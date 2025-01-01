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"Бабин вечер" 2025 — когда праздник, интересные традиции, запреты

1 января 2025 19:53
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда Бабин вечер 2025 — новая дата, что категорически нельзя делать, традиции
Украинская семья в национальных костюмах за праздничным столом. Фото: УНИАН
Светлана Конюшенко - Редактор

"Бабин вечер", "Второй Святвечер", "Голодная кутья" или "Крестный вечер" — как только не называют этот день. Мы рассказываем, что он означает, какие интересные традиции на него существуют и что категорически запрещается делать в этот праздник.

Новини.LIVE рассказывает об этом дне.

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Когда украинцы будут праздновать "Бабин вечер"

Раньше "Второй Святвечер" отмечался 18 января, но с переходом на новый церковный календарь теперь эта дата изменилась. С недавних пор "Бабин вечер" украинцы будут праздновать пятого января. То есть, накануне Крещения, которое теперь отмечается шестого января.

Семья
Украинская семья за столом. Фото: Моя Винница

Какие традиции существуют в "Бабин вечер"

С самого утра пятого января и вплоть до появления первой звезды следует соблюдать строгий пост, то есть, на столе не должно быть много блюд. Причем, обедать тоже не стоит. Прежде, чем садиться ужинать, верующие читают молитвы и пьют бокал воды, которую они посвятили на службе в церкви.

На столе обычно в этот день стоят такие блюда, как:

  • Кутья
  • Компот
  • Жареная рыба
  • Вареники с капустой
  • Гречневые блины на масле

В древности хозяева в этот день хотели задобрить погоду, открывая дверь со словами "Мороз, Мороз, иди к нам кутью есть, а если не идешь, то иди на рожь, пшеницу и всякую пашницу".

Дети после вечера выгоняли кутью из дома и просили весну прийти — они били палочками по углам дома со словами "Убегай, кутья, из угла, а компот — иди на базар. Паляницы, оставайтесь на полке, а дидух — на теплый дух, чтобы бросить кожух".

Ночью предки вывозили "дидух" во двор и сжигали его, чтобы позвать весну, а чтобы иметь хороший урожай, пепел от него они вывозили на свой огород.

Дидух
"Дидух" в руках молодой женщины. Фото: Alamy

Что категорически нельзя делать в "Бабин вечер"

В этот день категорически запрещено:

  • Стирать вещи — вода в реке считается святой
  • Ругать родных людей — можно навлечь беду на целый год
  • Приглашать умерших к столу — нельзя, чтобы они сидели за обедом в этот день
  • Оставлять ложку на столе, не доев ужин, и вставать из-за стола раньше других — это может вызвать тяжелые последствия

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя загадывать в Новый год людям за 50 лет.

Ранее мы рассказывали о том, когда люди в Украине будут праздновать Крещение в 2025 году.

Также мы сообщали, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в январе 2025 года.

праздники традиции запреты дата Бабин Святвечер Голодная кутья

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