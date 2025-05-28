Лунный календарь стрижек на июнь 2025 — какие даты благоприятны для смены прически

Лунный календарь стрижек на июнь 2025 — даты красоты и здоровья
Начало лета — идеальное время для обновления внешности и смены прически. Если вы планируете в июне поход к парикмахеру, обязательно обратите внимание на лунный календарь стрижек. Он поможет выбрать лучшую дату для уходовых процедур и нового образа.
Новини.LIVE делится с вами подробным лунным календарем стрижек на июнь 2025 года, чтобы сделать изменения максимально удачными и эффектными.
Фазы Луны в июне 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 10 июня;
- Полнолуние в знаке Стрельца — 11 июня в 10:43 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 12 по 24 июня;
- Новолуние в знаке Рака — 25 июня в 13:31 по Киеву;
- Растущая Луна — с 26 по 30 июня;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь стрижек на июнь 2025 — какие дни самые благоприятные
Лучшие дни для визита к парикмахеру в июне 2025: 6, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 27 число.
Если посетить парикмахера в эти даты:
- волосы будут лучше поддаваться укладке;
- прическа будет держать форму дольше;
- стрижка будет выглядеть стильно и свежо;
- улучшится общее состояние волос.
Какие даты неблагоприятны для стрижки в июне 2025 года
Избегайте изменений в прическе в такие дни: 1, 5, 8, 11, 20, 28, 30 июня. Стричь волосы в эти даты опасно.
Астрологи советуют в этот период:
- ограничиться уходовыми процедурами;
- отложить радикальные изменения;
- сосредоточиться на увлажнении и питании волос.
Когда самое благоприятное время для стрижки по знакам Зодиака
Когда Луна находится в знаке Овна, Льва или Стрельца (огненные знаки), можно добиться красивого объема и насытить волосы энергией. Близнецы, Весы, Водолей (воздушные знаки) способствуют легкости и подвижности прически.
В дни Тельца, Девы и Козерога (земные знаки) можно сделать локоны крепче и увеличить густоту. А вот Луна в знаках Рака, Скорпиона, Рыбы (водные знаки) придает волосам блеск и здоровье.
Как фаза Луны влияет на волосы
Чтобы получить максимальный результат, ориентируйтесь не только на дату, но и на фазу Луны:
- Растущая Луна — стрижка для стимуляции роста волос;
- Полнолуние — отличное время для укрепления волос, питания и восстановления, но лучше избегать радикальных изменений в прическе;
- Убывающая Луна — стрижка для длительного сохранения формы;
- Новолуние — волосы особенно уязвимы, поэтому стрижку, окрашивание и другие процедуры стоит отложить.
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