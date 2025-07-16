Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Стрижки, що втратили актуальність — нові літні тренди вже тут

Стрижки, що втратили актуальність — нові літні тренди вже тут

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 16:04
Стрижки, що більше не в тренді — нові модні варіанти
Коротка стрижка. Фото: Freepik

Оновити зачіску влітку — це як вдихнути нове життя у свій образ. Коли спека, хочеться чогось свіжого, легкого й простого у догляді. І хоча деякі стрижки ще недавно здавались модними, цього літа їм доведеться трохи поступитись — на сцену виходять нові герої. 

Що вже "віджило своє" і на що краще звернути увагу у 2025 році — розповіли в Оbozrevatel.

Реклама
Читайте також:

Антитрендові зачіски 2025 року

Teddy Bear Blonde більше не в фаворі — зустрічайте кремовий блонд

Теплий, м’який відтінок, схожий на карамельного ведмедика, ще недавно був у кожній другій стрічці Instagram. Але цього літа у тренді більш яскравий і свіжий кремовий блонд. Він нагадує "сонячний поцілунок" — світлий, чистий, трохи блискучий, але без зайвої жовтизни. Ідеальний варіант для тих, хто хоче освіжити обличчя. Єдина умова — раз на тиждень користуйтесь фіолетовим шампунем, щоб колір не потьмянів.

Колір волосся, що у тренді цього року
Кремовий колір волосся. Фото з Instagram

Подовжений боб поступається мікробобу

Лоб — тобто довгий боб — досі залишається класикою, але зараз усе частіше перукарі радять коротший варіант — мікробоб. Він має стильний вигляд, не вимагає багато зусиль для укладки й чудово освіжає образ. У спеку з ним реально легше. Обирайте чіткий рівний зріз або легку текстуру.

Мікробоб - стильний вибір для усіх
Мікробоб. Фото з Instagram

Замість високого хвоста низький пучок

Раніше всі тягнули волосся догори, але літо 2025 диктує інший стиль — низький пучок. Його обожнюють француженки, бо це елегантно, зручно і не треба по сто разів поправляти. Пучок може бути ідеально гладким або злегка розтріпаним — залежить від вашого настрою. 

Низький пучок і не покидав тренди
Низький пучок. Фото з Instagram

Ідеально рівне волосся — це красиво, але зараз час для шарів

Прямі зрізи — це безсмертна класика. Але якщо хочеться руху, легкості й об’єму, спробуйте шари. Особливо популярні зараз "фейс-фреймінг" шари, які обрамляють обличчя і мають природний вигляд.

Пряме волосся більше не в моді
Пряме волосся. Фото з Instagram

Така стрижка підходить усім і не вимагає багато часу на укладку. 

Раніше ми писали про те, яка стрижка з 2000-х підкорює тренди цього року.

Також ми повідомляли, яка стрижка вважається найкращою для жінок після 40 років.

мода стрижки зачіски волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації