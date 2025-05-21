Самые стильные прически этого лета — тренды, которые хочется попробовать

Девушка на стрижке. Фото: Freepik

Жара не время для плоек и часов перед зеркалом. Летом хочется легкости, и не только в одежде, но и в волосах. В этом сезоне в тренде максимально простые, но стильные прически, которые выглядят круто без лишних усилий. Если давно хотели обновить образ — ловите 5 самых модных вариантов, которые точно станут вашими фаворитами.

О них написало издание Who What Wear.

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Французский боб

Это каре, только короче. Ультраженственная, немного небрежная прическа, которая обрамляет лицо и подчеркивает скулы. Идеальна на жаркую погоду: не парит, не лезет в глаза. Такой боб уже покорил знаменитостей и не зря, ведь подходит почти каждой.

Французский боб. Фото из Instagram

Волчья стрижка (шег)

Для тех, кто хочет драйва в волосах. Эта стрижка выглядит дерзко, но легко: рваные пряди, объем, и все это без необходимости что-то укладывать. Волосы выглядят живыми, а образ свежим. Плюс, она подходит даже тем, у кого волосы немного непослушные — как раз будет тот эффект "как будто ничего не делала, а выглядишь роскошно".

Волчья стрижка. Фото из Instagram

Русалочьи волны

Это не про кудри, а про легкие волны, которые выглядят так, будто вы только что вышли из моря. Не нужно ничего вытягивать или накручивать. Немного текстурного спрея и все. Волосы будто сами по себе красиво легли. Идеально для долгих летних прогулок и фото на закате.

Русалочьи волны. Фото из Instagram

Косы в стиле богини

Никаких классических тугих кос. Этим летом в моде косы с мягкими волнами, которые выбиваются и создают эффект легкого романтического беспорядка. Такой вариант удобен в дороге, на пляже или фестивале — красиво, практично и защищает волосы от палящего солнца. Добавьте ленту или бусинку, и получите прическу, которую запомнят все.

Роскошная коса. Фото из Instagram

Аксессуары

Когда не знаете, что сделать с волосами, то просто добавьте аксессуар. Яркий ободок или тканевая повязка сделает даже обычный хвост стильным. Плюс — удобно и не жарко.

Аксессуары для волос. Фото из Instagram

В моде пастель, цветы, геометрия, даже неон — главное, чтобы вам нравилось. Это быстрый способ освежить образ без стрижки.

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