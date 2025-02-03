Что нельзя делать в Максимов день 2025 — как поздравить с именинами

Максимов день 2025 — главные запреты и поздравления с именинами
Сегодня, третьего февраля 2025 года, верующие по старому церковному календарю отмечают Максимов день. Узнайте, чем категорически нельзя заниматься в этот день и как можно душевно поздравить всех людей с этим именем с именинами.
Новини.LIVE рассказывает подробно об этом праздничном дне.
Когда Максимов день в 2025 году
Недавно церковь перешла с григорианского на новоюлианский календарь, поэтому все большие праздники изменили дату своего празднования. То же самое касается и Дня Максима, который отныне отмечается в другой день. Раньше Максимов день праздновали 21 января, но теперь он отмечается третьего февраля.
Что нельзя делать в Максимов день
В этот праздник, как и в другие церковные, существуют важные запреты, которые нужно соблюдать, чтобы не причинить беды. Поэтому, во-первых, сегодня категорически нельзя пришивать пуговицы, ведь так можно не избавиться от проблем из прошлого.
Кроме того, в Максимов день категорически нельзя ругаться и ссориться друг с другом, поскольку так можно привлечь беду в свою жизнь.
Максимов день — как можно поздравить с именинами в стихах
Максиме, ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!
Как поздравить с именинами Максима в открытках
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