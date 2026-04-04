С Лазаревой субботой 2026: красивые поздравления в прозе и открытки для Viber

Девушка с вербой в церкви на праздник. Фото: Pinterest

Традиционно перед Вербным воскресеньем верующие в Украине отмечают большой церковный праздник Лазареву субботу. В этом году она приходится на 4 апреля. В эту дату вспоминают чудо воскресения Иисусом Христом святого Лазаря. Также готовят веточки вербы для освящения и поздравляют друг друга, желая мира и счастья.

Новини.LIVE делится подборкой красивых и искренних поздравлений в прозе, стихах и открытках.

Теплые поздравления с Лазаревой субботой в стихах на украинском языке

У Лазареву суботу

Щастя вам бажаю,

У диво вірити й любити

Я вас закликаю.

***

Субота Лазарева прийшла,

Запах верби квітучої принесла,

На землю диво велике прийшло,

Тепло і радість всім принесло.

Сьогодні Лазарева субота, вітаю,

Життя довгого і щасливого бажаю!

Читайте также:

***

Нині Лазаря субота,

Час нам вербу наламати,

Та є ще одна робота —

Всім здоров'я побажати.

Зі святом!

Лазарева суббота 2026: поздравления в прозе для Viber

С Лазаревой субботой! Сегодня хочу искренне поздравить вас и пожелать, чтобы в сердце всегда жила надежда. Пусть вера в добро согревает душу и дарит покой.

***

Поздравляю с Лазаревой субботой! Пусть этот светлый праздник наполнит вашу душу теплом, подарит внутренний мир и тихую радость.

***

Искренне поздравляю вас с Лазаревой субботой! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для света, добра и Божьей благодати.

***

Пусть в доме царят мир, счастье и уют. С праздником Лазаревой субботы!

***

В этот благословенный день искренне поздравляю вас! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, радости и тепла.

***

С Лазаревой субботой! Мира вам, добра и благословения.

Лазарева суббота 2026 — красивые открытки к празднику

Открытка с Лазаревой субботой 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытка с Лазаревой субботой 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытка с Лазаревой субботой 2026. Коллаж: Новини.LIVE

