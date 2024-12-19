Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Коли засівають в Україні в 2025 році — нова дата arrow

Коли засівають в Україні в 2025 році — нова дата

19 грудня 2024 08:55
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли в Україні засівають 2025 року — нова дата
Компанія людей, яка співає пісні на порозі будинку. Фото: The Guardian
Світлана Конюшенко - Редактор

Посівання — це давній обряд, який проводили раніше для того, щоб збільшити майбутній врожай. Дізнайтеся, як правильно посівати, хто це може робити і коли цього року це роблять люди в Україні за новим церковним календарем.

Новини.LIVE розповідає про цей стародавній святковий обряд.

Читайте також:

Як правильно потрібно засівати

Перш, ніж посівати у когось вдома, заздалегідь підготуйте зерно, зокрема, гречку, ячмінь, жито або пшеницю. У жодному разі не посівайте голими руками, адже згідно з традиціями, люди повинні проводити цей обряд у теплих рукавицях.

Отже, входити до будинку потрібно з двома мішками — один використовується для зерна, а до іншого кладуть гостинці. Вважається, що чим раніше до будинку увійде перший посівальник, тим більше щастя, удачі і благополуччя він принесе із собою. Причому, зерно після посіву в будинку чи квартирі не можна прибирати до заходу сонця.

Зерно
Зерно в мішках для засівання. Фото: Freepik

Хто може засівати і коли це краще робити

Згідно з традиціями, посівати мають право виключно хлопчики і чоловіки, причому, починати це робити потрібно із самого ранку, бажано, щоб до сходу сонця. Чоловіки під час обряду співають посівалки і розкидають зерно на підлогу, що є символом родючості та достатку. 

Господарі дому, в свою чергу, дають посівальникам натомість хліб, солодощі та гроші за їхні зусилля. 

Засевание
Зображення обряду засівання. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли засівають в Україні в 2025 році

Раніше люди в Україні засівали на Старий Новий рік, тобто, 14 січня, а після переходу на новий церковний календар це тепер треба робити першого січня. Тобто тепер людям в Україні засівати потрібно на Новий рік. 

Нагадаємо, ми писали про те, які пісні варто заспівати на Різдво Христове. 

Раніше ми розповідали про те, де поставити і як прикрашати новорічну ялинку в 2025 році за феншуєм.

Також ми повідомляли про те, чи будуть святкувати українці Старий Новий рік 2025.

традиції Новий рік Новий рік 2025 засівання обряд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:06 Україну атакували 85 БпЛА — в ПС заявили, скільки вдалося збити

09:04 Азовське моря під загрозою — як вплине затонулі танкери РФ

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

08:57 OpenAI представила новий спосіб користування ChatGPT

08:52 На Харківщині запровадили карантин через кота — що сталося

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

08:50 Окупанти прориваються на декількох напрямках — зведення Генштабу

08:45 Тарифи у 2025 році — чи підвищать ціну на газ з 1 січня

08:44 У Філадельфії відбувся забіг на підтримку героїв "Азовсталі"

08:30 Хто штрафує за ігнорування повістки — юрист вказав на нюанс

08:29 Туреччина назвала умови своєї військової присутності в Сирії

09:06 Україну атакували 85 БпЛА — в ПС заявили, скільки вдалося збити

09:04 Азовське моря під загрозою — як вплине затонулі танкери РФ

08:57 OpenAI представила новий спосіб користування ChatGPT

08:52 На Харківщині запровадили карантин через кота — що сталося

08:50 Окупанти прориваються на декількох напрямках — зведення Генштабу

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

08:45 Тарифи у 2025 році — чи підвищать ціну на газ з 1 січня

08:44 У Філадельфії відбувся забіг на підтримку героїв "Азовсталі"

08:30 Хто штрафує за ігнорування повістки — юрист вказав на нюанс

08:29 Туреччина назвала умови своєї військової присутності в Сирії

08:26 У Британії заявили про ймовірну відправку військ в Україну

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні