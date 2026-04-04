С Лазаревой субботой 2026: красивые поздравления в прозе и открытки для Viber

Лазарева суббота 2026: поздравления и красивые открытки для Viber
Традиционно перед Вербным воскресеньем верующие в Украине отмечают большой церковный праздник Лазареву субботу. В этом году она приходится на 4 апреля. В эту дату вспоминают чудо воскресения Иисусом Христом святого Лазаря. Также готовят веточки вербы для освящения и поздравляют друг друга, желая мира и счастья.
Новини.LIVE делится подборкой красивых и искренних поздравлений в прозе, стихах и открытках.
Теплые поздравления с Лазаревой субботой в стихах на украинском языке
У Лазареву суботу
Щастя вам бажаю,
У диво вірити й любити
Я вас закликаю.
***
Субота Лазарева прийшла,
Запах верби квітучої принесла,
На землю диво велике прийшло,
Тепло і радість всім принесло.
Сьогодні Лазарева субота, вітаю,
Життя довгого і щасливого бажаю!
***
Нині Лазаря субота,
Час нам вербу наламати,
Та є ще одна робота —
Всім здоров'я побажати.
Зі святом!
Лазарева суббота 2026: поздравления в прозе для Viber
С Лазаревой субботой! Сегодня хочу искренне поздравить вас и пожелать, чтобы в сердце всегда жила надежда. Пусть вера в добро согревает душу и дарит покой.
***
Поздравляю с Лазаревой субботой! Пусть этот светлый праздник наполнит вашу душу теплом, подарит внутренний мир и тихую радость.
***
Искренне поздравляю вас с Лазаревой субботой! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для света, добра и Божьей благодати.
***
Пусть в доме царят мир, счастье и уют. С праздником Лазаревой субботы!
***
В этот благословенный день искренне поздравляю вас! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, радости и тепла.
***
С Лазаревой субботой! Мира вам, добра и благословения.
Лазарева суббота 2026 — красивые открытки к празднику
