Коли свято Маковія 2025 — нова дата, головні традиції та заборони на Медовий Спас

Жителі Кропивницького відзначають Медовий Спас. Фото: dostyp.com.ua

Серпень розпочинається особливим святом — Медовим Спасом або Маковієм, яке в церковному календарі має назву Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Другий рік українці зустрічатимуть його у нову дату, адже ПЦУ перейшла на новоюліанський календар. Саме з цим святом пов'язані не лише церковні традиції, а й народні звичаї, обряди та прикмети.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про святкування Маковія: коли нести мед до церкви, як провести цей день, щоб залучити щастя та здоров'я на цілий рік, а також, що категорично не можна робити, щоб не накликати біду.

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Коли святкують Медовий Спас у 2025 році

У 2025 році Медовий Спас або Маковія, за новим стилем святкують 1 серпня (за старим календарем — 14 серпня). Ця дата є актуальною після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар.

Також цього дня:

починається Успенський піст, який триватиме два тижні;

відбувається вшанування Животворного Хреста Господнього;

вшанування пам'яті семи мучеників Макавеєвих: Авима, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Алима і Маркела, матері їхньої Соломонії та учителя їхнього Єлеазара.

Продукти у кошику на Медовий Спас. Фото: УНІАН

Медовий Спас — значення свята

Свято має подвійне значення — церковне й народне. У народі це — початок збору меду та маку, а також підготовка до завершення літа. Люди вірили, що освячений мед набуває цілющої сили, а освячений мак — захищає оселю від зла.

Також цей день ще називають Спасом на Воді, адже в давнину люди купалися у річках для очищення тіла й душі, мили худобу та освячували воду в криницях.

Церква ж цього дня зустрічає свято Походження (Винесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього, пов'язане з благочестивим звичаєм винесення частини Хреста Господнього для поклоніння та захисту від хвороб у Константинополі.

Також вшановують святих Макавейських мучеників, які стали символом стійкості віри. Звідси й друга назва свята Маковій.

Жителі Кропивницького відзначають Медовий Спас. Фото: dostyp.com.ua

Традиції Медового Спасу — як провести свято Маковія

Свято сповнене обрядів і звичаїв, які передавалися з покоління в покоління. Віряни обов'язково вирушають до церкви, несуть баночки з медом, головки маку, пахучі букети з трав і квітів, які звуться "маковійчики".

Мед, освячений на Спаса, зберігають цілий рік і вживають під час хвороб. Освячене зілля також використовують як оберіг — його тримають біля ікон.

В давнину господині на свято часто робили смачну випічку з медом та маком: пироги, булочки, пряники.

Ще одна традиція — освячення криниць: у деяких селах саме цього дня святять воду у колодязях, щоб вона мала лікувальні властивості. А ще купаються у водоймах: вважалося, що вода цього дня має цілющу силу.

Маковійчик та мед на Маковія. Фото: depositphotos.com

Як провести Маковія, щоб залучити удачу

1 серпня — це не просто дата, а можливість привабити удачу та щастя, а ще зміцнити здоров'я. Тож цього дня обов'язково слід:

помолитися щиро;

освятити мед і трави;

подякувати за добрі плоди літа;

не сваритися з рідними;

допомогти нужденним.

Якщо дотримуватися цих простих дій, щастя й добробут не оминуть ваш дім протягом усього серпня.

Свіжий мед на свято. Фото: depositphotos.com

Що не можна робити на Медовий Спас 1 серпня

Цей день вважається великим церковним святом, тому існує низка заборон:

Не працюйте фізично — не варто прибирати, прати, працювати в саду чи на городі; Уникайте сварок — заборонено лаятись, злитися, маніпулювати; Не лихословте — слова мають силу, особливо у святкові дні; Не влаштовуйте гучні гуляння — свято слід провести у тиші та родинному колі, адже почався Успенський піст; Не вживайте алкоголь — день вимагає стриманості; Не освячуйте м'ясо, алкоголь чи молочні продукти — до храму несуть лише пісне.

Також небажано відмовляти в допомозі нужденним — вірили, що благодійність на Маковія повертається сторицею.

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети на Маковія

Українці здавна спостерігали за природою у цей день і робили прогнози:

Пройшов Спас — пішло літо від нас.

Який Медовий Спас — таке і 15 серпня буде.

Після цього дня бджоли вже не носять мед.

Дощ на Маковія — буде мало пожеж.

Якщо ластівки відлетіли — ночі стануть холоднішими.

Якщо з'їсти першу ложку меду та загадати бажання, воно обов'язково збудеться.

Раніше ми розповідали, що слід святити у церкві на Медовий Спас та як зібрати "маковійчик", щоб він приніс щастя.

Також ділимося з вами, коли Успенський піст, які заборони та традиції, що дозволено їсти, а що категорично не можна.