Когда праздник Маковея 2025 — новая дата, главные традиции и запреты на Медовый Спас

Жители Кропивницкого отмечают Медовый Спас. Фото: dostyp.com.ua

Август начинается особым праздником — Медовым Спасом или Маковеем, который в церковном календаре называется Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Второй год украинцы будут встречать его в новую дату, ведь ПЦУ перешла на новоюлианский календарь. Именно с этим праздником связаны не только церковные традиции, но и народные обычаи, обряды и приметы.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о праздновании Маковея: когда нести мед в церковь, как провести этот день, чтобы привлечь счастье и здоровье на целый год, а также, что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду.

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Когда празднуют Медовый Спас в 2025 году

В 2025 году Медовый Спас или Маковея, по новому стилю празднуют 1 августа (по старому календарю — 14 августа). Эта дата является актуальной после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь.

Также в этот день:

начинается Успенский пост, который продлится две недели;

происходит чествование Животворящего Креста Господня;

чествование памяти семи мучеников Макавеевых: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их Соломонии и учителя их Елеазара.

Продукты в корзине на Медовый Спас. Фото: УНИАН

Медовый Спас — значение праздника

Праздник имеет двойное значение — церковное и народное. В народе это — начало сбора меда и мака, а также подготовка к завершению лета. Люди верили, что освященный мед приобретает целебную силу, а освященный мак — защищает дом от зла.

Также этот день еще называют Спасом на Воде, ведь в древности люди купались в реках для очищения тела и души, мыли скот и освящали воду в колодцах.

Церковь же в этот день встречает праздник Происхождения (Вынесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, связанный с благочестивым обычаем вынесения части Креста Господня для поклонения и защиты от болезней в Константинополе.

Также чествуют святых Макавейских мучеников, которые стали символом стойкости веры. Отсюда и второе название праздника Маковея.

Жители Кропивницкого отмечают Медовый Спас. Фото: dostyp.com.ua

Традиции Медового Спаса — как провести праздник Маковея

Праздник полон обрядов и обычаев, которые передавались из поколения в поколение. Верующие обязательно отправляются в церковь, несут баночки с медом, головки мака, пахучие букеты из трав и цветов, которые называются "маковейчики".

Мед, освященный на Спаса, хранят круглый год и употребляют во время болезней. Освященное зелье также используют как оберег — его держат возле икон.

В древности хозяйки на праздник часто делали вкусную выпечку с медом и маком: пироги, булочки, пряники.

Еще одна традиция — освящение колодцев: в некоторых селах именно в этот день святят воду в колодцах, чтобы она имела лечебные свойства. А еще купаются в водоемах: считалось, что вода в этот день имеет целебную силу.

Маковейчик и мед на Маковея. Фото: depositphotos.com

Как провести Маковея, чтобы привлечь удачу

1 августа — это не просто дата, а возможность привлечь удачу и счастье, а еще укрепить здоровье. Поэтому в этот день обязательно следует:

помолиться искренне;

освятить мед и травы;

поблагодарить за добрые плоды лета;

не ссориться с родными;

помочь нуждающимся.

Если придерживаться этих простых действий, счастье и благополучие не обойдут ваш дом в течение всего августа.

Свежий мед на праздник. Фото: depositphotos.com

Что нельзя делать на Медовый Спас 1 августа

Этот день считается большим церковным праздником, поэтому существует ряд запретов:

Не работайте физически — не стоит убирать, стирать, работать в саду или на огороде; Избегайте ссор — запрещено ругаться, злиться, манипулировать; Не злословите — слова имеют силу, особенно в праздничные дни; Не устраивайте громкие гуляния — праздник следует провести в тишине и семейном кругу, ведь начался Успенский пост; Не употребляйте алкоголь — день требует сдержанности; Не освящайте мясо, алкоголь или молочные продукты — в храм несут только постное.

Также нежелательно отказывать в помощи нуждающимся — верили, что благотворительность на Маковея возвращается сторицей.

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Народные приметы на Маковея

Украинцы издавна наблюдали за природой в этот день и делали прогнозы:

Прошел Спас — ушло лето от нас.

Какой Медовый Спас — такое и 15 августа будет.

После этого дня пчелы уже не носят мед.

Дождь на Маковея — будет мало пожаров.

Если ласточки улетели — ночи станут холоднее.

Если съесть первую ложку меда и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Ранее мы рассказывали, что следует святить в церкви на Медовый Спас и как собрать "маковейчик", чтобы он принес счастье.

Также делимся с вами, когда Успенский пост, какие запреты и традиции, что разрешено есть, а что категорически нельзя.