Стрижки, що більше не в тренді — нові модні варіанти

Коротка стрижка. Фото: Freepik

Оновити зачіску влітку — це як вдихнути нове життя у свій образ. Коли спека, хочеться чогось свіжого, легкого й простого у догляді. І хоча деякі стрижки ще недавно здавались модними, цього літа їм доведеться трохи поступитись — на сцену виходять нові герої.

Що вже "віджило своє" і на що краще звернути увагу у 2025 році — розповіли в Оbozrevatel.

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Teddy Bear Blonde більше не в фаворі — зустрічайте кремовий блонд



Теплий, м’який відтінок, схожий на карамельного ведмедика, ще недавно був у кожній другій стрічці Instagram. Але цього літа у тренді більш яскравий і свіжий кремовий блонд. Він нагадує "сонячний поцілунок" — світлий, чистий, трохи блискучий, але без зайвої жовтизни. Ідеальний варіант для тих, хто хоче освіжити обличчя. Єдина умова — раз на тиждень користуйтесь фіолетовим шампунем, щоб колір не потьмянів.

Кремовий колір волосся. Фото з Instagram

Подовжений боб поступається мікробобу



Лоб — тобто довгий боб — досі залишається класикою, але зараз усе частіше перукарі радять коротший варіант — мікробоб. Він має стильний вигляд, не вимагає багато зусиль для укладки й чудово освіжає образ. У спеку з ним реально легше. Обирайте чіткий рівний зріз або легку текстуру.

Мікробоб. Фото з Instagram

Замість високого хвоста низький пучок



Раніше всі тягнули волосся догори, але літо 2025 диктує інший стиль — низький пучок. Його обожнюють француженки, бо це елегантно, зручно і не треба по сто разів поправляти. Пучок може бути ідеально гладким або злегка розтріпаним — залежить від вашого настрою.

Низький пучок. Фото з Instagram

Ідеально рівне волосся — це красиво, але зараз час для шарів



Прямі зрізи — це безсмертна класика. Але якщо хочеться руху, легкості й об’єму, спробуйте шари. Особливо популярні зараз "фейс-фреймінг" шари, які обрамляють обличчя і мають природний вигляд.

Пряме волосся. Фото з Instagram

Така стрижка підходить усім і не вимагає багато часу на укладку.

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