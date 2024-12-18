Найкращі щедрівки на Щедрий вечір 2025 — добірка на свято

Найкращі щедрівки на Щедрий вечір 2025 — що заспівати у свято
Вже не одне століття серед українського народу існує традиція проводжати старий і зустрічати новий рік у Щедрий вечір. Ми розповідаємо, що це за свято в Україні, коли його відзначають цьогоріч і які щедрівки можна заспівати цього дня.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Протягом багатьох століть українці, особливо діти, люблять вбиратися в Маланку, козу та інших персонажів, ходити сусідами і співати щедрівки у Щедрий вечір. І попри те, що зараз ці традиції майже не дотримуються, українці пам’ятають, коли колядувати, щедрувати і посівати.
Ми розповідаємо, що таке Щедрий вечір, коли його святкують українці за новим церковним календарем і які щедрівки можна заспівати цього дня.
Що таке Щедрий вечір — нова дата святкування
Щедрий вечір — це стародавнє народне свято в Україні, яке приходиться на переддень Нового року. Раніше українці відзначали це свято у Старий Новий рік, тобто, 13 січня, а за новим церковним календарем воно відзначається тепер 31 грудня, тобто, напередодні Нового року.
Ще Щедрий вечір називають Маланкою чи Днем Меланки, адже цього дня в церкві згадується свята Меланія Молодша. Цього дня прийнято співати щедрівки, тому розповідаємо про найкрасивіші пісні в Щедрий вечір.
Найкращі щедрівки для дорослих і дітей у Щедрий вечір
Коза, Меланка і Циганка
Йдуть на подвір'я наше зранку,
На всі щедрують голоси:
"Давайте за те нам ковбаси!"
Ватаги весело крокують,
Добро і радість всім щедрують.
Де ходять ряджені — там сміх,
А з неба сипле-сипле сніг.
***
Щедрий вечір, добрий вечір.
Й усім людям на весь вечір.
Сидить же він в кінці стола,
А на ньому шуба, шуба льова.
Як не даси, дядюсю, пирога,
Виведемо вола за рога.
Де віл ногою — там жито копою,
Де віл рогом — там жито стогом.
Де віл хвостом — там жито трестом.
Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,
А батько сварився, щоб довго не пізнився.
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Нагадаємо, ми писали про те, чи святкуватимуть українці цьогоріч Старий Новий рік.
Раніше ми розповідали про те, коли люди в Україні щедрують, колядують і засівають.
Також ми повідомляли про те, як можна красиво загорнути подарунки на Новий рік 2025.
Читайте Новини.LIVE!