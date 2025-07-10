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Главная Мода Лучшая стрижка для 40-летних — стильная и омолаживающая

Лучшая стрижка для 40-летних — стильная и омолаживающая

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 16:01
Стрижка, что омолаживает лучше косметики — идеальный вариант после 40
Стильная и красивая женщина. Фото: Freepik

Красота не имеет возраста, и каждая женщина заслуживает выглядеть стильно и ухоженно в любом периоде своей жизни. Один из самых простых способов освежить внешность — сменить прическу. Стилисты убеждены, что именно короткие стрижки способны мгновенно омолодить, подчеркнуть черты лица и придать уверенности. И среди таких вариантов лидирует текстурированная пикси — модная, легкая, и удивительно эффектная.

Новини.LIVE расскажет больше об этой трендовой стрижке.

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В отличие от классической пикси, текстурированная версия имеет "рваные" концы, созданные с помощью филировки. Такая техника придает прическе слоистости, легкости и естественного объема — настоящее спасение для тонких или ослабленных волос. А как бонус то, что стрижка не требует ежедневной укладки, красиво отрастает и всегда выглядит свежо даже без вмешательства стилиста.

Стрижка для старших жінок без щоденного укладання
Стрижка пикси. Фото из Instagram

Почему стоит выбрать текстурированную пикси после 40 лет

Основные преимущества от этой стрижки:

  • мгновенно омолаживает и открывает лицо;
  • добавляет объема тонким волосам;
  • подчеркивает скулы и придает взгляду выразительность;
  • не требует сложного ухода;
  • выглядит элегантно, при этом добавляя образу нотку игривости.
Стрижка, що додає образу нотку грайливості
Стильная стрижка. Фото из Instagram

Одним словом, эта стрижка отличный выбор для тех, кто хочет перемен, готов к новым ощущениям и стремится выглядеть стильно без лишних усилий. Она сочетает комфорт и современность, делая образ утонченным, живым и вдохновенным.

Ранее мы писали о том, какие стрижки стоит рассмотреть для тонких волос, чтобы улучшить их вид.

Также мы сообщали, какие стрижки помогут укротить волнистые волосы.

мода стрижки прически молодость стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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