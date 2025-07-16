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Главная Мода Стрижки, что потеряли актуальность — новые летние тренды

Стрижки, что потеряли актуальность — новые летние тренды

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 16:04
Стрижки, которые больше не в тренде — новые модные варианты
Короткая стрижка. Фото: Freepik

Обновить прическу летом — это как вдохнуть новую жизнь в свой образ. Когда жара, хочется чего-то свежего, легкого и простого в уходе. И хотя некоторые стрижки еще недавно казались модными, этим летом им придется немного уступить — на сцену выходят новые герои.

Что уже "отжило свое" и на что лучше обратить внимание в 2025 году — рассказали в Оbozrevatel.

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Teddy Bear Blonde больше не в фаворе — встречайте кремовый блонд

Теплый, мягкий оттенок, похожий на карамельного мишку, еще недавно был в каждой второй ленте Instagram. Но этим летом в тренде более яркий и свежий кремовый блонд. Он напоминает "солнечный поцелуй" — светлый, чистый, немного блестящий, но без лишней желтизны. Идеальный вариант для тех, кто хочет освежить лицо. Единственное условие — раз в неделю пользуйтесь фиолетовым шампунем, чтобы цвет не потускнел.

Колір волосся, що у тренді цього року
Кремовый цвет волос. Фото из Instagram

Удлиненный боб уступает микробобу

Лоб — то есть длинный боб — до сих пор остается классикой, но сейчас все чаще парикмахеры советуют более короткий вариант — микробоб. Он выглядит стильно, не требует много усилий для укладки и отлично освежает образ. В жару с ним реально легче. Выбирайте четкий ровный срез или легкую текстуру.

Мікробоб - стильний вибір для усіх
Микробоб. Фото из Instagram

Вместо высокого хвоста низкий пучок

Раньше все тянули волосы вверх, но лето 2025 диктует другой стиль — низкий пучок. Его обожают француженки, потому что это элегантно, удобно и не надо по сто раз поправлять. Пучок может быть идеально гладким или слегка растрепанным — зависит от вашего настроения.

Низький пучок і не покидав тренди
Низкий пучок. Фото из Instagram

Идеально ровные волосы — это красиво, но сейчас время для слоев

Прямые срезы — это бессмертная классика. Но если хочется движения, легкости и объема, попробуйте слои. Особенно популярны сейчас "фейс-фрейминг" слои, которые обрамляют лицо и выглядят естественно.

Пряме волосся більше не в моді
Прямые волосы. Фото из Instagram

Такая стрижка подходит всем и не требует много времени на укладку.

Ранее мы писали о том, какая стрижка из 2000-х покоряет тренды в этом году.

Также мы сообщали, какая стрижка считается лучшей для женщин после 40 лет.

мода стрижки прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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