Любовный Таро-прогноз на неделю: каким знакам Зодиака повезет

Любовный Таро-прогноз на неделю: каким знакам Зодиака повезет

Дата публикации 30 марта 2026 05:49
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которых ждет особый период уже на этой неделе — судьба подарит им удачу в любви. С 30 марта по 5 апреля они получат шанс исправить старые ошибки и почувствовать настоящую магию новых чувств.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака ждать время любви и романтики в ближайшие дни.

Овен — карта Таро "Влюбленные"

Для вас эта неделя станет моментом судьбоносного выбора. Вероятен откровенный разговор, который прояснит все. Не избегайте важных тем и прислушивайтесь к своему сердцу.

Рак — карта Таро "Звезда"

"Звезда" говорит о восстановлении веры в любовь. Судьба подбросит вам в этот период особый знак. Возможна встреча, переписка или звонок, который заставит чувства расцвести в вашем сердце. Искренность подарит взаимность и притянет к вам правильных людей.

Весы — карта Таро "Десятка Кубков"

Вам выпала одна из самых сильных карт. "Десятка Кубков" обещает вам на этой неделе гармонию, тепло и ощущение настоящего счастья. Это может быть как новое знакомство с перспективой, так и важный этап в уже существующих отношениях. Не бойтесь открываться.

Читайте также:
Козерог — карта Таро "Туз Кубков"

"Туз Кубков" говорит о новом этапе в сфере любви — встрече, признании или моменте, который изменит все. Человек рядом может проявить инициативу первым. Если вы одиноки, соглашайтесь на приглашения и не отказывайтесь от новых знакомств.

Телец — карта Таро "Императрица"

Для вас начинается период нежности и настоящего эмоционального комфорта. Кто-то из вашего окружения решится сделать первый шаг. Это может быть человек, которого вы давно знаете, но не воспринимали всерьез. В отношениях эта неделя принесет заботу, подарки или неожиданные приятные жесты. Проживите каждую эмоцию.

Рыбы — карта Таро "Двойка Кубков"

Период с 30 марта по 5 апреля принесет взаимность и искренние чувства. Вероятен важный разговор или встреча. Это может быть начало новых отношений или переход на более серьезный уровень. Не сдерживайте чувства, ведь именно искренность откроет вам дверь в новую историю любви.

Также делимся другими интересными прогнозами карт Таро

Каким знакам Зодиака ждать денежного успеха в апреле.

Кто из знаков Зодиака переедет на новое место уже этой весной.

Ольга Зорич - Редактор
Ольга Зорич
