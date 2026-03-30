Любовний Таро-прогноз на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, на які чекає особливий період вже на цьому тижні — доля подарує їм удачу в коханні. З 30 березня по 5 квітня вони отримають шанс виправити старі помилки та відчути справжню магію нових почуттів.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку чекати на час кохання та романтики у найближчі дні.

Овен — карта Таро "Закохані"

Для вас цей тиждень стане моментом доленосного вибору. Ймовірна відверта розмова, яка прояснить усе. Не уникайте важливих тем та прислухайтеся до свого серця.

Рак — карта Таро "Зірка"

"Зірка" говорить про відновлення віри у кохання. Доля підкине вам у цей період особливий знак. Можлива зустріч, переписка або дзвінок, який змусить почуття розквітнути у вашому серці. Щирість подарує взаємність та притягне до вас правильних людей.

Терези — карта Таро "Десятка Кубків"

Вам випала одна з найсильніших карт. "Десятка Кубків" обіцяє вам на цьому тижні гармонію, тепло і відчуття справжнього щастя. Це може бути як нове знайомство з перспективою, так і важливий етап у вже існуючих стосунках. Не бійтеся відкриватися.

Козеріг — карта Таро "Туз Кубків"

"Туз Кубків" говорить про новий етап у сфері кохання — зустріч, зізнання або момент, який змінить усе. Людина поруч може проявити ініціативу першою. Якщо ви самотні, погоджуйтеся на запрошення і не відмовляйтеся від нових знайомств.

Телець — карта Таро "Імператриця"

Для вас починається період ніжності та справжнього емоційного комфорту. Хтось із вашого оточення наважиться зробити перший крок. Це може бути людина, яку ви давно знаєте, але не сприймали серйозно. У стосунках цей тиждень принесе турботу, подарунки або несподівані приємні жести. Проживіть кожну емоцію.

Риби — карта Таро "Двійка Кубків"

Період з 30 березня по 5 квітня принесе взаємність та щирі почуття. Ймовірна важлива розмова або зустріч. Це може бути початок нових стосунків або перехід на серйозніший рівень. Не стримуйте почуття, адже саме щирість відкриє вам двері у нову історію кохання.

