Стрижка, что омолаживает лучше косметики — идеальный вариант после 40

Стильная и красивая женщина. Фото: Freepik

Красота не имеет возраста, и каждая женщина заслуживает выглядеть стильно и ухоженно в любом периоде своей жизни. Один из самых простых способов освежить внешность — сменить прическу. Стилисты убеждены, что именно короткие стрижки способны мгновенно омолодить, подчеркнуть черты лица и придать уверенности. И среди таких вариантов лидирует текстурированная пикси — модная, легкая, и удивительно эффектная.

Новини.LIVE расскажет больше об этой трендовой стрижке.

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В отличие от классической пикси, текстурированная версия имеет "рваные" концы, созданные с помощью филировки. Такая техника придает прическе слоистости, легкости и естественного объема — настоящее спасение для тонких или ослабленных волос. А как бонус то, что стрижка не требует ежедневной укладки, красиво отрастает и всегда выглядит свежо даже без вмешательства стилиста.

Стрижка пикси. Фото из Instagram

Почему стоит выбрать текстурированную пикси после 40 лет

Основные преимущества от этой стрижки:

мгновенно омолаживает и открывает лицо;

добавляет объема тонким волосам;

подчеркивает скулы и придает взгляду выразительность;

не требует сложного ухода;

выглядит элегантно, при этом добавляя образу нотку игривости.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

Одним словом, эта стрижка отличный выбор для тех, кто хочет перемен, готов к новым ощущениям и стремится выглядеть стильно без лишних усилий. Она сочетает комфорт и современность, делая образ утонченным, живым и вдохновенным.

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