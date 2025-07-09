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Главная Мода Лучшие стрижки для тонких волос — придадут нужный объем

Лучшие стрижки для тонких волос — придадут нужный объем

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 16:01
Идеальные стрижки для тонких волос — советы стилистов 2025 года
Девушка с короткими волосами. Фото: Freepik

Тонкие волосы — это не приговор. Если вам кажется, что вы уже перепробовали все, но волосы не стали гуще, их вполне реально сделать визуально объемными. И для этого не обязательно иметь парикмахера по соседству — достаточно знать несколько правильных причесок.

Знаменитый стилист Чаз Дин поделился с PureWow, какие прически лучше всего имитируют густоту и объем.

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Никаких тяжелых длинных локонов, которые "тянут" образ вниз. Все держится на простых вещах: длина до ключиц, многослойность, немного текстуры и, если не боитесь перемен — челка. Да-да, она действительно добавляет пышности и характера.

Асимметричный боб

У этой стрижки задняя часть немного короче передней и в этом вся магия. Такое решение визуально добавляет формы и плотности, а легкие волны посередине создают еще больше объема. Добавьте глубокий боковой пробор — это лайфхак для тех, кто хочет получить себе густые волосы без усилий. А чтобы не портить волосы плойкой, лучше используйте бигуди.

Різні варіації боб завжди в тренді
Асимметричный боб. Фото из Instagram

Пышный конский хвост

Кажется, обычный хвост. Но стоит лишь немного схитрить и получите роскошную прическу, как у Зендеи. Приподнимите волосы у корней, воспользуйтесь спреем для объема, добавьте немного накладных волос и будет вам объем, которого раньше не было. Соберите хвост свободно, оставьте несколько прядей у лица — будете выглядеть легко, воздушно и очень стильно.

Хвіст, який завжди буде мати елегантний вигляд
Пышный конский хвост. Фото из Instagram

Прямой боб

Кто сказал, что тонкие волосы не любят ровных линий? На самом деле тупой срез — это ваш лучший друг. Благодаря ему волосы внизу выглядят плотно, ровно, словно "гуще", чем есть на самом деле. Именно эта прическа идеально подходит обладательницам тонких волос. А вот если шевелюра густая, то наоборот, может иметь слишком тяжелый вид.

Прямий боб підійде для тонкого волосся
Прямой боб. Фото из Instagram

Учитывайте, что прическа — это лишь инструмент. Настоящий объем начинается с любви к себе. Экспериментируйте, пробуйте новое и не бойтесь обрезать лишнее — иногда именно в этом кроется легкость и свобода.

Ранее мы писали о том, какую прическу можно рассмотреть для тонких волос.

Также мы сообщали, какую универсальную длину волос стоит рассмотреть в этом году.

мода стрижки прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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