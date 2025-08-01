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Головна Свята Православні українці відзначають Медовий Спас

Православні українці відзначають Медовий Спас

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 06:03
З Медовим Спасом 1 серпня 2025 — красиві привітання у прозі та листівках
Українці святкують Медовий Спас. Фото: zhmerynka.city

У цю п'ятницю, 1 серпня, українці святкують світле літнє свято — Медовий Спас або Маковія. Велике християнське свято припало на День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 31 липня, коли загинула 31 людина.

За традицією, цього дня заведено вирушати до храму, освячувати букети з маку, запашних трав та квітів, мед, фрукти та воду.

Українці героїчно протистоять російській агресії, зберігаючи при цьому жагу до життя й добрі серця, продовжуючи своє мирне життя. Новини.LIVE ділиться добіркою привітань до Медового Спасу у прозі, віршах та листівках.

Медовий Спас 2025 — душевні привітання у прозі 

Щиро вітаю тебе з Медовим Спасом! Нехай цей літній день принесе віру серцю, спокій думкам, а тілу — силу й здоров'я.

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***

З Першим Спасом! Бажаю, щоб у кожному дні була радість праці, мудрість серця і солодкий смак щастя. Нехай життя буде таким же насиченим і добрим, як освячений мед цього дня.

***

Зі святом Маковія! Нехай у твоєму житті буде більше світлих моментів, щирої любові та добрих людей поруч. Хай серце не знає журби, а душа розквітає, як мак у полі!

***

Вітаю з Медовим Спасом! Нехай життя буде солодке, мов мед. Нехай родина буде міцною, як вулик, а діти — щасливими, завзятими й працьовитими, немов бджілки.

***

З Маковієм! Нехай Господь береже від негод і випробувань. Бажаю миру, духовної сили та добробуту!

***

З Медовим Спасом! Нехай серце твоє співає, як природа у серпневий день, а душа наповнюється натхненням і світлом. Бажаю солодкого кохання, світлих надій і радісного настрою!

Привітання з Медовим Спасом у віршах українською мовою 

Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!

***

Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив!

***

Перший Спас Медовий —
Будьте всі здорові!
Матимем врожай багатий,
Бджілки нас вітають зі святом!
Пригощайтесь, гості, медом,
Спас до столу кличе всіх!
Буде все в житті, як треба,
Заполонить хату сміх!

***

Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Свято добре і солодке
Час настав медок святить,
Все в житті хай буде гладко
І всіх Господь благословить!

***

Маковій, Медовий Спас
Меду смачного припас.
В пасічника-бджоляра
Стільники повні добра!
Липовий, терпкий, гречаний —
Кожен мед ми величаймо,
Пригощайтесь, добрі люди,
Хай сьогодні смачно буде!

***

З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

З Медовим Спасом 1 серпня 2025 — красиві листівки

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Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE
Медовий Спас 2025 — душевні привітання
Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE
Медовий Спас 2025 — яскраві листівки
Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Медовим Спасом 2025
Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Медовим Спасом 1 серпня 2025 — красиві листівки
Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Медовим Спасом 1 серпня 2025 — листівки
Привітання з Медовим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Медовим Спасом 2025

 

 

 

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Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
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