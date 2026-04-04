З Лазаревою суботою 2026: красиві привітання у прозі та листівки для Viber

Лазарева субота 2026: привітання та красиві листівки для Viber
Традиційно перед Вербною неділею віряни в Україні відзначають велике церковне свято Лазареву суботу. Цьогоріч вона припадає на 4 квітня. У цю дату згадують диво воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря. Також готують гілочки верби для освячення й вітають один одного, бажаючи миру та щастя.
Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та щирих привітань у прозі, віршах та листівках.
Теплі привітання з Лазаревою суботою у віршах українською мовою
У Лазареву суботу
Щастя вам бажаю,
У диво вірити й любити
Я вас закликаю.
***
Субота Лазарева прийшла,
Запах верби квітучої принесла,
На землю диво велике прийшло,
Тепло і радість всім принесло.
Сьогодні Лазарева субота, вітаю,
Життя довгого і щасливого бажаю!
***
Нині Лазаря субота,
Час нам вербу наламати,
Та є ще одна робота —
Всім здоров'я побажати.
Зі святом!
Лазарева субота 2026: привітання у прозі для Viber
З Лазаревою суботою! Сьогодні хочу щиро привітати вас і побажати, щоб у серці завжди жила надія. Нехай віра у добро зігріває душу і дарує спокій.
***
Вітаю з Лазаревою суботою! Нехай це світле свято наповнить вашу душу теплом, подарує внутрішній мир і тиху радість.
***
Щиро вітаю вас із Лазаревою суботою! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для світла, добра і Божої благодаті.
***
Нехай у домі панують мир, щастя і затишок. Зі святом Лазаревої суботи!
***
У цей благословенний день щиро вітаю вас! Бажаю вам і вашим близьким міцного здоров'я, радості та тепла.
***
З Лазаревою суботою! Миру вам, добра і благословення.
Лазарева субота 2026 — красиві листівки до свята
