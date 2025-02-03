Що не можна робити у Максимів день 2025 — як привітати з іменинами

Максимів день 2025 — головні заборони і привітання з іменинами
Сьогодні, третього лютого 2025 року, віряни за старим церковним календарем відзначають Максимів день. Дізнайтеся, чим категорично не можна займатися цього дня і як можна душевно привітати всіх людей з цим іменем з іменинами.
Новини.LIVE розповідає детально про цей святковий день.
Коли Максимів день у 2025 році
Нещодавно церква перейшла з григоріанського на новоюліанський календар, тому всі великі свята змінили дату свого святкування. Те ж саме стосується і Дня Максима, який відтепер відзначається в інший день. Раніше Максимів день святкували 21 січня, але тепер він відзначається третього лютого.
Що не можна робити у Максимів день
У це свято, як і в інші церковні, існують важливі заборони, яких потрібно дотримуватися, щоб не заподіяти лиха. Тож, по-перше, сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики, адже так можна не позбутися проблем з минулого.
Крім того, у Максимів день категорично не можна лаятися і сваритися один з одним, оскільки так можна залучити біду до свого життя.
Максимів день — як можна привітати з іменинами у віршах
Максиме, ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!
Як привітати з іменинами Максима у листівках
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