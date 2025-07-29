Медовий Спас 1 серпня 2025 — що потрібно святити для здоров'я, а що не можна

Українці освячують кошики на Спаса. Фото: volynnews.com

У п'ятницю, 1 серпня, українці відзначатимуть одне з найбільших літніх релігійних свят — Медовий Спас, або Маковія. За традицією, віряни освячують новий врожай, вірячи, що освячені продукти захищатимуть дім, приноситимуть здоров'я, багатство й щастя на весь рік. Але є й ті, які не можна класти до кошика й нести до церкви.

Новини.LIVE розповідає, що саме потрібно принести до храму на Медовий Спас, які трави зібрати в "маковійчик", а що залишити вдома, щоб не накликати біду.

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Що таке Медовий Спас і чому його ще називають Маковієм

Медовий Спас — це перший із трьох літніх Спасів, відомий також як Маковій, Спас на воді або Мокрий Спас. Православна Церква вшановує Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього. За новоюліанським календарем свято припадає щорічно на 1 серпня (14 серпня за старим стилем).

Це свято символізує очищення, вдячність за врожай та захист дому. Головні атрибути — мед, мак, вода, запашні трави й квіти. Саме їх освячують у храмах, просячи Господа про здоров'я, любов і добробут на рік уперед.

Українські віряни у церкві на свято Маковія. Фото: dostyp.com.ua

Що потрібно святити на Медовий Спас — перелік обов'язкових продуктів

Основні продукти, які можна й потрібно освячувати:

мед нового врожаю — головний символ свята, притягує добробут і солодке життя;

— головний символ свята, притягує добробут і солодке життя; мак — потужний оберіг, що захищає від злих сил та допомагає в любовних обрядах;

— потужний оберіг, що захищає від злих сил та допомагає в любовних обрядах; вода — символ очищення, особливо цілюща в цей день;

— символ очищення, особливо цілюща в цей день; фрукти та ягоди нового врожаю — достоток та добробут родини;

— достоток та добробут родини; пісна випічка, хліб — як знак вдячності Богові;

— як знак вдячності Богові; запашні трави і квіти (маковійчик) — для захисту дому та здоров'я родини.

Після служби в церкві радять покуштувати ложечку освяченого меду — за народними прикметами, якщо при цьому загадати бажання, то воно обов'язково збудеться.

Освячена вода — використовується для оздоровлення, умивання, при хворобах або як захист у складні моменти.

Мак часто зберігають до Різдва — для приготування куті. Також в давнину мак використовували дівчата, які хотіли приворожити хлопця. Маком треба обсіяти хлопця тричі, промовляючи пошепки: "Щоб ти мене покинув, коли збереш навколо себе цей мак".

Маком обсипали навкруги себе або обсипали дім — щоб зробити магічне коло з маку — тоді всі вроки та хитрощі відьми, як вважалося, пропадуть безслідно.

Продукти для освячення на Маковія. Фото: dostyp.com.ua

Що таке "маковійчик" і як його правильно зібрати

На Медовий Спас прийнято освячувати букет із трав — "маковійчик". За традицією, він має містити 17 різних трав і квітів, серед яких:

дозрілий мак (городній або дикий) — оберіг від зла та нечистої сили;

— оберіг від зла та нечистої сили; полин — від нечистої сили;

— від нечистої сили; м'ята — на здоров'я;

— на здоров'я; нагідки — символ вірності, дарують щасливе сімейне життя;

— символ вірності, дарують щасливе сімейне життя; соняшник — символ сонця, подарують власнику відчуття тепла і вдячності, надії та віри;

— символ сонця, подарують власнику відчуття тепла і вдячності, надії та віри; материнка (орегано) — для збереження родинного тепла, щоб "роду не було переводу";

— для збереження родинного тепла, щоб "роду не було переводу"; ласкавець — символізує злагоду в родині;

— символізує злагоду в родині; любисток — символ любові та злагоди у родині;

— символ любові та злагоди у родині; калина — символ дівочої краси, любові та ніжності;

— символ дівочої краси, любові та ніжності; тирлич — щоб у дівчини було багато кавалерів;

— щоб у дівчини було багато кавалерів; чорнобривці — символ міцного здоров'я;

— символ міцного здоров'я; буркун — допомагає у примиренні між членами сім'ї;

— допомагає у примиренні між членами сім'ї; будяк (чортополох) — захищає від скандалів у родині;

— захищає від скандалів у родині; рута — символ жіночності та краси;

— символ жіночності та краси; колоски вівса — символ щедрого врожаю та добробуту;

— символ щедрого врожаю та добробуту; колоски пшениці — символ достатку та щедрого врожаю;

— символ достатку та щедрого врожаю; волошки — символ святості, душевної чистоти, скромності;

— символ святості, душевної чистоти, скромності; цикорій — є символом помірності;

— є символом помірності; жоржина — символізує успіх та всепереможну силу життя;

— символізує успіх та всепереможну силу життя; деревій — означає нескореність і силу.

Букет перев'язують червоною стрічкою — це символ захисту від зурочення. Освячений "маковійчик" зберігають у хаті цілий рік — як оберіг від хвороб і негараздів. Також травами за необхідності користувалися, освячене зілля здатне зцілювати від усіляких хвороб та недуг.

Маковійчик на Медовий Спас. Фото: google.com

Що не можна святити на Медовий Спас — повний список заборон

Церква не дозволяє освячувати будь-яку скоромну їжу. Особливо під час початку Успенського посту, який стартує саме 1 серпня.

Заборонено приносити до церкви:

алкоголь (вино, кагор, горілка тощо);

скоромну їжу: м’ясо, рибу, сало, яйця, молочні продукти;

жирні, смажені чи варені страви;

консервацію, несезонні або екзотичні фрукти;

гроші, прикраси та інші матеріальні речі.

Пам'ятайте: усе, що несете на освячення, має бути пісним і з любов'ю зібраним у кошики — це головна умова.

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