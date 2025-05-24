Місячний календар справ на червень 2025 року — коли та що планувати, сприятливі дні

Дівчина дивиться на повний Місяць. Фото: shutterstock.com

Перший місяць літа вже майже на порозі, отже час спланувати свої справи та важливі події. У цьому допоможе місячний календар справ на червень 2025 року, який враховує фази Місяця та його вплив на різні сфери життя. Як стверджують астрологи, завдяки йому можна обрати найкращі дні для роботи, покупок, подорожей, початку нових проєктів або вирішення важливих питань.

Новини.LIVE ділиться з вами детальним місячним календарем справ на червень 2025 року, який підкаже сприятливі та несприятливі дні першого місяця літа. Дізнайтеся, коли і що варто планувати в червні, щоб місяць минув успішно й продуктивно.

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Фази Місяця у червні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 10 червня;

— з 1 по 10 червня; Повня у знаку Стрільця — 11 червня о 10:43 за Києвом;

— 11 червня о 10:43 за Києвом; Місяць, що спадає — з 12 по 24 червня;

— з 12 по 24 червня; Молодик у знаку Рака — 25 червня о 13:31 за Києвом;

— 25 червня о 13:31 за Києвом; Місяць, що зростає — з 26 по 30 червня;

— з 26 по 30 червня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: istockphoto.com

Місячний календар на червень 2025 — сприятливі дні

У червні 2025 року найсприятливішими днями будуть: 2, 6, 10, 17, 18, 24, 25 числа.

У ці дні Місяць сприяє активності, ухваленню рішень, підписанню договорів, фінансовим операціям, подорожам і новим починанням. Також це гарний час для лікувальних процедур, творчості та роботи над довгостроковими проєктами.

Хороші або нейтральні дні червня: 3, 4, 7, 12, 13, 19, 21, 22, 27, 29, 30 числа.

У ці дні можна планувати щоденні справи, робочі зустрічі, вирішення побутових питань, навчання чи самоосвіту. Це також вдалий період для спокійної роботи, наведення порядку, спілкування з близькими та помірної фізичної активності.

Дівчина тягнеться до Місяця. Фото: shutterstock.com

Коли несприятливі дні у червні 2025 року

Найнебезпечніші дні червня, коли варто бути обережними, уникати активних дій та нових починань: 1, 8, 11, 14, 15, 16, 20 числа.

У цей період можливе відчуття емоційної виснаженості та зниження загального тонусу. Організму потрібен час для відновлення, тож варто обмежити як фізичну активність, так і емоційне перенапруження.

Погані дні червня, коли варто відкласти важливі справи: 5, 9, 23, 26, 28 числа.

Найкраще присвятити ці дні завершенню розпочатих справ і навести лад у поточних завданнях. Уникати варто прийняття важливих рішень — час не сприяє активним діям.

Дівчина навпроти Місяця читає щоденник. Фото: shutterstock.com

Місячний календар справ на червень 2025 — які дні сприятливі за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 6, 10, 17, 24, 27 червня.

Найкращі дати для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 4, 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27 червня.

Сприятливі дні для поїздок та подорожей: 4, 7, 10, 12, 17, 18 червня.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 2, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27 червня.

Ідеальні дати для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні: 2, 3, 10, 12, 13, 17, 18, 21 червня.

Найкращі дні для одруження: 6, 12, 13, 18, 24 червня.

Сприятливі дні для зачаття дитини: 2, 4, 6, 10, 12, 18, 21, 22, 25, 27 червня.

Сприятливі дні для походу до лікаря, косметичних процедур: 9, 10, 17, 21, 24, 27 червня.

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