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Головна Мода Тренд із 2000-х знову з нами — стильна стрижка, яка змінить все

Тренд із 2000-х знову з нами — стильна стрижка, яка змінить все

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 16:01
Модна стрижка з 2000-х — ідеальна для слабкого і тонкого волосся
Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Мода знову звертає погляд у бік нульових і зокрема, до стрижки, яка насправді заслуговує на друге дихання. Йдеться про каскадний боб — стильну, легку в догляді та універсальну стрижку, яка у 2025 році знову стала справжнім мастхевом. Особливо вона підійде тим, у кого тонке волосся — саме завдяки багатошаровості ця стрижка додає об'єму, створює живу текстуру і візуально "оживляє" зачіску.

Новини.LIVE розповість про неї детальніше.

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Чому боб-каскад справжній порятунок для тонкого волосся

По-перше, пасма різної довжини надають волоссю форму і рухливість — волосся перестає здаватися прилиплим до голови. По-друге, правильне градуювання дозволяє надати обʼєму навіть без укладки. По-третє, стрижка вдалий має вигляд і на прямому, і на хвилястому волоссі, а довжину можна варіювати — від суперкороткого до варіанту "до плечей".

Каскадний боб - ідеальне рішення майже для усіх
Каскадний боб. Фото з Instagram

Кому підійде боб-каскад

Практично всім, але найбільше тим, хто хоче освіжити образ без кардинальних змін. Стрижка підлаштовується під форму обличчя: може подовжити візуально контур, замаскувати щічки або виділити вилиці. За бажанням можна додати чубчик для ще більш виразного і трендового ефекту.

І головне те, що вона дійсно полегшує життя. Не потрібно годинами стояти з феном. Навіть якщо просто висушити волосся природним способом — воно буде мати розкішний вигляд.

Вдала стрижка, що не вимагає багато часу на укладку
Стильна стрижка. Фото з Instagram

Загалом, каскадний боб — це та сама стрижка, яка створює відчуття доглянутості, легкості й жіночності. Ідеальна для літа, класна для офісу, стильна для вечора. І підходить усім, хто хоче мати свіжий вигляд, не витрачаючи зайвого часу на укладку.

Раніше ми писали про те, який варіант стрижки найбільше пасує жінкам після 40 років.

Також ми повідомляли про стрижки, що найкраще підійдуть для хвилястого волосся.

мода тренди стрижки волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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