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Главная Праздники Православные украинцы отмечают Медовый Спас

Православные украинцы отмечают Медовый Спас

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Дата публикации 1 августа 2025 06:03
С Медовым Спасом 1 августа 2025 — красивые поздравления в прозе и открытках
Украинцы празднуют Медовый Спас. Фото: zhmerynka.city

В эту пятницу, 1 августа, украинцы празднуют светлый летний праздник — Медовый Спас или Маковея. Большой христианский праздник пришелся на День траура по погибшим в результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля, когда погиб 31 человек.

По традиции, в этот день принято отправляться в храм, освящать букеты из мака, душистых трав и цветов, мед, фрукты и воду. 

Украинцы героически противостоят российской агрессии, сохраняя при этом жажду жизни и добрые сердца, продолжая свою мирную жизнь. Новини.LIVE делится подборкой лучших поздравлений к Медовому Спасу в прозе, стихах и открытках.

Медовый Спас 2025 — душевные поздравления в прозе

Искренне поздравляю тебя с Медовым Спасом! Пусть этот летний день принесет веру сердцу, покой мыслям, а телу — силу и здоровье.

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***

С Первым Спасом! Желаю, чтобы в каждом дне была радость труда, мудрость сердца и сладкий вкус счастья. Пусть жизнь будет такой же насыщенной и доброй, как освященный мед этого дня.

***

С праздником Маковея! Пусть в твоей жизни будет больше светлых моментов, искренней любви и добрых людей рядом. Пусть сердце не знает печали, а душа расцветает, как мак в поле!

***

Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкая, как мед. Пусть семья будет крепкой, как улей, а дети — счастливыми, упорными и трудолюбивыми, словно пчелки.

***

С Маковеем! Пусть Господь хранит от невзгод и испытаний. Желаю мира, духовной силы и благополучия!

***

С Медовым Спасом! Пусть сердце твое поет, как природа в августовский день, а душа наполняется вдохновением и светом. Желаю сладкой любви, светлых надежд и радостного настроения!

Поздравления с Медовым Спасом в стихах на украинском языке

Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!

***

Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив!

***

Перший Спас Медовий —
Будьте всі здорові!
Матимем врожай багатий,
Бджілки нас вітають зі святом!
Пригощайтесь, гості, медом,
Спас до столу кличе всіх!
Буде все в житті, як треба,
Заполонить хату сміх!

***

Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Свято добре і солодке
Час настав медок святить,
Все в житті хай буде гладко
І всіх Господь благословить!

***

Маковій, Медовий Спас
Меду смачного припас.
В пасічника-бджоляра
Стільники повні добра!
Липовий, терпкий, гречаний —
Кожен мед ми величаймо,
Пригощайтесь, добрі люди,
Хай сьогодні смачно буде!

***

З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

С Медовым Спасом 1 августа 2025 — красивые открытки

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Видеопоздравления с Медовым Спасом 2025

 

 

 

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Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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