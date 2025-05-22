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Тонкие волосы больше не проблема — эти стрижки добавят вам объема

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Дата публикации 22 мая 2025 16:04
Идеальные стрижки для тонких волос — создают эффект густоты
Стрижка. Фото: Freepik

Многие мечтают о пышных, объемных волосах. Но что делать, если ваша шевелюра от природы тонкая и быстро теряет форму? Хорошая новость — нужного объема можно достичь даже без суперсилы. Достаточно правильной стрижки, простых трюков и хорошего мастера.

Об этом пишет OBOZ.UA.

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Пробор

Если у вас всю жизнь пробор был посередине, скорее всего, волосы на макушке со временем стали реже. Такая "дорожка" визуально старит и забирает объем. Одно движение и картина меняется: просто перенесите пробор глубже на бок. А если добавить немного спрея для объема и высушить волосы вниз головой — результат удивит даже вас. Прядки как будто сами набирают воздух и поднимаются.

Правильний проділ може додати виразності будь-якій зачісці
Пробор на одну сторону. Фото из Instagram

Цезарь, но женский

Это не история про Рим. Это крутая короткая стрижка со рваной челкой. Зачесываете ее вперед и уже получается немного бунтарский вид. Поднимаете вверх — получите мини-гребешок на лбу, который добавляет высоты. Такой вариант просто находка для тех, кто не хочет тратить много времени на укладку, но хочет выглядеть ярко.

Незвична стрижка, що потрібна тонкому волоссю
Стильная стрижка. Фото из Instagram

Боб с характером

Классический боб — это уже половина дела, когда речь идет об объеме. А если добавить текстуры, немного легких волн, то волосы выглядят намного гуще, чем есть на самом деле. От прямых кончиков лучше отказаться. Немного растрепанности, небольшой беспорядок — и ваша шевелюра вас только "поблагодарит".

Боб може мати різні варіанти
Боб. Фото из Instagram

Объем

Не знаете, с чего начать? Начните с лица. То есть добавьте слоев именно возле него. Такое "портретное обрамление" создает иллюзию густоты и движения. А если еще слегка подкрутить эти прядки, появится мягкость и женственность.

Ідеальна стрижка для тонкого волосся
Красивая стрижка. Фото из Instagram

Стильная укладка

Есть еще один вариант — ультракороткая стрижка. Такие варианты подходят не всем, но выглядят очень стильно. И главное не надо думать, как уложить, куда начесать, что подкрутить. Волосы, как новая страница. К тому же даже если не зайдет — со временем волосы все равно отрастут.

Короткі стрижки для характерних жінок
Короткие волосы. Фото из Instagram

Как видим, тонкие волосы — не приговор. Просто нужно знать, как с ними работать. И тогда они отблагодарят вас блеском, легкостью и даже объемом.

Ранее мы писали о том, какие стрижки будут мегапопулярными этим летом.

Также мы сообщали о любимой прическе звезд из 2000-х, которую снова вернула в тренды Хейли Бибер.

мода стрижки прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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