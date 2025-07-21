Трендова стрижка, яку не треба укладати щодня — у французькому стилі

Дівчині підстригають волосся. Фото: Freepik

Якщо ви шукаєте щось стильне, але без зайвих клопотів — зверніть увагу на французькі стрижки. Це саме той варіант, коли краса не потребує надзусиль. Стилісти допомогли нарешті зрозуміти, у чому ж їхній секрет.

Новини.LIVE розповість, яка зачіска має завжди природний і стильний вигляд.

Реклама

Читайте також:

В чому особливість французької стрижки

Мова піде про сучасну багатошарова стрижка, яка підійде до будь-якого типу волосся. Популярна вона стала завдяки техніці. До речі, цікавий факт, що французькі стрижки роблять майже на сухе волосся. І це круто, бо відразу можна побачити, як змінюється форма.

Чітко видно, як лягає чубчик, як скорочуються прядки, і найголовніше — на ранок усе буде мати такий самий вигляд, як після салону. Без несподіванок.

Багатошарова стрижка. Фото з Instagram

Чому варто обрати саме таку стрижку

Ось кілька очевидних причин:

Одразу видно результат. Все має чіткий і класний вигляд — як підстригли, так і лежатиме.

Не потрібно довго укладати. Багатошарова структура допомагає волоссю "тримати форму" навіть без фена і стайлінгу.

Є з чого обирати. Можна зробити легку стрижку з м’якими лініями, або зробити акцент на чубчику. Все залежить від вашого настрою і стилю.

В цілому, французька стрижка — це найперше про впевненість у собі без зайвого пафосу. Вона завжди має стильний вигляд і пасує жінкам різного віку.

Стильна стрижка на всі часи. Фото з Instagram

А ще порада від нас, перед походом у салон збережіть обовʼязково фото варіантів стрижки, які вам найбільше подобаються. Це допоможе майстру краще вас зрозуміти й можливо запропонувати щось своє. І не забувайте: хороша стрижка не просто прикрашає — вона підкреслює ваша найсильніші сторони.

Раніше ми писали про те, яка стрижка омолоджує і додає такого необхідного об'єму волоссю.

Також ми повідомляли, що ще одна стрижка з 2000-х знову підкорила тренди у 2025 році.