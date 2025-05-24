Лунный календарь дел на июнь 2025 года — когда и что планировать, благоприятные дни

Девушка смотрит на полную Луну. Фото: shutterstock.com

Первый месяц лета уже почти на пороге, а значит время спланировать свои дела и важные события. В этом поможет лунный календарь дел на июнь 2025 года, который учитывает фазы Луны и ее влияние на различные сферы жизни. Как утверждают астрологи, благодаря ему можно выбрать лучшие дни для работы, покупок, путешествий, начала новых проектов или решения важных вопросов.

Новини.LIVE делится с вами подробным лунным календарем дел на июнь 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни первого месяца лета. Узнайте, когда и что стоит планировать в июне, чтобы месяц прошел успешно и продуктивно.

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Фазы Луны в июне 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 10 июня;

— с 1 по 10 июня; Полнолуние в знаке Стрельца — 11 июня в 10:43 по Киеву;

— 11 июня в 10:43 по Киеву; Убывающая Луна — с 12 по 24 июня;

— с 12 по 24 июня; Новолуние в знаке Рака — 25 июня в 13:31 по Киеву;

— 25 июня в 13:31 по Киеву; Растущая Луна — с 26 по 30 июня;

— с 26 по 30 июня; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. фото: istockphoto.com

Лунный календарь на июнь 2025 — благоприятные дни

В июне 2025 года самыми благоприятными днями будут: 2, 6, 10, 17, 18, 24, 25 числа.

В эти дни Луна способствует активности, принятию решений, подписанию договоров, финансовым операциям, путешествиям и новым начинаниям. Также это хорошее время для лечебных процедур, творчества и работы над долгосрочными проектами.

Хорошие или нейтральные дни июня: 3, 4, 7, 12, 13, 19, 21, 22, 27, 29, 30 числа.

В эти дни можно планировать ежедневные дела, рабочие встречи, решение бытовых вопросов, обучение или самообразование. Это также удачный период для спокойной работы, наведения порядка, общения с близкими и умеренной физической активности.

Девушка тянется к Луне. Фото: shutterstock.com

Когда неблагоприятные дни в июне 2025 года

Самые опасные дни июня, когда стоит быть осторожными, избегать активных действий и новых начинаний: 1, 8, 11, 14, 15, 16, 20 числа.

В этот период возможно ощущение эмоциональной истощенности и снижение общего тонуса. Организму нужно время для восстановления, поэтому стоит ограничить как физическую активность, так и эмоциональное перенапряжение.

Плохие дни июня, когда стоит отложить важные дела: 5, 9, 23, 26, 28 числа.

Лучше всего посвятить эти дни завершению начатых дел и навести порядок в текущих задачах. Избегать стоит принятия важных решений — время не способствует активным действиям.

Девушка напротив Луны читает дневник. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь дел на июнь 2025 — какие дни благоприятны по разным сферам

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 6, 10, 17, 24, 27 июня.

Лучшие даты для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 4, 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27 июня.

Благоприятные дни для поездок и путешествий: 4, 7, 10, 12, 17, 18 июня.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 2, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27 июня.

Идеальные даты для свиданий, романтических встреч и признаний в любви: 2, 3, 10, 12, 13, 17, 18, 21 июня.

Лучшие дни для бракосочетания: 6, 12, 13, 18, 24 июня.

Благоприятные дни для зачатия ребенка: 2, 4, 6, 10, 12, 18, 21, 22, 25, 27 июня.

Благоприятные дни для похода к врачу, косметических процедур: 9, 10, 17, 21, 24, 27 июня.

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