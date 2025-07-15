Омолоджуюча стрижка після 45 — мінус кілька років і гарний обʼєм гарантовано

Жінка з короткою стрижкою. Фото: Freepik

З роками змінюється не лише наш стиль життя, а й те, як ми підходимо до власної зовнішності. Якщо вам за 45, і ви маєте чітко окреслені риси обличчя — наприклад, виразне підборіддя чи яскраву лінію росту волосся, то не варто це ховати. Навпаки: правильна стрижка може підкреслити вашу природну силу та водночас зробити образ м’якшим та витонченішим.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Серед справжніх фаворитів — стрижка піксі з косим чубчиком. Вона створена саме для тих, хто хоче освіжити свій вигляд, не втрачаючи індивідуальності. Об’єм у верхній частині додає легкості, візуально витягує обличчя і пом’якшує чіткі лінії. А коса чубчик дарує жіночність і трохи грайливості.

Піксі з косим чубчиком. Фото з Instagram

Цей варіант ідеально підходить квадратному типу обличчя: він згладжує кути та робить риси м’якшими. До того ж піксі — одна з найлегших зачісок у догляді. Нанесли трохи текстурувального спрею або мусу і готово. Можна навіть створити легкі "шипи", якщо хочеться зухвалого акценту.

До речі, ця стрижка має дуже красиву історію: її прославила Одрі Гепберн у фільмі "Римські канікули", і відтоді вона періодично повертається в моду. І 2025 рік саме той момент, коли піксі знову на піку популярності. Сміливо обирайте її, якщо шукаєте щось стильне, сучасне та позачасове.

Стильна коротка стрижка. Фото з Instagram

Особливо вона стане справжнім порятунком у спекотні літні дні: коли волосся не прилипає до шиї, не обтяжує й дозволяє шкірі дихати — це справжній комфорт. Але й восени чи взимку така зачіска виглядає доречно: піксі легко поєднується з об’ємними светрами, пальтами й навіть шапками. Вона додає образу легкості, а вам відчуття свіжості й свободи у будь-яку пору року.

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