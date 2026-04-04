Главная Праздники Лазарева суббота 2026: поздравления и красивые открытки для Viber

Лазарева суббота 2026: поздравления и красивые открытки для Viber

Дата публикации 4 апреля 2026 06:04
С Лазаревой субботой 2026: красивые поздравления в прозе и открытки для Viber
Девушка с вербой в церкви на праздник. Фото: Pinterest

Традиционно перед Вербным воскресеньем верующие в Украине отмечают большой церковный праздник Лазареву субботу. В этом году она приходится на 4 апреля. В эту дату вспоминают чудо воскресения Иисусом Христом святого Лазаря. Также готовят веточки вербы для освящения и поздравляют друг друга, желая мира и счастья.

Новини.LIVE делится подборкой красивых и искренних поздравлений в прозе, стихах и открытках.

Теплые поздравления с Лазаревой субботой в стихах на украинском языке

У Лазареву суботу
Щастя вам бажаю,
У диво вірити й любити
Я вас закликаю.

***

Субота Лазарева прийшла,
Запах верби квітучої принесла,
На землю диво велике прийшло,
Тепло і радість всім принесло.
Сьогодні Лазарева субота, вітаю,
Життя довгого і щасливого бажаю!

Читайте также:

***

Нині Лазаря субота,
Час нам вербу наламати,
Та є ще одна робота —
Всім здоров'я побажати.
Зі святом!

Лазарева суббота 2026: поздравления в прозе для Viber

С Лазаревой субботой! Сегодня хочу искренне поздравить вас и пожелать, чтобы в сердце всегда жила надежда. Пусть вера в добро согревает душу и дарит покой.

***

Поздравляю с Лазаревой субботой! Пусть этот светлый праздник наполнит вашу душу теплом, подарит внутренний мир и тихую радость.

***

Искренне поздравляю вас с Лазаревой субботой! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для света, добра и Божьей благодати.

***

Пусть в доме царят мир, счастье и уют. С праздником Лазаревой субботы!

***

В этот благословенный день искренне поздравляю вас! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, радости и тепла.

***

С Лазаревой субботой! Мира вам, добра и благословения.

Лазарева суббота 2026 — красивые открытки к празднику

Листівки з Лазаревою суботою 2026
Открытка с Лазаревой субботой 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Лазарева субота 2026 — красиві листівки до свята
Открытка с Лазаревой субботой 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Лазаревою суботою у листівках
Открытка с Лазаревой субботой 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
