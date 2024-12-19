Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Когда засевают в Украине в 2025 году — новая дата arrow

Когда засевают в Украине в 2025 году — новая дата

19 декабря 2024 08:55
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда в Украине засевают в 2025 году — новая дата
Компания людей, которая поет песни на пороге дома. Фото: The Guardian
Светлана Конюшенко - Редактор

Посевание — это древний обряд, который проводили раньше для того, чтобы увеличить будущий урожай. Узнайте, как правильно засевать, кто это может делать и когда в этом году это делают люди в Украине по новому церковному календарю.

Новини.LIVE рассказывает об этом древнем праздничном обряде.

Читайте также:

Как правильно нужно засевать

Прежде, чем засевать у кого-то дома, заранее подготовьте зерно, в частности, гречку, ячмень, рожь или пшеницу. Ни в коем случае не посевайте голыми руками, ведь согласно традициям люди должны проводить этот обряд в теплых рукавицах.

Итак, входить в дом нужно с двумя мешками — один используется для зерна, а в другой кладут гостинцы. Считается, что чем раньше в дом войдет первый посевщик, тем большее счастья, удачи и благополучия он принесет с собой. Причем, зерно после посева в доме или квартире нельзя убирать до заката.

Зерно
Зерно в мешках для посева. Фото: Freepik

Кто может засевать и когда это лучше делать

Согласно традициям, посевать имеют право исключительно мальчики и мужчины, причем, начинать это делать нужно с самого утра, желательно, чтобы до восхода солнца. Мужчины во время обряда поют посевалки и разбрасывают зерно на пол, что является символом плодородия и достатка.

Хозяева дома, в свою очередь, дают посевщикам хлеб, сладости и деньги за их усилия.

Засевание
Изображение обряда посева. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда засевают в Украине в 2025 году

Раньше люди в Украине засевали на Старый Новый год, то есть, 14 января, а после перехода на новый церковный календарь это теперь нужно делать первого января. То есть, теперь людям в Украине засевать нужно на Новый год.

Напомним, мы писали о том, какие песни следует спеть на Рождество Христово.

Раньше мы рассказывали о том, где поставить и как украшать новогоднюю елку в 2025 году по фэншую.

Также мы сообщали о том, будут ли праздновать украинцы Старый Новый год 2025.

традиции Новый год Новый год 2025 засевание обряд

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:14 Во Львове скандал из-за пандуса в доме — реакция Садового

09:06 Украину атаковали 85 БпЛА — в ПС заявили, сколько удалось сбить

09:04 Азовское море под угрозой — как повлияет затонувшие танкеры РФ

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

08:57 OpenAI представила новый способ использования ChatGPT

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

08:52 В Харьковской области ввели карантин из-за кота — что произошло

08:50 Оккупанты прорываются на направлениях — сводка Генштаба

08:45 Тарифы в 2025 году — повысят ли цену на газ с 1 января

08:44 В Филадельфии прошел забег в поддержку героев "Азовстали"

08:30 Кто штрафует за игнорирование повестки — юрист указал на нюанс

09:14 Во Львове скандал из-за пандуса в доме — реакция Садового

09:06 Украину атаковали 85 БпЛА — в ПС заявили, сколько удалось сбить

09:04 Азовское море под угрозой — как повлияет затонувшие танкеры РФ

08:57 OpenAI представила новый способ использования ChatGPT

08:52 В Харьковской области ввели карантин из-за кота — что произошло

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

08:50 Оккупанты прорываются на направлениях — сводка Генштаба

08:45 Тарифы в 2025 году — повысят ли цену на газ с 1 января

08:44 В Филадельфии прошел забег в поддержку героев "Азовстали"

08:30 Кто штрафует за игнорирование повестки — юрист указал на нюанс

08:29 Турция назвала условия своего военного присутствия в Сирии

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине