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Головна Свята Зустрічаємо Маковія у нову дату — як провести день, щоб щастило

Зустрічаємо Маковія у нову дату — як провести день, щоб щастило

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:53
Коли свято Маковія 2025 — нова дата, головні традиції та заборони на Медовий Спас
Жителі Кропивницького відзначають Медовий Спас. Фото: dostyp.com.ua

Серпень розпочинається особливим святом — Медовим Спасом або Маковієм, яке в церковному календарі має назву Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Другий рік українці зустрічатимуть його у нову дату, адже ПЦУ перейшла на новоюліанський календар. Саме з цим святом пов'язані не лише церковні традиції, а й народні звичаї, обряди та прикмети. 

Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про святкування Маковія: коли нести мед до церкви, як провести цей день, щоб залучити щастя та здоров'я на цілий рік, а також, що категорично не можна робити, щоб не накликати біду.

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Коли святкують Медовий Спас у 2025 році

У 2025 році Медовий Спас або Маковія, за новим стилем святкують 1 серпня (за старим календарем — 14 серпня). Ця дата є актуальною після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар.

Також цього дня:

  • починається Успенський піст, який триватиме два тижні;
  • відбувається вшанування Животворного Хреста Господнього;
  • вшанування пам'яті семи мучеників Макавеєвих: Авима, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Алима і Маркела, матері їхньої Соломонії та учителя їхнього Єлеазара. 

 

Коли святкують Медовий Спас у 2025 році
Продукти у кошику на Медовий Спас. Фото: УНІАН

Медовий Спас — значення свята 

Свято має подвійне значення — церковне й народне. У народі це — початок збору меду та маку, а також підготовка до завершення літа. Люди вірили, що освячений мед набуває цілющої сили, а освячений мак — захищає оселю від зла.

Також цей день ще називають Спасом на Воді, адже в давнину люди купалися у річках для очищення тіла й душі, мили худобу та освячували воду в криницях.

Церква ж цього дня зустрічає свято Походження (Винесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього, пов'язане з благочестивим звичаєм винесення частини Хреста Господнього для поклоніння та захисту від хвороб у Константинополі.

Також вшановують святих Макавейських мучеників, які стали символом стійкості віри. Звідси й друга назва свята Маковій. 

 

Медовий Спас — значення свята
Жителі Кропивницького відзначають Медовий Спас. Фото: dostyp.com.ua

Традиції Медового Спасу — як провести свято Маковія

Свято сповнене обрядів і звичаїв, які передавалися з покоління в покоління. Віряни обов'язково вирушають до церкви, несуть баночки з медом, головки маку, пахучі букети з трав і квітів, які звуться "маковійчики". 

Мед, освячений на Спаса, зберігають цілий рік і вживають під час хвороб. Освячене зілля також використовують як оберіг — його тримають біля ікон.

В давнину господині на свято часто робили смачну випічку з медом та маком: пироги, булочки, пряники. 

Ще одна традиція — освячення криниць: у деяких селах саме цього дня святять воду у колодязях, щоб вона мала лікувальні властивості. А ще купаються у водоймах: вважалося, що вода цього дня має цілющу силу.

 

Традиції Медового Спасу — як провести свято Маковія
Маковійчик та мед на Маковія. Фото: depositphotos.com

Як провести Маковія, щоб залучити удачу

1 серпня — це не просто дата, а можливість привабити удачу та щастя, а ще зміцнити здоров'я. Тож цього дня обов'язково слід:

  • помолитися щиро;
  • освятити мед і трави;
  • подякувати за добрі плоди літа;
  • не сваритися з рідними;
  • допомогти нужденним.

Якщо дотримуватися цих простих дій, щастя й добробут не оминуть ваш дім протягом усього серпня.

 

Як провести Маковія, щоб залучити удачу
Свіжий мед на свято. Фото: depositphotos.com

Що не можна робити на Медовий Спас 1 серпня

Цей день вважається великим церковним святом, тому існує низка заборон:

  1. Не працюйте фізично — не варто прибирати, прати, працювати в саду чи на городі;
  2. Уникайте сварок — заборонено лаятись, злитися, маніпулювати;
  3. Не лихословте — слова мають силу, особливо у святкові дні;
  4. Не влаштовуйте гучні гуляння — свято слід провести у тиші та родинному колі, адже почався Успенський піст;
  5. Не вживайте алкоголь — день вимагає стриманості;
  6. Не освячуйте м'ясо, алкоголь чи молочні продукти — до храму несуть лише пісне.

Також небажано відмовляти в допомозі нужденним — вірили, що благодійність на Маковія повертається сторицею.

 

Що не можна робити на Медовий Спас 1 серпня
Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети на Маковія

Українці здавна спостерігали за природою у цей день і робили прогнози:

  • Пройшов Спас — пішло літо від нас.
  • Який Медовий Спас — таке і 15 серпня буде.
  • Після цього дня бджоли вже не носять мед.
  • Дощ на Маковія — буде мало пожеж.
  • Якщо ластівки відлетіли — ночі стануть холоднішими.
  • Якщо з'їсти першу ложку меду та загадати бажання, воно обов'язково збудеться. 

Раніше ми розповідали, що слід святити у церкві на Медовий Спас та як зібрати "маковійчик", щоб він приніс щастя.

Також ділимося з вами, коли Успенський піст, які заборони та традиції, що дозволено їсти, а що категорично не можна.

традиції Медовий Спас народні прикмети заборони Маковія свято
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
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