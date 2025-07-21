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Главная Мода Легкая как воздух — стрижка, которая всегда держит форму

Легкая как воздух — стрижка, которая всегда держит форму

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 16:01
Трендовая стрижка, которую не надо укладывать каждый день - во французском стиле
Девушке подстригают волосы. Фото: Freepik

Если вы ищете что-то стильное, но без лишних хлопот — обратите внимание на французские стрижки. Это именно тот вариант, когда красота не требует сверхусилий. Стилисты помогли наконец понять, в чем же их секрет.

Новини.LIVE расскажет, какая прическа выглядит всегда естественно и стильно.

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В чем особенность французской стрижки

Речь пойдет о современной многослойной стрижке, которая подойдет к любому типу волос. Популярна она стала благодаря технике. Кстати, интересный факт, что французские стрижки делают почти на сухие волосы. И это круто, потому что сразу можно увидеть, как меняется форма.

Четко видно, как ложится челка, как сокращаются прядки, и самое главное — на утро все будет выглядеть так же, как после салона. Без неожиданностей.

Багатошарова стрижка завжди в тренді
Многослойная стрижка. Фото из Instagram

Почему стоит выбрать именно такую стрижку

Вот несколько очевидных причин:

  • Сразу виден результат. Все выглядит четко и классно — как подстригли, так и будет лежать.
  • Не нужно долго укладывать. Многослойная структура помогает волосам "держать форму" даже без фена и стайлинга.
  • Есть из чего выбирать. Можно сделать легкую стрижку с мягкими линиями, или сделать акцент на челке. Все зависит от вашего настроения и стиля.

В целом, французская стрижка — это прежде всего об уверенности в себе без лишнего пафоса. Она всегда выглядит стильно и подходит женщинам всех возрастов.

Стрижка, що додасть вам впевненості в собі
Стильная стрижка на все времена. Фото из Instagram

А еще совет от нас, перед походом в салон сохраните обязательно фото вариантов стрижки, которые вам больше всего нравятся. Это поможет мастеру лучше вас понять и даже возможно предложить что-то свое. И не забывайте: хорошая стрижка не просто украшает — она подчеркивает ваша самые сильные стороны.

Ранее мы писали о том, какая стрижка омолаживает и добавляет столь необходимого объема волосам.

Также мы сообщали, что еще одна стрижка из 2000-х снова покорила тренды в 2025 году.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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