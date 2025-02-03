Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Максимів день 2025 — головні заборони і привітання з іменинами arrow

Максимів день 2025 — головні заборони і привітання з іменинами

3 лютого 2025 11:51
Світлана Конюшенко - Редактор
Що не можна робити у Максимів день 2025 — як привітати з іменинами
Преподобний Максим Грек. Фото ілюстративне: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, третього лютого 2025 року, віряни за старим церковним календарем відзначають Максимів день. Дізнайтеся, чим категорично не можна займатися цього дня і як можна душевно привітати всіх людей з цим іменем з іменинами.

Новини.LIVE розповідає детально про цей святковий день.

Читайте також:

Коли Максимів день у 2025 році

Нещодавно церква перейшла з григоріанського на новоюліанський календар, тому всі великі свята змінили дату свого святкування. Те ж саме стосується і Дня Максима, який відтепер відзначається в інший день. Раніше Максимів день святкували 21 січня, але тепер він відзначається третього лютого.

Святой Максим
Зображення преподобного Максима Грека. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити у Максимів день

У це свято, як і в інші церковні, існують важливі заборони, яких потрібно дотримуватися, щоб не заподіяти лиха. Тож, по-перше, сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики, адже так можна не позбутися проблем з минулого. 

Крім того, у Максимів день категорично не можна лаятися і сваритися один з одним, оскільки так можна залучити біду до свого життя.

Максимів день — як можна привітати з іменинами у віршах

Максиме, ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі: тихих  зоряних ночей,

Блакитних чи  карих, чи сірих очей,

І щастя  безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

Як привітати з іменинами Максима у листівках

Открытка
Привітання з Днем ангела Максима. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела Максима. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які свята відзначатимуть українці в лютому 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, чи змінилася дата святкування Дня святого Валентина в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які церковні свята відзначатимуть люди в Україні в 2025 році.

свята привітання заборони дата Максимів день
Реклама
Реклама
Реклама