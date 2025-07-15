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Главная Мода Стрижка, которая молодит и добавляет густоты волосам после 45 лет

Стрижка, которая молодит и добавляет густоты волосам после 45 лет

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 16:04
Омолаживающая стрижка после 45 - минус несколько лет и красивый объем гарантирован
Женщина с короткой стрижкой. Фото: Freepik

С годами меняется не только наш стиль жизни, но и то, как мы подходим к собственной внешности. Если вам за 45, и у вас есть четко очерченные черты лица — например, выразительный подбородок или яркая линия роста волос, то не стоит это прятать. Наоборот: правильная стрижка может подчеркнуть вашу природную силу и одновременно сделать образ более мягким и изящным.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Короткая стрижка для женщин после 45, которая омолаживает

Среди настоящих фаворитов — стрижка пикси с косой челкой. Она создана именно для тех, кто хочет освежить свой вид, не теряя индивидуальности. Объем в верхней части добавляет легкости, визуально вытягивает лицо и смягчает четкие линии. А косая челка дарит женственность и немного игривости.

Коротка трендова стрижка для зрілих жінок
Пикси с косой челкой. Фото из Instagram

Этот вариант идеально подходит квадратному типу лица: он сглаживает углы и делает черты более мягкими. К тому же пикси — одна из самых легких причесок в уходе. Нанесли немного текстурирующего спрея или мусса и готово. Можно даже создать легкие "шипы", если хочется дерзкого акцента.

Кстати, у этой стрижки очень красивая история: ее прославила Одри Хепберн в фильме "Римские каникулы", и с тех пор она периодически возвращается в моду. И 2025 год как раз тот момент, когда пикси снова на пике популярности. Смело выбирайте ее, если ищете что-то стильное, современное и вневременное.

Піксі, що знову на піку популярності
Стильная короткая стрижка. Фото из Instagram

Особенно она станет настоящим спасением в жаркие летние дни: когда волосы не прилипают к шее, не утяжеляют и позволяют коже дышать — это настоящий комфорт. Но и осенью или зимой такая прическа выглядит уместно: пикси легко сочетается с объемными свитерами, пальто и даже шапками. Она придает образу легкости, а вам ощущение свежести и свободы в любое время года.

Ранее мы писали о том, какая стрижка из 2000-х снова покоряет тренды.

Также мы сообщали, какие стрижки лучше всего выглядят на женщинах с тонкими волосами.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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