Лунный календарь стрижек на август 2025 — какие даты благоприятны для смены прически

Девушка стрижется в парикмахерской. Фото: freepik.com

Август — время, когда хочется перемен, вдохновения и обновления. Почему бы не начать с прически. Новая стрижка в правильный день способна не только освежить ваш образ, но и активизировать внутренние ресурсы, усилить уверенность, харизму и даже улучшить финансовое положение.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем стрижек на август 2025 года, который поможет вашим волосам оставаться блестящими и здоровыми, а вам — энергичными и уверенными.

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Фазы Луны в августе 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 8 августа;

— с 1 по 8 августа; Полнолуние в знаке Водолея — 9 августа;

— 9 августа; Убывающая Луна — с 10 по 22 августа;

— с 10 по 22 августа; Новолуние в знаке Дева — 23 августа;

— 23 августа; Растущая Луна — с 24 по 31 августа;

— с 24 по 31 августа; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: Unsplash

Лунный календарь стрижек на август 2025 — какие дни самые благоприятные

Если вы хотите обновить прическу с максимально положительным эффектом, планируйте визит к парикмахеру на такие даты:

4, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 30 августа.

В эти дни стрижка сделает волосы послушными, а образ — гармоничным. Прическа будет лучше держать форму, укладка будет легкой, а настроение — отличным.

Некоторые дни августа способствуют активации финансового потока. Если вы хотите новых проектов, стабильного дохода или просто хотите привлечь удачу — выбирайте:

2, 4, 14, 16, 25, 30 августа.

В эти даты стрижка имеет особый энергетический заряд, способный "притягивать" денежные возможности.

Хотите, чтобы волосы стали более крепкими, блестящими и здоровыми? Для восстановительных процедур, срезания секущихся кончиков или питательных масок идеально подойдут:

1, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 24, 25 августа.

Стрижка в эти дни поможет вернуть волосам силу, сделает их гуще и устойчивее к негативным воздействиям.

Парикмахер стрижет волосы. Фото: pexels.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в августе 2025 года

Астрологи не советуют экспериментировать с волосами в такие дни:

1, 4, 9, 10, 12, 19, 28, 29, 31 августа.

Изменения в эти периоды могут оказаться неудачными, прическа не будет держаться. Стрижка в эти даты может стать причиной ломкости волос и посеченности кончиков.

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