Трендовая стрижка, которую не надо укладывать каждый день - во французском стиле

Девушке подстригают волосы. Фото: Freepik

Если вы ищете что-то стильное, но без лишних хлопот — обратите внимание на французские стрижки. Это именно тот вариант, когда красота не требует сверхусилий. Стилисты помогли наконец понять, в чем же их секрет.

Новини.LIVE расскажет, какая прическа выглядит всегда естественно и стильно.

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В чем особенность французской стрижки

Речь пойдет о современной многослойной стрижке, которая подойдет к любому типу волос. Популярна она стала благодаря технике. Кстати, интересный факт, что французские стрижки делают почти на сухие волосы. И это круто, потому что сразу можно увидеть, как меняется форма.

Четко видно, как ложится челка, как сокращаются прядки, и самое главное — на утро все будет выглядеть так же, как после салона. Без неожиданностей.

Многослойная стрижка. Фото из Instagram

Почему стоит выбрать именно такую стрижку

Вот несколько очевидных причин:

Сразу виден результат. Все выглядит четко и классно — как подстригли, так и будет лежать.

Не нужно долго укладывать. Многослойная структура помогает волосам "держать форму" даже без фена и стайлинга.

Есть из чего выбирать. Можно сделать легкую стрижку с мягкими линиями, или сделать акцент на челке. Все зависит от вашего настроения и стиля.

В целом, французская стрижка — это прежде всего об уверенности в себе без лишнего пафоса. Она всегда выглядит стильно и подходит женщинам всех возрастов.

Стильная стрижка на все времена. Фото из Instagram

А еще совет от нас, перед походом в салон сохраните обязательно фото вариантов стрижки, которые вам больше всего нравятся. Это поможет мастеру лучше вас понять и даже возможно предложить что-то свое. И не забывайте: хорошая стрижка не просто украшает — она подчеркивает ваша самые сильные стороны.

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