Лунный календарь стрижек на июнь 2025 — какие даты благоприятны для смены прически

Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: depositphotos.com

Начало лета — идеальное время для обновления внешности и смены прически. Если вы планируете в июне поход к парикмахеру, обязательно обратите внимание на лунный календарь стрижек. Он поможет выбрать лучшую дату для уходовых процедур и нового образа.

Новини.LIVE делится с вами подробным лунным календарем стрижек на июнь 2025 года, чтобы сделать изменения максимально удачными и эффектными.

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Фазы Луны в июне 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 10 июня;

— с 1 по 10 июня; Полнолуние в знаке Стрельца — 11 июня в 10:43 по Киеву;

11 июня в 10:43 по Киеву; Убывающая Луна — с 12 по 24 июня;

— с 12 по 24 июня; Новолуние в знаке Рака — 25 июня в 13:31 по Киеву;

— 25 июня в 13:31 по Киеву; Растущая Луна — с 26 по 30 июня;

— с 26 по 30 июня; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лунный календарь стрижек на июнь 2025 — какие дни самые благоприятные

Лучшие дни для визита к парикмахеру в июне 2025: 6, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 27 число.

Если посетить парикмахера в эти даты:

волосы будут лучше поддаваться укладке;

прическа будет держать форму дольше;

стрижка будет выглядеть стильно и свежо;

улучшится общее состояние волос.

Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: freepik.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в июне 2025 года

Избегайте изменений в прическе в такие дни: 1, 5, 8, 11, 20, 28, 30 июня. Стричь волосы в эти даты опасно.

Астрологи советуют в этот период:

ограничиться уходовыми процедурами;

отложить радикальные изменения;

сосредоточиться на увлажнении и питании волос.

Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: freepik.com

Когда самое благоприятное время для стрижки по знакам Зодиака

Когда Луна находится в знаке Овна, Льва или Стрельца (огненные знаки), можно добиться красивого объема и насытить волосы энергией. Близнецы, Весы, Водолей (воздушные знаки) способствуют легкости и подвижности прически.

В дни Тельца, Девы и Козерога (земные знаки) можно сделать локоны крепче и увеличить густоту. А вот Луна в знаках Рака, Скорпиона, Рыбы (водные знаки) придает волосам блеск и здоровье.

Как фаза Луны влияет на волосы

Чтобы получить максимальный результат, ориентируйтесь не только на дату, но и на фазу Луны:

Растущая Луна — стрижка для стимуляции роста волос;

Полнолуние — отличное время для укрепления волос, питания и восстановления, но лучше избегать радикальных изменений в прическе;

Убывающая Луна — стрижка для длительного сохранения формы;

Новолуние — волосы особенно уязвимы, поэтому стрижку, окрашивание и другие процедуры стоит отложить.

Ранее мы писали, каких стрижек следует избегать в 2025 году, чтобы не испортить образ.

Напомним, мы рассказывали, какие стрижки придадут объема вашим волосам.

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