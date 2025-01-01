Коли Бабин Святвечір 2025 — нова дата, що категорично не можна робити, традиції

"Бабин Святвечір" 2025 — коли свято, цікаві традиції, заборони
"Бабин Святвечір", "Другий Святий вечір", "Голодна кутя" або "Водохресний вечір" — як тільки не називають цей день. Ми розповідаємо, що він означає, які цікаві традиції на нього існують і що категорично забороняється робити у це свято.
Новини.LIVE розповідає про цей день.
Коли українці святкуватимуть "Бабин Святвечір"
Раніше "Другий Святий вечір" відзначався 18 січня, але з переходом на новий церковний календар тепер ця дата змінилася. Від недавніх пір "Бабин Святвечір" українці святкуватимуть п’ятого січня. Тобто, напередодні Водохреща, яке тепер відзначається шостого січня.
Які традиції існують у "Бабин Святвечір"
Із самого ранку п’ятого січня і аж до появи першої зірки варто дотримуватися суворого посту, тобто, на столі не повинно бути багато страв. Причому, обідати також не варто. Перш, ніж садитися вечеряти, віряни читають молитви і п’ють келих води, яку вони посвятили на службі в церкві.
На столі зазвичай у цей день стоять такі страви, як:
- Кутя
- Узвар
- Смажена риба
- Вареники з капустою
- Гречані млинці на олії
У давнину господарі цього дня хотіли задобрити погоду, відчиняючи двері зі словами "Морозе, Морозе, йди до нас кутю їсти, а коли не йдеш, то йди на жито, пшеницю та всяку пашницю".
Діти після вечора виганяли кутю з хати і просили весну прийти – вони били паличками по кутах хати зі словами "Тікай, кутя, із покуття, а узвар — іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух — на теплий дух, щоб покинути кожух".
Вночі предки вивозили "дідух" надвір і спалювали його, щоб покликати весну, а щоб мати гарний врожай, попіл від нього вони вивозили на свій город.
Що категорично не можна робити у "Бабин Святвечір"
Цього дня категорично заборонено:
- Прати речі — вода в річці вважається свяченою
- Сварити рідних людей — можна накликати біду на цілий рік
- Запрошувати померлих до столу — не можна, щоб вони сиділи за обідом цього дня
- Залишати ложку на столі, не доївши вечерю, і вставати з-за столу раніше за інших — це може викликати важкі наслідки
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