Модна стрижка з 2000-х — ідеальна для слабкого і тонкого волосся

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Мода знову звертає погляд у бік нульових і зокрема, до стрижки, яка насправді заслуговує на друге дихання. Йдеться про каскадний боб — стильну, легку в догляді та універсальну стрижку, яка у 2025 році знову стала справжнім мастхевом. Особливо вона підійде тим, у кого тонке волосся — саме завдяки багатошаровості ця стрижка додає об'єму, створює живу текстуру і візуально "оживляє" зачіску.

Новини.LIVE розповість про неї детальніше.

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Чому боб-каскад справжній порятунок для тонкого волосся

По-перше, пасма різної довжини надають волоссю форму і рухливість — волосся перестає здаватися прилиплим до голови. По-друге, правильне градуювання дозволяє надати обʼєму навіть без укладки. По-третє, стрижка вдалий має вигляд і на прямому, і на хвилястому волоссі, а довжину можна варіювати — від суперкороткого до варіанту "до плечей".

Каскадний боб. Фото з Instagram

Кому підійде боб-каскад

Практично всім, але найбільше тим, хто хоче освіжити образ без кардинальних змін. Стрижка підлаштовується під форму обличчя: може подовжити візуально контур, замаскувати щічки або виділити вилиці. За бажанням можна додати чубчик для ще більш виразного і трендового ефекту.

І головне те, що вона дійсно полегшує життя. Не потрібно годинами стояти з феном. Навіть якщо просто висушити волосся природним способом — воно буде мати розкішний вигляд.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Загалом, каскадний боб — це та сама стрижка, яка створює відчуття доглянутості, легкості й жіночності. Ідеальна для літа, класна для офісу, стильна для вечора. І підходить усім, хто хоче мати свіжий вигляд, не витрачаючи зайвого часу на укладку.

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