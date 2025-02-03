Что нельзя делать в Максимов день 2025 — как поздравить с именинами

Преподобный Максим Грек. Фото иллюстративное: Pinterest

Сегодня, третьего февраля 2025 года, верующие по старому церковному календарю отмечают Максимов день. Узнайте, чем категорически нельзя заниматься в этот день и как можно душевно поздравить всех людей с этим именем с именинами.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом праздничном дне.

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Когда Максимов день в 2025 году

Недавно церковь перешла с григорианского на новоюлианский календарь, поэтому все большие праздники изменили дату своего празднования. То же самое касается и Дня Максима, который отныне отмечается в другой день. Раньше Максимов день праздновали 21 января, но теперь он отмечается третьего февраля.

Изображение преподобного Максима Грека. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать в Максимов день

В этот праздник, как и в другие церковные, существуют важные запреты, которые нужно соблюдать, чтобы не причинить беды. Поэтому, во-первых, сегодня категорически нельзя пришивать пуговицы, ведь так можно не избавиться от проблем из прошлого.

Кроме того, в Максимов день категорически нельзя ругаться и ссориться друг с другом, поскольку так можно привлечь беду в свою жизнь.

Максимов день — как можно поздравить с именинами в стихах

Максиме, ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

Как поздравить с именинами Максима в открытках

Поздравление с Днем ангела Максима. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела Максима. Фото иллюстративное: Pinterest

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