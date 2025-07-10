Стрижка, що омолоджує краще за косметику — ідеальний варіант після 40

Стильна та гарна жінка. Фото: Freepik

Краса не має віку, і кожна жінка заслуговує мати стильний і доглянутий вигляд у будь-якому періоді свого життя. Один із найпростіших способів освіжити зовнішність — змінити зачіску. Стилісти переконані, що саме короткі стрижки здатні миттєво омолодити, підкреслити риси обличчя та надати впевненості. І серед таких варіантів лідирує текстурована піксі — модна, легка, і напрочуд ефектна.

Новини.LIVE розповість більше про цю трендову стрижку.

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На відміну від класичної піксі, текстурована версія має "рвані" кінці, створені за допомогою філірування. Така техніка надає зачісці шаруватості, легкості та природного об’єму — справжній порятунок для тонкого або ослабленого волосся. А як бонус те, що стрижка не потребує щоденного укладання, красиво відростає і завжди має свіжий вигляд навіть без втручання стиліста.

Стрижка піксі. Фото з Instagram

Чому варто обрати текстуровану піксі після 40 років

Основні переваги від цієї стрижки:

миттєво омолоджує та відкриває обличчя;

додає об’єму тонкому волоссю;

підкреслює вилиці та надає погляду виразності;

не потребує складного догляду;

має елегантний вигляд, при цьому додаючи образу нотку грайливості.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Одним словом, ця стрижка чудовий вибір для тих, хто хоче змін, готовий до нових відчуттів і прагне мати стильний вигляд без зайвих зусиль. Вона поєднує комфорт і сучасність, роблячи образ витонченим, живим і натхненним.

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