Стильна стрижка з характером — новий тренд у зачісках

Жінка готується до стрижки. Фото: Freepik

Замість глянцевих локонів і навмисної "ідеальності", на перший план виходить зачіска, яка відображає настрій і внутрішній стан. Новий тренд набирає обертів — це легка розтріпаність, мінімум укладки, матова текстура і відсутність штучного блиску. Волосся має такий вигляд, ніби ви давно не брали до рук гребінець, але саме в цьому й ховається головний стиль сезону.

Новини.LIVE розповість більше про цю зачіску.

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Натуральність із присмаком хаосу. Волосся, що не зафіксоване лаком, не перевантажене засобами — воно має актуальний, сучасний вигляд, з характером. Такий стиль обирають ті, хто втомився від показної ідеальності й хоче дозволити собі бути різною: трохи втомленою, трохи розгубленою, але дуже живою.

Зачіска з кучерями. Фото з Instagram

Натхнення для цієї зачіски стилісти запозичили з екрана. Зачіски героїнь серіалів і фільмів у моменти змін, сумнівів чи емоційних криз завжди мають трохи недбалий вигляд, і в цьому їхній магнетизм. Саме ця відвертість сьогодні стала модною.

Стильна зачіска. Фото з Instagram

Як зробити такий образ

Скажіть "ні" праскам, лакам, гелям. Забудьте про блиск — краще використати сухий шампунь або текстурний спрей.

Надавайте форму руками, без гребінця. Чим недбаліше, тим краще.

Проділ не має бути рівним, прядки — не симетричними. Хаос у деталях — стиль нового покоління.

Використовуйте аксесуари — гумки-спіралі, тканинні обідки, невидимки, які давно лежать у сумці. Вони не мають бути ідеальними, лише — вашими.

Гарно зібране волосся. Фото з Instagram

Чому це важливо

Така зачіска не просто про моду. Вона про настрій, про прийняття себе без фільтрів і прикрас. Про дозвіл бути справжньою, навіть коли ви не в ресурсі. Це не занедбаність — це усвідомлений вибір. Замість фальші в тренді 2025 року легка недбалість.

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