Идеальные стрижки для тонких волос — советы стилистов 2025 года

Лучшие стрижки для тонких волос — придадут нужный объем
Тонкие волосы — это не приговор. Если вам кажется, что вы уже перепробовали все, но волосы не стали гуще, их вполне реально сделать визуально объемными. И для этого не обязательно иметь парикмахера по соседству — достаточно знать несколько правильных причесок.
Знаменитый стилист Чаз Дин поделился с PureWow, какие прически лучше всего имитируют густоту и объем.
Почему именно короткие стрижки удачный выбор для тонких волос
Никаких тяжелых длинных локонов, которые "тянут" образ вниз. Все держится на простых вещах: длина до ключиц, многослойность, немного текстуры и, если не боитесь перемен — челка. Да-да, она действительно добавляет пышности и характера.
Асимметричный боб
У этой стрижки задняя часть немного короче передней и в этом вся магия. Такое решение визуально добавляет формы и плотности, а легкие волны посередине создают еще больше объема. Добавьте глубокий боковой пробор — это лайфхак для тех, кто хочет получить себе густые волосы без усилий. А чтобы не портить волосы плойкой, лучше используйте бигуди.
Пышный конский хвост
Кажется, обычный хвост. Но стоит лишь немного схитрить и получите роскошную прическу, как у Зендеи. Приподнимите волосы у корней, воспользуйтесь спреем для объема, добавьте немного накладных волос и будет вам объем, которого раньше не было. Соберите хвост свободно, оставьте несколько прядей у лица — будете выглядеть легко, воздушно и очень стильно.
Прямой боб
Кто сказал, что тонкие волосы не любят ровных линий? На самом деле тупой срез — это ваш лучший друг. Благодаря ему волосы внизу выглядят плотно, ровно, словно "гуще", чем есть на самом деле. Именно эта прическа идеально подходит обладательницам тонких волос. А вот если шевелюра густая, то наоборот, может иметь слишком тяжелый вид.
Учитывайте, что прическа — это лишь инструмент. Настоящий объем начинается с любви к себе. Экспериментируйте, пробуйте новое и не бойтесь обрезать лишнее — иногда именно в этом кроется легкость и свобода.
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