Найстильніші зачіски цього літа — тренди, які хочеться спробувати

Дівчина на стрижці. Фото: Freepik

Спека — не час для плойок і годин перед дзеркалом. Улітку хочеться легкості, і не лише в одязі, а й у волоссі. Цього сезону у тренді максимально прості, але стильні зачіски, які мають крутий вигляд без зайвих зусиль. Якщо давно хотіли оновити образ — ловіть п'ять наймодніших варіантів, які точно стануть вашими фаворитами.

Про них написало видання Who What Wear.

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Французький боб

Це каре, тільки коротше. Ультражіночна, трохи недбала зачіска, яка обрамляє обличчя і підкреслює вилиці. Ідеальна на спекотну погоду: не парить, не лізе в очі. Такий боб вже підкорив знаменитостей і не дарма, адже пасує майже кожній.

Французький боб. Фото з Instagram

Вовча стрижка (шег)

Для тих, хто хоче драйву у волоссі. Ця стрижка має зухвалий, але легкий вигляд: рвані пасма, об’єм, і все це без потреби щось укладати. Волосся має живий, а образ свіжий вигляд. Плюс, вона підходить навіть тим, у кого волосся трохи неслухняне — якраз буде той ефект "наче нічого не робила, а маєш розкішний вигляд".

Вовча стрижка. Фото з Instagram

Русалчині хвилі

Це не про кучері, а про легкі хвилі, які мають такий вигляд, ніби ви щойно вийшли з моря. Не потрібно нічого витягувати або накручувати. Трохи текстурного спрею і все. Волосся ніби саме собою красиво лягло. Ідеально для довгих літніх прогулянок і фото на заході сонця.

Русалчині хвилі. Фото з Instagram

Коси в стилі богині

Ніяких класичних тугих кіс. Цього літа в моді коси з м’якими хвилями, які вибиваються і створюють ефект легкого романтичного безладу. Такий варіант зручний у дорозі, на пляжі чи фестивалі — красиво, практично і захищає волосся від палючого сонця. Додайте стрічку або намистинку, і матимете зачіску, яку запам’ятають усі.

Розкішна коса. Фото з Instagram

Аксесуари

Коли не знаєте, що зробити з волоссям, то просто додайте аксесуар. Яскравий обідок або тканинна пов’язка зробить навіть звичайний хвіст стильним. Плюс — зручно і не жарко.

Аксесуари для волосся. Фото з Instagram

У моді пастель, квіти, геометрія, навіть неон — головне, щоб вам подобалось. Це швидкий спосіб освіжити образ без стрижки.

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