С Лазаревой субботой 2025 — открытки, искренние поздравления в стихах и прозе

Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: The Guardian

Сегодня, 12 апреля 2025 года, украинские верующие отмечают важный праздник воскресения Лазаря Иисусом Христом — Лазареву субботу. Узнайте, как можно тепло и искренне поздравить самых близких людей с этим днем в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Лазаревой субботой в стихах

Субота Лазарева прийшла,

Запах верби квітучої принесла,

На землю диво велике прийшло,

Тепло і радість всім принесло.

Сьогодні Лазарева субота, вітаю,

Життя довгого і щасливого бажаю,

Нехай Господь принесе благословення,

Від недуг — повне зцілення.

***

Вам у Лазареву суботу

Бажаю віри міцної,

Бажаю свято вірити,

Сподіватися та любити,

І з вірою непорушною

Легко, щасливо жити.

***

Сьогодні святкують всі Лазареву суботу,

Відкладіть всю домашню роботу,

Веселіться, але сильно не галасуйте,

Адже піст ще великий, врахуйте.

Как можно поздравить с Лазаревой субботой в прозе

В этот день христиане заметили чудо воскресения праведного Лазаря Сыном Божьим Иисусом Христом. Поэтому пусть этот день навсегда останется в ваших воспоминаниях! Желаю счастья, света, радости, здоровья и родных людей рядом! С Лазаревой субботой!

***

В Лазареву субботу хочу пожелать вам мира и спокойствия, света и надежды, счастья и любви! Пусть вера в светлое будущее никогда не гаснет в вашем сердце! С праздником!

***

Поздравляем вас с Лазаревой субботой и желаем вам света, добра и крепкого здоровья! Пусть этот день принесет вам настоящее счастье, любовь и мир, а небо над нами будет чистым! С праздником вас и всю вашу семью!

Поздравления с Лазаревой субботой — яркие открытки

Поздравление с Лазаревой субботой. Фото: Pinterest

Поздравление с Лазаревой субботой. Фото: Pinterest

Поздравление с Лазаревой субботой. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в апреле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя есть и делать во время Великого поста.