Когда праздник Маковея 2025 — новая дата, главные традиции и запреты на Медовый Спас

Встречаем Маковея в новую дату — как провести день для счастья
Август начинается особым праздником — Медовым Спасом или Маковеем, который в церковном календаре называется Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Второй год украинцы будут встречать его в новую дату, ведь ПЦУ перешла на новоюлианский календарь. Именно с этим праздником связаны не только церковные традиции, но и народные обычаи, обряды и приметы.
Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о праздновании Маковея: когда нести мед в церковь, как провести этот день, чтобы привлечь счастье и здоровье на целый год, а также, что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду.
Когда празднуют Медовый Спас в 2025 году
В 2025 году Медовый Спас или Маковея, по новому стилю празднуют 1 августа (по старому календарю — 14 августа). Эта дата является актуальной после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь.
Также в этот день:
- начинается Успенский пост, который продлится две недели;
- происходит чествование Животворящего Креста Господня;
- чествование памяти семи мучеников Макавеевых: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их Соломонии и учителя их Елеазара.
Медовый Спас — значение праздника
Праздник имеет двойное значение — церковное и народное. В народе это — начало сбора меда и мака, а также подготовка к завершению лета. Люди верили, что освященный мед приобретает целебную силу, а освященный мак — защищает дом от зла.
Также этот день еще называют Спасом на Воде, ведь в древности люди купались в реках для очищения тела и души, мыли скот и освящали воду в колодцах.
Церковь же в этот день встречает праздник Происхождения (Вынесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, связанный с благочестивым обычаем вынесения части Креста Господня для поклонения и защиты от болезней в Константинополе.
Также чествуют святых Макавейских мучеников, которые стали символом стойкости веры. Отсюда и второе название праздника Маковея.
Традиции Медового Спаса — как провести праздник Маковея
Праздник полон обрядов и обычаев, которые передавались из поколения в поколение. Верующие обязательно отправляются в церковь, несут баночки с медом, головки мака, пахучие букеты из трав и цветов, которые называются "маковейчики".
Мед, освященный на Спаса, хранят круглый год и употребляют во время болезней. Освященное зелье также используют как оберег — его держат возле икон.
В древности хозяйки на праздник часто делали вкусную выпечку с медом и маком: пироги, булочки, пряники.
Еще одна традиция — освящение колодцев: в некоторых селах именно в этот день святят воду в колодцах, чтобы она имела лечебные свойства. А еще купаются в водоемах: считалось, что вода в этот день имеет целебную силу.
Как провести Маковея, чтобы привлечь удачу
1 августа — это не просто дата, а возможность привлечь удачу и счастье, а еще укрепить здоровье. Поэтому в этот день обязательно следует:
- помолиться искренне;
- освятить мед и травы;
- поблагодарить за добрые плоды лета;
- не ссориться с родными;
- помочь нуждающимся.
Если придерживаться этих простых действий, счастье и благополучие не обойдут ваш дом в течение всего августа.
Что нельзя делать на Медовый Спас 1 августа
Этот день считается большим церковным праздником, поэтому существует ряд запретов:
- Не работайте физически — не стоит убирать, стирать, работать в саду или на огороде;
- Избегайте ссор — запрещено ругаться, злиться, манипулировать;
- Не злословите — слова имеют силу, особенно в праздничные дни;
- Не устраивайте громкие гуляния — праздник следует провести в тишине и семейном кругу, ведь начался Успенский пост;
- Не употребляйте алкоголь — день требует сдержанности;
- Не освящайте мясо, алкоголь или молочные продукты — в храм несут только постное.
Также нежелательно отказывать в помощи нуждающимся — верили, что благотворительность на Маковея возвращается сторицей.
Народные приметы на Маковея
Украинцы издавна наблюдали за природой в этот день и делали прогнозы:
- Прошел Спас — ушло лето от нас.
- Какой Медовый Спас — такое и 15 августа будет.
- После этого дня пчелы уже не носят мед.
- Дождь на Маковея — будет мало пожаров.
- Если ласточки улетели — ночи станут холоднее.
- Если съесть первую ложку меда и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Ранее мы рассказывали, что следует святить в церкви на Медовый Спас и как собрать "маковейчик", чтобы он принес счастье.
Также делимся с вами, когда Успенский пост, какие запреты и традиции, что разрешено есть, а что категорически нельзя.
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