С Лазаревой субботой 2025 — открытки, искренние поздравления в стихах и прозе

Лазарева суббота 2025 — теплые поздравления в открытках
Сегодня, 12 апреля 2025 года, украинские верующие отмечают важный праздник воскресения Лазаря Иисусом Христом — Лазареву субботу. Узнайте, как можно тепло и искренне поздравить самых близких людей с этим днем в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Лазаревой субботой в стихах
Субота Лазарева прийшла,
Запах верби квітучої принесла,
На землю диво велике прийшло,
Тепло і радість всім принесло.
Сьогодні Лазарева субота, вітаю,
Життя довгого і щасливого бажаю,
Нехай Господь принесе благословення,
Від недуг — повне зцілення.
***
Вам у Лазареву суботу
Бажаю віри міцної,
Бажаю свято вірити,
Сподіватися та любити,
І з вірою непорушною
Легко, щасливо жити.
***
Сьогодні святкують всі Лазареву суботу,
Відкладіть всю домашню роботу,
Веселіться, але сильно не галасуйте,
Адже піст ще великий, врахуйте.
Как можно поздравить с Лазаревой субботой в прозе
В этот день христиане заметили чудо воскресения праведного Лазаря Сыном Божьим Иисусом Христом. Поэтому пусть этот день навсегда останется в ваших воспоминаниях! Желаю счастья, света, радости, здоровья и родных людей рядом! С Лазаревой субботой!
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В Лазареву субботу хочу пожелать вам мира и спокойствия, света и надежды, счастья и любви! Пусть вера в светлое будущее никогда не гаснет в вашем сердце! С праздником!
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Поздравляем вас с Лазаревой субботой и желаем вам света, добра и крепкого здоровья! Пусть этот день принесет вам настоящее счастье, любовь и мир, а небо над нами будет чистым! С праздником вас и всю вашу семью!
Поздравления с Лазаревой субботой — яркие открытки
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