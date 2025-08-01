Лунный календарь стрижек на август 2025 — какие даты благоприятны для смены прически

Лунный календарь стрижек на август 2025 — даты красоты и здоровья
Август — время, когда хочется перемен, вдохновения и обновления. Почему бы не начать с прически. Новая стрижка в правильный день способна не только освежить ваш образ, но и активизировать внутренние ресурсы, усилить уверенность, харизму и даже улучшить финансовое положение.
Новини.LIVE делится с вами лунным календарем стрижек на август 2025 года, который поможет вашим волосам оставаться блестящими и здоровыми, а вам — энергичными и уверенными.
Фазы Луны в августе 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 8 августа;
- Полнолуние в знаке Водолея — 9 августа;
- Убывающая Луна — с 10 по 22 августа;
- Новолуние в знаке Дева — 23 августа;
- Растущая Луна — с 24 по 31 августа;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь стрижек на август 2025 — какие дни самые благоприятные
Если вы хотите обновить прическу с максимально положительным эффектом, планируйте визит к парикмахеру на такие даты:
- 4, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 30 августа.
В эти дни стрижка сделает волосы послушными, а образ — гармоничным. Прическа будет лучше держать форму, укладка будет легкой, а настроение — отличным.
Некоторые дни августа способствуют активации финансового потока. Если вы хотите новых проектов, стабильного дохода или просто хотите привлечь удачу — выбирайте:
- 2, 4, 14, 16, 25, 30 августа.
В эти даты стрижка имеет особый энергетический заряд, способный "притягивать" денежные возможности.
Хотите, чтобы волосы стали более крепкими, блестящими и здоровыми? Для восстановительных процедур, срезания секущихся кончиков или питательных масок идеально подойдут:
- 1, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 24, 25 августа.
Стрижка в эти дни поможет вернуть волосам силу, сделает их гуще и устойчивее к негативным воздействиям.
Какие даты неблагоприятны для стрижки в августе 2025 года
Астрологи не советуют экспериментировать с волосами в такие дни:
- 1, 4, 9, 10, 12, 19, 28, 29, 31 августа.
Изменения в эти периоды могут оказаться неудачными, прическа не будет держаться. Стрижка в эти даты может стать причиной ломкости волос и посеченности кончиков.
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