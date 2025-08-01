С Медовым Спасом 1 августа 2025 — красивые поздравления в прозе и открытках

Украинцы празднуют Медовый Спас. Фото: zhmerynka.city

В эту пятницу, 1 августа, украинцы празднуют светлый летний праздник — Медовый Спас или Маковея. Большой христианский праздник пришелся на День траура по погибшим в результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля, когда погиб 31 человек.



По традиции, в этот день принято отправляться в храм, освящать букеты из мака, душистых трав и цветов, мед, фрукты и воду.



Украинцы героически противостоят российской агрессии, сохраняя при этом жажду жизни и добрые сердца, продолжая свою мирную жизнь. Новини.LIVE делится подборкой лучших поздравлений к Медовому Спасу в прозе, стихах и открытках.

Медовый Спас 2025 — душевные поздравления в прозе

Искренне поздравляю тебя с Медовым Спасом! Пусть этот летний день принесет веру сердцу, покой мыслям, а телу — силу и здоровье.

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С Первым Спасом! Желаю, чтобы в каждом дне была радость труда, мудрость сердца и сладкий вкус счастья. Пусть жизнь будет такой же насыщенной и доброй, как освященный мед этого дня.

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С праздником Маковея! Пусть в твоей жизни будет больше светлых моментов, искренней любви и добрых людей рядом. Пусть сердце не знает печали, а душа расцветает, как мак в поле!

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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкая, как мед. Пусть семья будет крепкой, как улей, а дети — счастливыми, упорными и трудолюбивыми, словно пчелки.

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С Маковеем! Пусть Господь хранит от невзгод и испытаний. Желаю мира, духовной силы и благополучия!

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С Медовым Спасом! Пусть сердце твое поет, как природа в августовский день, а душа наполняется вдохновением и светом. Желаю сладкой любви, светлых надежд и радостного настроения!

Поздравления с Медовым Спасом в стихах на украинском языке

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

***

Медового щастя, медової погоди,

Медової любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив!

***

Перший Спас Медовий —

Будьте всі здорові!

Матимем врожай багатий,

Бджілки нас вітають зі святом!

Пригощайтесь, гості, медом,

Спас до столу кличе всіх!

Буде все в житті, як треба,

Заполонить хату сміх!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Свято добре і солодке

Час настав медок святить,

Все в житті хай буде гладко

І всіх Господь благословить!

***

Маковій, Медовий Спас

Меду смачного припас.

В пасічника-бджоляра

Стільники повні добра!

Липовий, терпкий, гречаний —

Кожен мед ми величаймо,

Пригощайтесь, добрі люди,

Хай сьогодні смачно буде!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

С Медовым Спасом 1 августа 2025 — красивые открытки

Поздравление с Медовым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравление с Медовым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравление с Медовым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравление с Медовым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравление с Медовым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравление с Медовым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Медовым Спасом 2025

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