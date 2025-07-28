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Главная Мода Цепляющее несовершенство — феномен популярности новой стрижки

Цепляющее несовершенство — феномен популярности новой стрижки

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 16:01
Стильная стрижка с характером — новый тренд в прическах
Женщина готовится к стрижке. Фото: Freepik

Вместо глянцевых локонов и нарочитой "идеальности", на первый план выходит прическа, которая отражает настроение и внутреннее состояние. Новый тренд набирает обороты — это легкая растрепанность, минимум укладки, матовая текстура и отсутствие искусственного блеска. Волосы выглядят так, будто вы давно не брали в руки расческу, но именно в этом и скрывается главный стиль сезона.

Новини.LIVE расскажет больше об этой прическе.

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Что это за новая трендовая прическа

Натуральность с привкусом хаоса. Волосы, не зафиксированные лаком, не перегруженные средствами — они выглядят актуально, современно, с характером. Такой стиль выбирают те, кто устал от показной идеальности и хочет позволить себе быть разной: немного уставшей, немного растерянной, но очень живой.

В моді природна краса і зокрема серед зачісок
Прическа с кудрями. Фото из Instagram

Вдохновение для этой прически стилисты позаимствовали с экрана. Прически героинь сериалов и фильмов в моменты перемен, сомнений или эмоциональных кризисов всегда выглядят немного небрежно и в этом их магнетизм. Именно эта откровенность сегодня стала модной.

Такі зачіски зараз роблять більшість кіногероїнь
Стильная прическа. Фото из Instagram

Как сделать такой образ

  • Скажите "нет" утюжкам, лакам, гелям. Забудьте о блеске — лучше использовать сухой шампунь или текстурный спрей.
  • Придавайте форму руками, без расчески. Чем небрежнее, тем лучше.
  • Пробор не должен быть ровным, прядки — не симметричными. Хаос в деталях — стиль нового поколения.
  • Используйте аксессуары — резинки-спирали, тканевые ободки, невидимки, которые давно лежат в сумке. Они не должны быть идеальными, только — вашими.
В зачісках чим простіше, тим модніше
Красиво собранные волосы. Фото из Instagram

Почему это важно

Такая прическа не просто о моде. Она о настроении, о принятии себя без фильтров и украшений. О разрешении быть настоящей, даже когда вы не в ресурсе. Это не запущенность — это осознанный выбор. Вместо фальши в тренде 2025 года легкая небрежность.

Ранее мы писали о том, какая стрижка будет в моде этой осенью.

Также мы сообщали об антитрендовых стрижках этого лета.

мода тренды стрижки волосы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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