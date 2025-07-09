Ідеальні стрижки для тонкого волосся — поради стилістів 2025 року

Дівчина з коротким волоссям. Фото: Freepik

Тонке волосся — це не вирок. Якщо вам здається, що ви вже перепробували все, але волосся не стало густішим, його цілком реально зробити візуально об’ємним. І для цього не обов’язково мати перукаря по сусідству — достатньо знати кілька правильних зачісок.

Знаменитий стиліст Чаз Дін поділився з PureWow, які зачіски найкраще імітують густоту й об’єм.

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Ніяких важких довгих локонів, які "тягнуть" образ донизу. Усе тримається на простих речах: довжина до ключиць, багатошаровість, трохи текстури і, якщо не боїтесь змін — чубчик. Так-так, він справді додає пишності та характеру.

Асиметричний боб



У цієї стрижки задня частина трохи коротша за передню і в цьому вся магія. Таке рішення візуально додає форми і щільності, а легкі хвилі посередині створюють ще більше об’єму. Додайте глибокий бічний проділ — це лайфхак для тих, хто хоче отримати собі густе волосся без зусиль. А щоб не псувати волосся плойкою, краще використовуйте бігуді.

Асиметричний боб. Фото з Instagram

Пишний кінський хвіст



Здається, звичайний хвіст. Але варто лише трохи схитрувати і отримаєте розкішну зачіску, як у Зендеї. Підніміть волосся біля коренів, скористайтесь спреєм для об’єму, додайте трішки накладного волосся і буде вам об’єм, якого раніше не було. Зберіть хвіст вільно, залиште кілька пасм біля обличчя — будете мати легкий, повітряний й дуже стильний вигляд.

Пишний кінський хвіст. Фото з Instagram

Прямий боб



Хто сказав, що тонке волосся не любить рівних ліній? Насправді тупий зріз — це ваш найкращий друг. Завдяки йому волосся внизу має щільний, рівний вигляд, немов "густіше", ніж є насправді. Саме ця зачіска ідеально пасує власницям тонкого волосся. А от якщо шевелюра густа, то навпаки, може мати надто важкий вигляд.

Прямий боб. Фото з Instagram

Враховуйте, що зачіска — це лише інструмент. Справжній об’єм починається з любові до себе. Експериментуйте, пробуйте нове і не бійтеся обрізати зайве — іноді саме в цьому криється легкість і свобода.

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