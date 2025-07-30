Коли свято Маковія 2025 — нова дата, головні традиції та заборони на Медовий Спас

Зустрічаємо Маковія у нову дату — як провести день, щоб щастило
Серпень розпочинається особливим святом — Медовим Спасом або Маковієм, яке в церковному календарі має назву Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Другий рік українці зустрічатимуть його у нову дату, адже ПЦУ перейшла на новоюліанський календар. Саме з цим святом пов'язані не лише церковні традиції, а й народні звичаї, обряди та прикмети.
Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про святкування Маковія: коли нести мед до церкви, як провести цей день, щоб залучити щастя та здоров'я на цілий рік, а також, що категорично не можна робити, щоб не накликати біду.
Коли святкують Медовий Спас у 2025 році
У 2025 році Медовий Спас або Маковія, за новим стилем святкують 1 серпня (за старим календарем — 14 серпня). Ця дата є актуальною після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар.
Також цього дня:
- починається Успенський піст, який триватиме два тижні;
- відбувається вшанування Животворного Хреста Господнього;
- вшанування пам'яті семи мучеників Макавеєвих: Авима, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Алима і Маркела, матері їхньої Соломонії та учителя їхнього Єлеазара.
Медовий Спас — значення свята
Свято має подвійне значення — церковне й народне. У народі це — початок збору меду та маку, а також підготовка до завершення літа. Люди вірили, що освячений мед набуває цілющої сили, а освячений мак — захищає оселю від зла.
Також цей день ще називають Спасом на Воді, адже в давнину люди купалися у річках для очищення тіла й душі, мили худобу та освячували воду в криницях.
Церква ж цього дня зустрічає свято Походження (Винесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього, пов'язане з благочестивим звичаєм винесення частини Хреста Господнього для поклоніння та захисту від хвороб у Константинополі.
Також вшановують святих Макавейських мучеників, які стали символом стійкості віри. Звідси й друга назва свята Маковій.
Традиції Медового Спасу — як провести свято Маковія
Свято сповнене обрядів і звичаїв, які передавалися з покоління в покоління. Віряни обов'язково вирушають до церкви, несуть баночки з медом, головки маку, пахучі букети з трав і квітів, які звуться "маковійчики".
Мед, освячений на Спаса, зберігають цілий рік і вживають під час хвороб. Освячене зілля також використовують як оберіг — його тримають біля ікон.
В давнину господині на свято часто робили смачну випічку з медом та маком: пироги, булочки, пряники.
Ще одна традиція — освячення криниць: у деяких селах саме цього дня святять воду у колодязях, щоб вона мала лікувальні властивості. А ще купаються у водоймах: вважалося, що вода цього дня має цілющу силу.
Як провести Маковія, щоб залучити удачу
1 серпня — це не просто дата, а можливість привабити удачу та щастя, а ще зміцнити здоров'я. Тож цього дня обов'язково слід:
- помолитися щиро;
- освятити мед і трави;
- подякувати за добрі плоди літа;
- не сваритися з рідними;
- допомогти нужденним.
Якщо дотримуватися цих простих дій, щастя й добробут не оминуть ваш дім протягом усього серпня.
Що не можна робити на Медовий Спас 1 серпня
Цей день вважається великим церковним святом, тому існує низка заборон:
- Не працюйте фізично — не варто прибирати, прати, працювати в саду чи на городі;
- Уникайте сварок — заборонено лаятись, злитися, маніпулювати;
- Не лихословте — слова мають силу, особливо у святкові дні;
- Не влаштовуйте гучні гуляння — свято слід провести у тиші та родинному колі, адже почався Успенський піст;
- Не вживайте алкоголь — день вимагає стриманості;
- Не освячуйте м'ясо, алкоголь чи молочні продукти — до храму несуть лише пісне.
Також небажано відмовляти в допомозі нужденним — вірили, що благодійність на Маковія повертається сторицею.
Народні прикмети на Маковія
Українці здавна спостерігали за природою у цей день і робили прогнози:
- Пройшов Спас — пішло літо від нас.
- Який Медовий Спас — таке і 15 серпня буде.
- Після цього дня бджоли вже не носять мед.
- Дощ на Маковія — буде мало пожеж.
- Якщо ластівки відлетіли — ночі стануть холоднішими.
- Якщо з'їсти першу ложку меду та загадати бажання, воно обов'язково збудеться.
Раніше ми розповідали, що слід святити у церкві на Медовий Спас та як зібрати "маковійчик", щоб він приніс щастя.
Також ділимося з вами, коли Успенський піст, які заборони та традиції, що дозволено їсти, а що категорично не можна.
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