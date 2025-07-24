Винтажная короткая стрижка - главный бьюти-тренд осени-2025

Самая модная стрижка осени-2025 — вернулась спустя десятки лет
Обратите внимание на боб-каре — стрижку, которая не просто актуальна, а имеет свою долгую историю. Эта винтажная классика впервые появилась еще в 1920-х годах, когда женщины начали смело бросать вызов стандартам красоты и выбирать короткие волосы как символ свободы. Именно боб-каре тогда стала символом новой, эмансипированной женщины — независимой, смелой и с характером.
Новини.LIVE расскажет больше об этой трендовой прическе.
Какая стрижка будет в моде осенью
Раньше боб носили с идеально ровным срезом и фирменной волнистой укладкой в стиле "флаперов". Его носили культовые иконы — Луиза Брукс, Коко Шанель, Клара Боу. В 1960-х боб снова пережил бум: Уидуал Сасун модернизировал его для модниц Лондона, и прическа получила геометрические очертания и чистые линии. Со временем боб-каре адаптировался под каждое десятилетие — от игривого в 90-х до сегодняшнего с акцентом на асимметрию, текстуру и натуральность.
Этот вариант точно стоит попробовать, если хочется обновить внешность, но не потерять связь с классикой. Сделайте акцент на разной длине по бокам. То есть прядки с одной стороны могут быть удлиненными, с другой — короче. Это будет выглядеть эффектно и современно в зависимости от ракурса.
Косой пробор — еще один штрих к стилю: добавляет образу легкости и живости. Такая прическа идеально смотрится как в деловом образе, так и в повседневном наряде. А еще она дарит иллюзию объема и помогает уравновесить черты лица.
К тому же такая стрижка не требует ежедневной укладки — достаточно немного текстурирующего спрея или легкого фена. А еще она:
- добавляет густоты волосам;
- смягчает грубые черты лица;
- подчеркнет скулы.
Одним словом, боб-каре — это сочетание прошлого и настоящего. Оно может быть сдержанным или дерзким, классическим или креативным. И в этом вся магия: вы сами решаете, каким будет ваш образ. Так что этой осенью попробуйте винтажную классику в современном исполнении.
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