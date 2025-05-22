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Головна Мода Тонке волосся більше не проблема — ці стрижки додадуть вам об'єму

Тонке волосся більше не проблема — ці стрижки додадуть вам об'єму

Ua en ru
Дата публікації: 22 травня 2025 16:04
Ідеальні стрижки для тонкого волосся — створюють ефект густоти
Стрижка. Фото: Freepik

Багато хто мріє про пишне, об’ємне волосся. Але що робити, якщо ваша шевелюра від природи тонка і швидко втрачає форму? Гарна новина — потрібного об’єму можна досягти навіть без суперсили. Достатньо правильної стрижки, простих трюків і хорошого майстра.

Про це пише OBOZ.UA.

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Проділ

Якщо у вас усе життя проділ був посередині, швидше за все, волосся на маківці з часом стало рідшим. Така "доріжка" візуально додає віку й забирає об’єм. Один рух і картина змінюється: просто перенесіть проділ глибше на бік. А якщо додати трохи спрею для об’єму й висушити волосся вниз головою — результат здивує навіть вас. Пасма наче самі набирають повітря й піднімаються.

Правильний проділ може додати виразності будь-якій зачісці
Проділ на один бік. Фото з Instagram

Цезар, але жіночий

Це не історія про Рим. Це крута коротка стрижка з рваним чубчиком. Зачісуєте його вперед і вже виходить трохи бунтарський вигляд. Піднімаєте вгору — отримаєте міні-гребінець на лобі, який додає висоти. Такий варіант просто знахідка для тих, хто не хоче витрачати багато часу на укладку, але хоче мати яскравий вигляд.

Незвична стрижка, що потрібна тонкому волоссю
Стильна стрижка. Фото з Instagram

Боб із характером

Класичний боб — це вже половина справи, коли йдеться про об’єм. А якщо додати текстури, трішки легких хвиль, то волосся має набагато густіший вигляд, ніж є насправді. Від прямих кінчиків краще відмовитись. Трішки розтріпаності, невеликий безлад — і ваша шевелюра вам лише "подякує".

Боб може мати різні варіанти
Боб. Фото з Instagram

Об’єм

Не знаєте, з чого почати? Почніть з обличчя. Тобто додайте шарів саме біля нього. Таке "портретне обрамлення" створює ілюзію густоти та руху. А якщо ще злегка підкрутити ці прядки, з’явиться м’якість і жіночність.

Ідеальна стрижка для тонкого волосся
Гарна стрижка. Фото з Instagram

Стильна укладка

Є ще один варіант — ультракоротка стрижка. Такі варіанти підходять не всім, але мають дуже стильний вигляд. І головне не треба думати, як вкласти, куди начесати, що підкрутити. Волосся, як нова сторінка. До того ж навіть якщо не зайде — за якийсь час все відросте.

Короткі стрижки для характерних жінок
Коротке волосся. Фото з Instagram

Як бачимо, тонке волосся — не вирок. Просто потрібно знати, як з ним працювати. І тоді воно віддячить вам блиском, легкістю та навіть об’ємом.

Раніше ми писали про те, які стрижки будуть мегапопулярними цього літа.

Також ми повідомляли про улюблену зачіску зірок з 2000-х, що знову повернула в тренди Гейлі Бібер.

мода стрижки зачіски волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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