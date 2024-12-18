Найкращі щедрівки на Щедрий вечір 2025 — добірка на свято

Дорослі з дітьми у Щедрий вечір. Фото: Dovkola

Вже не одне століття серед українського народу існує традиція проводжати старий і зустрічати новий рік у Щедрий вечір. Ми розповідаємо, що це за свято в Україні, коли його відзначають цьогоріч і які щедрівки можна заспівати цього дня.

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Протягом багатьох століть українці, особливо діти, люблять вбиратися в Маланку, козу та інших персонажів, ходити сусідами і співати щедрівки у Щедрий вечір. І попри те, що зараз ці традиції майже не дотримуються, українці пам’ятають, коли колядувати, щедрувати і посівати.

Ми розповідаємо, що таке Щедрий вечір, коли його святкують українці за новим церковним календарем і які щедрівки можна заспівати цього дня.

Натовп українців у Щедрий вечір. Фото: Reddit

Що таке Щедрий вечір — нова дата святкування

Щедрий вечір — це стародавнє народне свято в Україні, яке приходиться на переддень Нового року. Раніше українці відзначали це свято у Старий Новий рік, тобто, 13 січня, а за новим церковним календарем воно відзначається тепер 31 грудня, тобто, напередодні Нового року.

Ще Щедрий вечір називають Маланкою чи Днем Меланки, адже цього дня в церкві згадується свята Меланія Молодша. Цього дня прийнято співати щедрівки, тому розповідаємо про найкрасивіші пісні в Щедрий вечір.

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей у Щедрий вечір

Коза, Меланка і Циганка

Йдуть на подвір'я наше зранку,

На всі щедрують голоси:

"Давайте за те нам ковбаси!"

Ватаги весело крокують,

Добро і радість всім щедрують.

Де ходять ряджені — там сміх,

А з неба сипле-сипле сніг.

***

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола,

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога,

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою — там жито копою,

Де віл рогом — там жито стогом.

Де віл хвостом — там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Нагадаємо, ми писали про те, чи святкуватимуть українці цьогоріч Старий Новий рік.

Раніше ми розповідали про те, коли люди в Україні щедрують, колядують і засівають.

Також ми повідомляли про те, як можна красиво загорнути подарунки на Новий рік 2025.