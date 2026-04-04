З Лазаревою суботою 2026: красиві привітання у прозі та листівки для Viber

Традиційно перед Вербною неділею віряни в Україні відзначають велике церковне свято Лазареву суботу. Цьогоріч вона припадає на 4 квітня. У цю дату згадують диво воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря. Також готують гілочки верби для освячення й вітають один одного, бажаючи миру та щастя.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та щирих привітань у прозі, віршах та листівках.

Теплі привітання з Лазаревою суботою у віршах українською мовою

У Лазареву суботу

Щастя вам бажаю,

У диво вірити й любити

Я вас закликаю.

***

Субота Лазарева прийшла,

Запах верби квітучої принесла,

На землю диво велике прийшло,

Тепло і радість всім принесло.

Сьогодні Лазарева субота, вітаю,

Життя довгого і щасливого бажаю!

Читайте також:

***

Нині Лазаря субота,

Час нам вербу наламати,

Та є ще одна робота —

Всім здоров'я побажати.

Зі святом!

Лазарева субота 2026: привітання у прозі для Viber

З Лазаревою суботою! Сьогодні хочу щиро привітати вас і побажати, щоб у серці завжди жила надія. Нехай віра у добро зігріває душу і дарує спокій.

***

Вітаю з Лазаревою суботою! Нехай це світле свято наповнить вашу душу теплом, подарує внутрішній мир і тиху радість.

***

Щиро вітаю вас із Лазаревою суботою! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для світла, добра і Божої благодаті.

***

Нехай у домі панують мир, щастя і затишок. Зі святом Лазаревої суботи!

***

У цей благословенний день щиро вітаю вас! Бажаю вам і вашим близьким міцного здоров'я, радості та тепла.

***

З Лазаревою суботою! Миру вам, добра і благословення.

Лазарева субота 2026 — красиві листівки до свята

Також ділимося іншими цікавими темами до свята

Чим італійський панетоне відрізняється від української паски та як він став частиною великодньої традиції в Україні.

Коли можна випікати паски до Великодня, щоб випічка була смачною та красивою.

Коли та як потрібно прибирати оселю перед Великоднем, щоб залучити щастя.