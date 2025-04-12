З Лазаревою суботою 2025 — листівки, щирі привітання у віршах та прозі

Лазарева субота 2025 — теплі привітання у листівках
Сьогодні, 12 квітня 2025 року, українські віряни відзначають важливе свято воскресіння Лазаря Ісусом Христом — Лазареву суботу. Дізнайтеся, як можна тепло і щиро привітати найближчих людей з цим днем у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Лазаревою суботою у віршах
Субота Лазарева прийшла,
Запах верби квітучої принесла,
На землю диво велике прийшло,
Тепло і радість всім принесло.
Сьогодні Лазарева субота, вітаю,
Життя довгого і щасливого бажаю,
Нехай Господь принесе благословення,
Від недуг — повне зцілення.
***
Вам у Лазареву суботу
Бажаю віри міцної,
Бажаю свято вірити,
Сподіватися та любити,
І з вірою непорушною
Легко, щасливо жити.
***
Сьогодні святкують всі Лазареву суботу,
Відкладіть всю домашню роботу,
Веселіться, але сильно не галасуйте,
Адже піст ще великий, врахуйте.
Як можна привітати з Лазаревою суботою у прозі
Цього дня християни помітили диво воскресіння праведного Лазаря Сином Божим Ісусом Христом. Тому нехай цей день назавжди залишиться у ваших спогадах! Бажаю щастя, світла, радості, здоров’я і рідних людей поруч! З Лазаревою суботою!
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У Лазареву суботу хочу побажати вам миру і спокою, світла і надії, щастя і любові! Нехай віра у світле майбутнє ніколи не гасне у вашому серці! Зі святом!
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Вітаємо вас із Лазаревою суботою і бажаємо вам світла, добра і міцного здоров’я! Нехай цей день принесе вам справжнє щастя, любов і мир, а небо над нами буде чистим! Зі святом вас і всю вашу родину!
Привітання з Лазаревою суботою — яскраві листівки
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