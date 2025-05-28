Місячний календар стрижок на червень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: depositphotos.com

Початок літа — ідеальний час для оновлення зовнішності та зміни зачіски. Якщо ви плануєте у червні похід до перукаря, обов'язково зверніть увагу на місячний календар стрижок. Він допоможе обрати найкращу дату для доглядових процедур та нового образу.

Новини.LIVE ділиться з вами детальним місячним календарем стрижок на червень 2025 року, щоб зробити зміни максимально вдалими та ефектними.

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Фази Місяця у червні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 10 червня;

— з 1 по 10 червня; Повня у знаку Стрільця — 11 червня о 10:43 за Києвом;

— 11 червня о 10:43 за Києвом; Місяць, що спадає — з 12 по 24 червня;

— з 12 по 24 червня; Молодик у знаку Рака — 25 червня о 13:31 за Києвом;

— 25 червня о 13:31 за Києвом; Місяць, що зростає — з 26 по 30 червня;

— з 26 по 30 червня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар стрижок на червень 2025 — які дні найсприятливіші

Найкращі дні для візиту до перукаря в червні 2025: 6, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 27 число.

Якщо відвідати перукаря у ці дати:

волосся краще піддаватиметься укладанню;

зачіска триматиме форму довше;

стрижка виглядатиме стильно та свіжо;

покращиться загальний стан волосся.

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: freepik.com

Які дати несприятливі для стрижки у червні 2025 року

Уникайте змін у зачісці в такі дні: 1, 5, 8, 11, 20, 28, 30 червня. Стригти волосся у ці дати небезпечно.

Астрологи радять у цей період:

обмежитися доглядовими процедурами;

відкласти радикальні зміни;

зосередитися на зволоженні та живленні волосся.

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: freepik.com

Коли найсприятливіший час для стрижки за знаками Зодіаку

Коли Місяць знаходиться у знаку Овна, Лева або Стрільця (вогняні знаки), можна домогтися гарного об'єму та наситити волосся енергією. Близнюки, Терези, Водолій (повітряні знаки) сприяють легкості та рухливості зачіски.

У дні Тельця, Діви та Козерога (земні знаки) можна зробити локони міцнішими та збільшити густоту. А от Місяць у знаках Рака, Скорпіона, Риби (водні знаки) надає волоссю блиску і здоров'я.

Як фаза Місяця впливає на волосся

Щоб отримати максимальний результат, орієнтуйтеся не лише на дату, а й на фазу Місяця:

Місяць, що зростає — стрижка для стимуляції росту волосся;

Повня — чудовий час для зміцнення волосся, живлення та відновлення, але краще уникати радикальних змін у зачісці;

Місяць, що спадає — стрижка для тривалого збереження форми;

Молодик — волосся особливо вразливе, тому стрижку, фарбування та інші процедури варто відкласти.

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