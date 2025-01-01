Коли Бабин Святвечір 2025 — нова дата, що категорично не можна робити, традиції

Українська сім'я в національних костюмах за святковим столом. Фото: УНІАН

"Бабин Святвечір", "Другий Святий вечір", "Голодна кутя" або "Водохресний вечір" — як тільки не називають цей день. Ми розповідаємо, що він означає, які цікаві традиції на нього існують і що категорично забороняється робити у це свято.

Новини.LIVE розповідає про цей день.

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Коли українці святкуватимуть "Бабин Святвечір"

Раніше "Другий Святий вечір" відзначався 18 січня, але з переходом на новий церковний календар тепер ця дата змінилася. Від недавніх пір "Бабин Святвечір" українці святкуватимуть п’ятого січня. Тобто, напередодні Водохреща, яке тепер відзначається шостого січня.

Українська родина за столом. Фото: Моя Вінниця

Які традиції існують у "Бабин Святвечір"

Із самого ранку п’ятого січня і аж до появи першої зірки варто дотримуватися суворого посту, тобто, на столі не повинно бути багато страв. Причому, обідати також не варто. Перш, ніж садитися вечеряти, віряни читають молитви і п’ють келих води, яку вони посвятили на службі в церкві.

На столі зазвичай у цей день стоять такі страви, як:

Кутя

Узвар

Смажена риба

Вареники з капустою

Гречані млинці на олії

У давнину господарі цього дня хотіли задобрити погоду, відчиняючи двері зі словами "Морозе, Морозе, йди до нас кутю їсти, а коли не йдеш, то йди на жито, пшеницю та всяку пашницю".

Діти після вечора виганяли кутю з хати і просили весну прийти – вони били паличками по кутах хати зі словами "Тікай, кутя, із покуття, а узвар — іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух — на теплий дух, щоб покинути кожух".

Вночі предки вивозили "дідух" надвір і спалювали його, щоб покликати весну, а щоб мати гарний врожай, попіл від нього вони вивозили на свій город.

"Дідух" у руках молодої жінки. Фото: Alamy

Що категорично не можна робити у "Бабин Святвечір"

Цього дня категорично заборонено:

Прати речі — вода в річці вважається свяченою

Сварити рідних людей — можна накликати біду на цілий рік

Запрошувати померлих до столу — не можна, щоб вони сиділи за обідом цього дня

Залишати ложку на столі, не доївши вечерю, і вставати з-за столу раніше за інших — це може викликати важкі наслідки

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