Самые лучшие щедривки на Щедрый вечер 2025 — подборка на праздник

Самые лучшие щедривки на Щедрый вечер 2025 — что спеть в праздник
Уже не одно столетие среди украинского народа существует традиция провожать старый и встречать новый год в Щедрый вечер. Мы рассказываем, что это за праздник в Украине, когда его отмечают в этом году и какие щедривки можно спеть в этот день.
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На протяжении многих веков украинцы, особенно дети, любят наряжаться в Маланку, козу и других персонажей, ходить по соседям и петь щедривки в Щедрый вечер. И, несмотря на то, что сейчас эти традиции почти не соблюдаются, украинцы помнят, когда колядовать, щедровать и посевать.
Мы рассказываем, что такое Щедрый вечер, когда его празднуют украинцы по новому церковному календарю и какие щедривки можно спеть в этот день.
Что такое Щедрый вечер — новая дата празднования
Щедрый вечер — это древний народный праздник в Украине, который приходится на канун Нового года. Раньше украинцы отмечали этот праздник в Старый Новый год, то есть, 13 января, а по новому церковному календарю он отмечается теперь 31 декабря, то есть, накануне Нового года.
Еще Щедрый вечер называют Маланкой или Днем Меланки, ведь в этот день в церкви вспоминается святая Мелания Младшая. В этот день принято петь щедривки, поэтому рассказываем о самых красивых песнях в Щедрый вечер.
Самые лучшие щедривки для взрослых и детей в Щедрый вечер
Коза, Меланка і Циганка
Йдуть на подвір'я наше зранку,
На всі щедрують голоси:
"Давайте за те нам ковбаси!"
Ватаги весело крокують,
Добро і радість всім щедрують.
Де ходять ряджені — там сміх,
А з неба сипле-сипле сніг.
***
Щедрий вечір, добрий вечір.
Й усім людям на весь вечір.
Сидить же він в кінці стола,
А на ньому шуба, шуба льова.
Як не даси, дядюсю, пирога,
Виведемо вола за рога.
Де віл ногою — там жито копою,
Де віл рогом — там жито стогом.
Де віл хвостом — там жито трестом.
Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,
А батько сварився, щоб довго не пізнився.
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Напомним, мы писали о том, будут ли праздновать украинцы в этом году Старый Новый год.
Раньше мы рассказывали о том, когда люди в Украине щедруют, колядуют и засевают.
Также мы сообщали о том, как можно красиво завернуть подарки на Новый год 2025.
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