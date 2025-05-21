Найстильніші зачіски цього літа — тренди, які хочеться спробувати

Мегамодні зачіски літа-2025 — що вже носять зірки
Спека — не час для плойок і годин перед дзеркалом. Улітку хочеться легкості, і не лише в одязі, а й у волоссі. Цього сезону у тренді максимально прості, але стильні зачіски, які мають крутий вигляд без зайвих зусиль. Якщо давно хотіли оновити образ — ловіть п'ять наймодніших варіантів, які точно стануть вашими фаворитами.
Про них написало видання Who What Wear.
Зачіски та укладки, які варто спробувати цього літа
Французький боб
Це каре, тільки коротше. Ультражіночна, трохи недбала зачіска, яка обрамляє обличчя і підкреслює вилиці. Ідеальна на спекотну погоду: не парить, не лізе в очі. Такий боб вже підкорив знаменитостей і не дарма, адже пасує майже кожній.
Вовча стрижка (шег)
Для тих, хто хоче драйву у волоссі. Ця стрижка має зухвалий, але легкий вигляд: рвані пасма, об’єм, і все це без потреби щось укладати. Волосся має живий, а образ свіжий вигляд. Плюс, вона підходить навіть тим, у кого волосся трохи неслухняне — якраз буде той ефект "наче нічого не робила, а маєш розкішний вигляд".
Русалчині хвилі
Це не про кучері, а про легкі хвилі, які мають такий вигляд, ніби ви щойно вийшли з моря. Не потрібно нічого витягувати або накручувати. Трохи текстурного спрею і все. Волосся ніби саме собою красиво лягло. Ідеально для довгих літніх прогулянок і фото на заході сонця.
Коси в стилі богині
Ніяких класичних тугих кіс. Цього літа в моді коси з м’якими хвилями, які вибиваються і створюють ефект легкого романтичного безладу. Такий варіант зручний у дорозі, на пляжі чи фестивалі — красиво, практично і захищає волосся від палючого сонця. Додайте стрічку або намистинку, і матимете зачіску, яку запам’ятають усі.
Аксесуари
Коли не знаєте, що зробити з волоссям, то просто додайте аксесуар. Яскравий обідок або тканинна пов’язка зробить навіть звичайний хвіст стильним. Плюс — зручно і не жарко.
У моді пастель, квіти, геометрія, навіть неон — головне, щоб вам подобалось. Це швидкий спосіб освіжити образ без стрижки.
Раніше ми писали про те, яку легендарну зачіску з 2000-х відтворила Гейлі Бібер.
Також ми повідомляли, яка трендова зачіска не вимагає навіть укладки.
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