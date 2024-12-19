Коли в Україні засівають 2025 року — нова дата

Компанія людей, яка співає пісні на порозі будинку. Фото: The Guardian

Посівання — це давній обряд, який проводили раніше для того, щоб збільшити майбутній врожай. Дізнайтеся, як правильно посівати, хто це може робити і коли цього року це роблять люди в Україні за новим церковним календарем.

Новини.LIVE розповідає про цей стародавній святковий обряд.

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Як правильно потрібно засівати

Перш, ніж посівати у когось вдома, заздалегідь підготуйте зерно, зокрема, гречку, ячмінь, жито або пшеницю. У жодному разі не посівайте голими руками, адже згідно з традиціями, люди повинні проводити цей обряд у теплих рукавицях.

Отже, входити до будинку потрібно з двома мішками — один використовується для зерна, а до іншого кладуть гостинці. Вважається, що чим раніше до будинку увійде перший посівальник, тим більше щастя, удачі і благополуччя він принесе із собою. Причому, зерно після посіву в будинку чи квартирі не можна прибирати до заходу сонця.

Зерно в мішках для засівання. Фото: Freepik

Хто може засівати і коли це краще робити

Згідно з традиціями, посівати мають право виключно хлопчики і чоловіки, причому, починати це робити потрібно із самого ранку, бажано, щоб до сходу сонця. Чоловіки під час обряду співають посівалки і розкидають зерно на підлогу, що є символом родючості та достатку.

Господарі дому, в свою чергу, дають посівальникам натомість хліб, солодощі та гроші за їхні зусилля.

Зображення обряду засівання. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли засівають в Україні в 2025 році

Раніше люди в Україні засівали на Старий Новий рік, тобто, 14 січня, а після переходу на новий церковний календар це тепер треба робити першого січня. Тобто тепер людям в Україні засівати потрібно на Новий рік.

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