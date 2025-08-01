З Медовим Спасом 1 серпня 2025 — красиві привітання у прозі та листівках

Українці святкують Медовий Спас. Фото: zhmerynka.city

У цю п'ятницю, 1 серпня, українці святкують світле літнє свято — Медовий Спас або Маковія. Велике християнське свято припало на День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 31 липня, коли загинула 31 людина.



За традицією, цього дня заведено вирушати до храму, освячувати букети з маку, запашних трав та квітів, мед, фрукти та воду.



Українці героїчно протистоять російській агресії, зберігаючи при цьому жагу до життя й добрі серця, продовжуючи своє мирне життя. Новини.LIVE ділиться добіркою привітань до Медового Спасу у прозі, віршах та листівках.

Медовий Спас 2025 — душевні привітання у прозі

Щиро вітаю тебе з Медовим Спасом! Нехай цей літній день принесе віру серцю, спокій думкам, а тілу — силу й здоров'я.

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З Першим Спасом! Бажаю, щоб у кожному дні була радість праці, мудрість серця і солодкий смак щастя. Нехай життя буде таким же насиченим і добрим, як освячений мед цього дня.

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Зі святом Маковія! Нехай у твоєму житті буде більше світлих моментів, щирої любові та добрих людей поруч. Хай серце не знає журби, а душа розквітає, як мак у полі!

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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай життя буде солодке, мов мед. Нехай родина буде міцною, як вулик, а діти — щасливими, завзятими й працьовитими, немов бджілки.

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З Маковієм! Нехай Господь береже від негод і випробувань. Бажаю миру, духовної сили та добробуту!

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З Медовим Спасом! Нехай серце твоє співає, як природа у серпневий день, а душа наповнюється натхненням і світлом. Бажаю солодкого кохання, світлих надій і радісного настрою!

Привітання з Медовим Спасом у віршах українською мовою

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

***

Медового щастя, медової погоди,

Медової любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив!

***

Перший Спас Медовий —

Будьте всі здорові!

Матимем врожай багатий,

Бджілки нас вітають зі святом!

Пригощайтесь, гості, медом,

Спас до столу кличе всіх!

Буде все в житті, як треба,

Заполонить хату сміх!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Свято добре і солодке

Час настав медок святить,

Все в житті хай буде гладко

І всіх Господь благословить!

***

Маковій, Медовий Спас

Меду смачного припас.

В пасічника-бджоляра

Стільники повні добра!

Липовий, терпкий, гречаний —

Кожен мед ми величаймо,

Пригощайтесь, добрі люди,

Хай сьогодні смачно буде!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

З Медовим Спасом 1 серпня 2025 — красиві листівки

Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Медовим Спасом 2025

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