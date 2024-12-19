Коли в Україні засівають 2025 року — нова дата

Коли засівають в Україні в 2025 році — нова дата
Посівання — це давній обряд, який проводили раніше для того, щоб збільшити майбутній врожай. Дізнайтеся, як правильно посівати, хто це може робити і коли цього року це роблять люди в Україні за новим церковним календарем.
Новини.LIVE розповідає про цей стародавній святковий обряд.
Як правильно потрібно засівати
Перш, ніж посівати у когось вдома, заздалегідь підготуйте зерно, зокрема, гречку, ячмінь, жито або пшеницю. У жодному разі не посівайте голими руками, адже згідно з традиціями, люди повинні проводити цей обряд у теплих рукавицях.
Отже, входити до будинку потрібно з двома мішками — один використовується для зерна, а до іншого кладуть гостинці. Вважається, що чим раніше до будинку увійде перший посівальник, тим більше щастя, удачі і благополуччя він принесе із собою. Причому, зерно після посіву в будинку чи квартирі не можна прибирати до заходу сонця.
Хто може засівати і коли це краще робити
Згідно з традиціями, посівати мають право виключно хлопчики і чоловіки, причому, починати це робити потрібно із самого ранку, бажано, щоб до сходу сонця. Чоловіки під час обряду співають посівалки і розкидають зерно на підлогу, що є символом родючості та достатку.
Господарі дому, в свою чергу, дають посівальникам натомість хліб, солодощі та гроші за їхні зусилля.
Коли засівають в Україні в 2025 році
Раніше люди в Україні засівали на Старий Новий рік, тобто, 14 січня, а після переходу на новий церковний календар це тепер треба робити першого січня. Тобто тепер людям в Україні засівати потрібно на Новий рік.
Нагадаємо, ми писали про те, які пісні варто заспівати на Різдво Христове.
Раніше ми розповідали про те, де поставити і як прикрашати новорічну ялинку в 2025 році за феншуєм.
Також ми повідомляли про те, чи будуть святкувати українці Старий Новий рік 2025.
Читайте Новини.LIVE!