З Лазаревою суботою 2025 — листівки, щирі привітання у віршах та прозі

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: The Guardian

Сьогодні, 12 квітня 2025 року, українські віряни відзначають важливе свято воскресіння Лазаря Ісусом Христом — Лазареву суботу. Дізнайтеся, як можна тепло і щиро привітати найближчих людей з цим днем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Лазаревою суботою у віршах

Субота Лазарева прийшла,

Запах верби квітучої принесла,

На землю диво велике прийшло,

Тепло і радість всім принесло.

Сьогодні Лазарева субота, вітаю,

Життя довгого і щасливого бажаю,

Нехай Господь принесе благословення,

Від недуг — повне зцілення.

***

Вам у Лазареву суботу

Бажаю віри міцної,

Бажаю свято вірити,

Сподіватися та любити,

І з вірою непорушною

Легко, щасливо жити.

***

Сьогодні святкують всі Лазареву суботу,

Відкладіть всю домашню роботу,

Веселіться, але сильно не галасуйте,

Адже піст ще великий, врахуйте.

Як можна привітати з Лазаревою суботою у прозі

Цього дня християни помітили диво воскресіння праведного Лазаря Сином Божим Ісусом Христом. Тому нехай цей день назавжди залишиться у ваших спогадах! Бажаю щастя, світла, радості, здоров’я і рідних людей поруч! З Лазаревою суботою!

***

У Лазареву суботу хочу побажати вам миру і спокою, світла і надії, щастя і любові! Нехай віра у світле майбутнє ніколи не гасне у вашому серці! Зі святом!

***

Вітаємо вас із Лазаревою суботою і бажаємо вам світла, добра і міцного здоров’я! Нехай цей день принесе вам справжнє щастя, любов і мир, а небо над нами буде чистим! Зі святом вас і всю вашу родину!

Привітання з Лазаревою суботою — яскраві листівки

Привітання з Лазаревою суботою. Фото: Pinterest

Привітання з Лазаревою суботою. Фото: Pinterest

Привітання з Лазаревою суботою. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в квітні 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна робити у Вербну неділю.

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна їсти і робити під час Великого посту.