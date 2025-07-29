Медовый Спас 1 августа 2025 — что нужно святить для здоровья, а что нельзя

Украинцы освящают корзины на Спаса. Фото: volynnews.com

В пятницу, 1 августа, украинцы будут отмечать один из крупнейших летних религиозных праздников — Медовый Спас, или Маковея. По традиции, верующие освящают новый урожай, веря, что освященные продукты будут защищать дом, приносить здоровье, богатство и счастье на весь год. Но есть и те, которые нельзя класть в корзину и нести в церковь.

Новини.LIVE рассказывает, что именно нужно принести в храм на Медовый Спас, какие травы собрать в "маковейчик", а что оставить дома, чтобы не навлечь беду.

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Что такое Медовый Спас и почему его еще называют Маковеем

Медовый Спас — это первый из трех летних Спасов, известный также как Маковей, Спас на воде или Мокрый Спас. Православная Церковь чтит Вынесение честных древ животворящего Креста Господня. По новоюлианскому календарю праздник приходится ежегодно на 1 августа (14 августа по старому стилю).

Этот праздник символизирует очищение, благодарность за урожай и защиту дома. Главные атрибуты — мед, мак, вода, душистые травы и цветы. Именно их освящают в храмах, прося Господа о здоровье, любви и благополучии на год вперед.

Украинские верующие в церкви на праздник Маковея. Фото: dostyp.com.ua

Что нужно святить на Медовый Спас — перечень обязательных продуктов

Основные продукты, которые можно и нужно освящать:

мед нового урожая — главный символ праздника, притягивает благосостояние и сладкую жизнь;

— главный символ праздника, притягивает благосостояние и сладкую жизнь; мак — мощный оберег, защищающий от злых сил и помогающий в любовных обрядах;

— мощный оберег, защищающий от злых сил и помогающий в любовных обрядах; вода — символ очищения, особенно целебна в этот день;

— символ очищения, особенно целебна в этот день; фрукты и ягоды нового урожая — достоток и благосостояние семьи;

— достоток и благосостояние семьи; постная выпечка, хлеб — как знак благодарности Богу;

— как знак благодарности Богу; душистые травы и цветы (маковейчик) — для защиты дома и здоровья семьи.

После службы в церкви советуют отведать ложечку освященного меда — по народным приметам, если при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Освященная вода — используется для оздоровления, умывания, при болезнях или как защита в сложные моменты.

Мак часто хранят до Рождества — для приготовления кутьи. Также в древности мак использовали девушки, которые хотели приворожить парня. Маком надо обсеять парня трижды, проговаривая шепотом: "Чтобы ты меня покинул, когда соберешь вокруг себя этот мак".

Маком осыпали вокруг себя или осыпали дом — чтобы сделать магический круг из мака — тогда все сглазы и хитрости ведьмы, как считалось, пропадут бесследно.

Продукты для освящения на Маковея. Фото: dostyp.com.ua

Что такое "маковейчик" и как его правильно собрать

На Медовый Спас принято освящать букет из трав — "маковейчик". По традиции, он должен содержать 17 различных трав и цветов, среди которых:

созревший мак (огородный или дикий) — оберег от зла и нечистой силы;

(огородный или дикий) — оберег от зла и нечистой силы; полынь — от нечистой силы;

— от нечистой силы; мята — на здоровье;

— на здоровье; ноготки — символ верности, дарят счастливую семейную жизнь;

— символ верности, дарят счастливую семейную жизнь; подсолнух — символ солнца, подарят владельцу ощущение тепла и благодарности, надежды и веры;

— символ солнца, подарят владельцу ощущение тепла и благодарности, надежды и веры; душица (орегано) — для сохранения семейного тепла, чтобы "роду не было перевода";

— для сохранения семейного тепла, чтобы "роду не было перевода"; ласкавец — символизирует согласие в семье;

— символизирует согласие в семье; любисток — символ любви и согласия в семье;

— символ любви и согласия в семье; калина — символ девичьей красоты, любви и нежности;

— символ девичьей красоты, любви и нежности; горечавка — чтобы у девушки было много кавалеров;

— чтобы у девушки было много кавалеров; бархатцы — символ крепкого здоровья;

— символ крепкого здоровья; донник — помогает в примирении между членами семьи;

— помогает в примирении между членами семьи; чертополох — защищает от скандалов в семье;

— защищает от скандалов в семье; рута — символ женственности и красоты;

— символ женственности и красоты; колоски овса — символ щедрого урожая и благополучия;

— символ щедрого урожая и благополучия; колоски пшеницы — символ достатка и щедрого урожая;

— символ достатка и щедрого урожая; васильки — символ святости, душевной чистоты, скромности;

— символ святости, душевной чистоты, скромности; цикорий — является символом умеренности;

— является символом умеренности; георгин — символизирует успех и всепобеждающую силу жизни;

— символизирует успех и всепобеждающую силу жизни; тысячелистник — означает непокорность и силу.

Букет перевязывают красной лентой — это символ защиты от порчи. Освященный "маковейчик" хранят в доме целый год — как оберег от болезней и невзгод. Также травами при необходимости пользовались, освященное зелье способно исцелять от всевозможных болезней и недугов.

Маковейчик на Медовый Спас. Фото: google.com

Что нельзя святить на Медовый Спас — полный список запретов

Церковь не разрешает освящать любую скоромную пищу. Особенно во время начала Успенского поста, который стартует именно 1 августа.

Запрещено приносить в церковь:

алкоголь (вино, кагор, водка и т.д.);

скоромную пищу: мясо, рыбу, сало, яйца, молочные продукты;

жирные, жареные или вареные блюда;

консервацию, несезонные или экзотические фрукты;

деньги, украшения и другие материальные вещи.

Помните: все, что несете на освящение, должно быть постным и с любовью собранным в корзины — это главное условие.

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