм гарантовано
Жінка з короткою стрижкою. Фото: Freepik

З роками змінюється не лише наш стиль життя, а й те, як ми підходимо до власної зовнішності. Якщо вам за 45, і ви маєте чітко окреслені риси обличчя — наприклад, виразне підборіддя чи яскраву лінію росту волосся, то не варто це ховати. Навпаки: правильна стрижка може підкреслити вашу природну силу та водночас зробити образ м’якшим та витонченішим.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Серед справжніх фаворитів — стрижка піксі з косим чубчиком. Вона створена саме для тих, хто хоче освіжити свій вигляд, не втрачаючи індивідуальності. Об’єм у верхній частині додає легкості, візуально витягує обличчя і пом’якшує чіткі лінії. А коса чубчик дарує жіночність і трохи грайливості.

Коротка трендова стрижка для зрілих жінок
Піксі з косим чубчиком. Фото з Instagram

Цей варіант ідеально підходить квадратному типу обличчя: він згладжує кути та робить риси м’якшими. До того ж піксі — одна з найлегших зачісок у догляді. Нанесли трохи текстурувального спрею або мусу і готово. Можна навіть створити легкі "шипи", якщо хочеться зухвалого акценту.

До речі, ця стрижка має дуже красиву історію: її прославила Одрі Гепберн у фільмі "Римські канікули", і відтоді вона періодично повертається в моду. І 2025 рік саме той момент, коли піксі знову на піку популярності. Сміливо обирайте її, якщо шукаєте щось стильне, сучасне та позачасове.

Піксі, що знову на піку популярності
Стильна коротка стрижка. Фото з Instagram

Особливо вона стане справжнім порятунком у спекотні літні дні: коли волосся не прилипає до шиї, не обтяжує й дозволяє шкірі дихати — це справжній комфорт. Але й восени чи взимку така зачіска виглядає доречно: піксі легко поєднується з об’ємними светрами, пальтами й навіть шапками. Вона додає образу легкості, а вам відчуття свіжості й свободи у будь-яку пору року.

Раніше ми писали про те, яка стрижка з 2000-х знову підкорює тренди.

Також ми повідомляли, які стрижки найкращий мають вигляд на жінках з тонким волоссям.

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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