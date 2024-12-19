Когда в Украине засевают в 2025 году — новая дата

Компания людей, которая поет песни на пороге дома. Фото: The Guardian

Посевание — это древний обряд, который проводили раньше для того, чтобы увеличить будущий урожай. Узнайте, как правильно засевать, кто это может делать и когда в этом году это делают люди в Украине по новому церковному календарю.

Новини.LIVE рассказывает об этом древнем праздничном обряде.

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Как правильно нужно засевать

Прежде, чем засевать у кого-то дома, заранее подготовьте зерно, в частности, гречку, ячмень, рожь или пшеницу. Ни в коем случае не посевайте голыми руками, ведь согласно традициям люди должны проводить этот обряд в теплых рукавицах.

Итак, входить в дом нужно с двумя мешками — один используется для зерна, а в другой кладут гостинцы. Считается, что чем раньше в дом войдет первый посевщик, тем большее счастья, удачи и благополучия он принесет с собой. Причем, зерно после посева в доме или квартире нельзя убирать до заката.

Зерно в мешках для посева. Фото: Freepik

Кто может засевать и когда это лучше делать

Согласно традициям, посевать имеют право исключительно мальчики и мужчины, причем, начинать это делать нужно с самого утра, желательно, чтобы до восхода солнца. Мужчины во время обряда поют посевалки и разбрасывают зерно на пол, что является символом плодородия и достатка.

Хозяева дома, в свою очередь, дают посевщикам хлеб, сладости и деньги за их усилия.

Изображение обряда посева. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда засевают в Украине в 2025 году

Раньше люди в Украине засевали на Старый Новый год, то есть, 14 января, а после перехода на новый церковный календарь это теперь нужно делать первого января. То есть, теперь людям в Украине засевать нужно на Новый год.

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