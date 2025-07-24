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Главная Мода Самая модная стрижка осени-2025 — вернулась спустя десятки лет

Самая модная стрижка осени-2025 — вернулась спустя десятки лет

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 16:01
Винтажная короткая стрижка - главный бьюти-тренд осени-2025
Девушка с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Обратите внимание на боб-каре — стрижку, которая не просто актуальна, а имеет свою долгую историю. Эта винтажная классика впервые появилась еще в 1920-х годах, когда женщины начали смело бросать вызов стандартам красоты и выбирать короткие волосы как символ свободы. Именно боб-каре тогда стала символом новой, эмансипированной женщины — независимой, смелой и с характером.

Новини.LIVE расскажет больше об этой трендовой прическе.

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Раньше боб носили с идеально ровным срезом и фирменной волнистой укладкой в стиле "флаперов". Его носили культовые иконы — Луиза Брукс, Коко Шанель, Клара Боу. В 1960-х боб снова пережил бум: Уидуал Сасун модернизировал его для модниц Лондона, и прическа получила геометрические очертания и чистые линии. Со временем боб-каре адаптировался под каждое десятилетие — от игривого в 90-х до сегодняшнего с акцентом на асимметрию, текстуру и натуральность.

Боб-каре набирає все більшої популярності
Боб-каре. Фото из Instagram

Этот вариант точно стоит попробовать, если хочется обновить внешность, но не потерять связь с классикой. Сделайте акцент на разной длине по бокам. То есть прядки с одной стороны могут быть удлиненными, с другой — короче. Это будет выглядеть эффектно и современно в зависимости от ракурса.

Стрижка, що має всі шанси стати хітом цієї осені
Короткая стрижка. Фото из Instagram

Косой пробор — еще один штрих к стилю: добавляет образу легкости и живости. Такая прическа идеально смотрится как в деловом образе, так и в повседневном наряде. А еще она дарит иллюзию объема и помогает уравновесить черты лица.

Зачіска, що завжди має ідеальний вигляд
Красивая укладка. Фото из Instagram

К тому же такая стрижка не требует ежедневной укладки — достаточно немного текстурирующего спрея или легкого фена. А еще она:

  • добавляет густоты волосам;
  • смягчает грубые черты лица;
  • подчеркнет скулы.

Одним словом, боб-каре — это сочетание прошлого и настоящего. Оно может быть сдержанным или дерзким, классическим или креативным. И в этом вся магия: вы сами решаете, каким будет ваш образ. Так что этой осенью попробуйте винтажную классику в современном исполнении.

Ранее мы писали о том, какие стрижки больше не актуальны в 2025 году.

Также мы сообщали, какая стрижка способна освежить лицо и еще и добавить густоты волосам.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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