Самые лучшие щедривки на Щедрый вечер 2025 — подборка на праздник

Взрослые с детьми в Щедрый вечер. Фото: Dovkola

Уже не одно столетие среди украинского народа существует традиция провожать старый и встречать новый год в Щедрый вечер. Мы рассказываем, что это за праздник в Украине, когда его отмечают в этом году и какие щедривки можно спеть в этот день.

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На протяжении многих веков украинцы, особенно дети, любят наряжаться в Маланку, козу и других персонажей, ходить по соседям и петь щедривки в Щедрый вечер. И, несмотря на то, что сейчас эти традиции почти не соблюдаются, украинцы помнят, когда колядовать, щедровать и посевать.

Мы рассказываем, что такое Щедрый вечер, когда его празднуют украинцы по новому церковному календарю и какие щедривки можно спеть в этот день.

Толпа украинцев в Щедрый вечер. Фото: Reddit

Что такое Щедрый вечер — новая дата празднования

Щедрый вечер — это древний народный праздник в Украине, который приходится на канун Нового года. Раньше украинцы отмечали этот праздник в Старый Новый год, то есть, 13 января, а по новому церковному календарю он отмечается теперь 31 декабря, то есть, накануне Нового года.

Еще Щедрый вечер называют Маланкой или Днем Меланки, ведь в этот день в церкви вспоминается святая Мелания Младшая. В этот день принято петь щедривки, поэтому рассказываем о самых красивых песнях в Щедрый вечер.

Самые лучшие щедривки для взрослых и детей в Щедрый вечер

Коза, Меланка і Циганка

Йдуть на подвір'я наше зранку,

На всі щедрують голоси:

"Давайте за те нам ковбаси!"

Ватаги весело крокують,

Добро і радість всім щедрують.

Де ходять ряджені — там сміх,

А з неба сипле-сипле сніг.

***

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола,

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога,

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою — там жито копою,

Де віл рогом — там жито стогом.

Де віл хвостом — там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Напомним, мы писали о том, будут ли праздновать украинцы в этом году Старый Новый год.

Раньше мы рассказывали о том, когда люди в Украине щедруют, колядуют и засевают.

Также мы сообщали о том, как можно красиво завернуть подарки на Новый год 2025.