Що не можна робити у Максимів день 2025 — як привітати з іменинами

Преподобний Максим Грек. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, третього лютого 2025 року, віряни за старим церковним календарем відзначають Максимів день. Дізнайтеся, чим категорично не можна займатися цього дня і як можна душевно привітати всіх людей з цим іменем з іменинами.

Новини.LIVE розповідає детально про цей святковий день.

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Коли Максимів день у 2025 році

Нещодавно церква перейшла з григоріанського на новоюліанський календар, тому всі великі свята змінили дату свого святкування. Те ж саме стосується і Дня Максима, який відтепер відзначається в інший день. Раніше Максимів день святкували 21 січня, але тепер він відзначається третього лютого.

Зображення преподобного Максима Грека. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити у Максимів день

У це свято, як і в інші церковні, існують важливі заборони, яких потрібно дотримуватися, щоб не заподіяти лиха. Тож, по-перше, сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики, адже так можна не позбутися проблем з минулого.

Крім того, у Максимів день категорично не можна лаятися і сваритися один з одним, оскільки так можна залучити біду до свого життя.

Максимів день — як можна привітати з іменинами у віршах

Максиме, ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

Як привітати з іменинами Максима у листівках

Привітання з Днем ангела Максима. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела Максима. Фото ілюстративне: Pinterest

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