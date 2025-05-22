Ідеальні стрижки для тонкого волосся — створюють ефект густоти

Стрижка. Фото: Freepik

Багато хто мріє про пишне, об’ємне волосся. Але що робити, якщо ваша шевелюра від природи тонка і швидко втрачає форму? Гарна новина — потрібного об’єму можна досягти навіть без суперсили. Достатньо правильної стрижки, простих трюків і хорошого майстра.

Про це пише OBOZ.UA.

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Проділ

Якщо у вас усе життя проділ був посередині, швидше за все, волосся на маківці з часом стало рідшим. Така "доріжка" візуально додає віку й забирає об’єм. Один рух і картина змінюється: просто перенесіть проділ глибше на бік. А якщо додати трохи спрею для об’єму й висушити волосся вниз головою — результат здивує навіть вас. Пасма наче самі набирають повітря й піднімаються.

Проділ на один бік. Фото з Instagram

Цезар, але жіночий

Це не історія про Рим. Це крута коротка стрижка з рваним чубчиком. Зачісуєте його вперед і вже виходить трохи бунтарський вигляд. Піднімаєте вгору — отримаєте міні-гребінець на лобі, який додає висоти. Такий варіант просто знахідка для тих, хто не хоче витрачати багато часу на укладку, але хоче мати яскравий вигляд.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Боб із характером

Класичний боб — це вже половина справи, коли йдеться про об’єм. А якщо додати текстури, трішки легких хвиль, то волосся має набагато густіший вигляд, ніж є насправді. Від прямих кінчиків краще відмовитись. Трішки розтріпаності, невеликий безлад — і ваша шевелюра вам лише "подякує".

Боб. Фото з Instagram

Об’єм

Не знаєте, з чого почати? Почніть з обличчя. Тобто додайте шарів саме біля нього. Таке "портретне обрамлення" створює ілюзію густоти та руху. А якщо ще злегка підкрутити ці прядки, з’явиться м’якість і жіночність.

Гарна стрижка. Фото з Instagram

Стильна укладка

Є ще один варіант — ультракоротка стрижка. Такі варіанти підходять не всім, але мають дуже стильний вигляд. І головне не треба думати, як вкласти, куди начесати, що підкрутити. Волосся, як нова сторінка. До того ж навіть якщо не зайде — за якийсь час все відросте.

Коротке волосся. Фото з Instagram

Як бачимо, тонке волосся — не вирок. Просто потрібно знати, як з ним працювати. І тоді воно віддячить вам блиском, легкістю та навіть об’ємом.

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